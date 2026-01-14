‘Thầy’ Đông Triều ghi dấu ấn

Trường CĐ FPT Polytechnic đang có trong tay lực lượng hùng hậu được tuyển chọn từ khắp ba miền trên cả nước, cùng quá trình tập huấn kỹ lưỡng, nghiêm túc. Để chuẩn bị cho vòng loại phía bắc, đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic đã thuê sân Thủy lợi để tập luyện làm quen không gian sân, lấy cảm giác thi đấu và thử nghiệm đấu pháp. Để bước vào giải, khi các đối thủ còn đang chật vật làm nóng, Trường CĐ FPT Polytechnic đã bứt đi từ vạch xuất phát.

Quan trọng hơn, trên băng ghế huấn luyện, Trường CĐ FPT Polytechnic còn có một "bộ não" kinh nghiệm, đó là Trần Hữu Đông Triều. Cựu tuyển thủ sinh năm 1995 là một trong những HLV trẻ nhất ở TNSV THACO cup, nhưng cũng là người giàu kinh nghiệm bậc nhất. Bởi Đông Triều đã có sự nghiệp bóng đá kéo dài ngót nghét 15 năm. Trung vệ 31 tuổi cùng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… là những sản phẩm ưu tú khóa 1 và 2 của Học viện Bóng đá HAGL Arsenal - JMG. Cùng với Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh, Đông Triều từng sang Arsenal tập huấn ngắn hạn. Anh là gương mặt hiếm hoi được tiếp cận bóng đá châu Âu từ sớm, được huấn luyện bài bản và sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại.

HLV Đông Triều (trái) chỉ đạo trên sân ẢNH: TUẤN MINH

Chọn rẽ hướng sang nghiệp huấn luyện vào cuối năm 2023 khi mới 28 tuổi, thứ Đông Triều mang theo là hành trang thi đấu phong phú để truyền đạt cho học trò, cùng sự đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc. "Tôi nhận lời mời của Trường CĐ FPT Polytechnic mà không cần đắn đo, suy nghĩ quá nhiều. Tôi hứng thú với phương hướng, chính sách làm bóng đá sinh viên đối tác đưa ra. Tôi cũng rất yêu môi trường bóng đá sinh viên, nên gật đầu luôn", anh trải lòng.

Đông Triều cũng từng là cầu thủ, từng là sinh viên. Ở Trường CĐ FPT Polytechnic, anh vừa là thầy, vừa là người anh tin cậy để bảo ban lứa hậu bối. Chính sức trẻ và sự năng động của cựu trung vệ này là chất keo tạo nên tập thể đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic giàu sức chiến đấu.

Nhìn đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic thi đấu, dễ thấy dấu ấn của HLV Đông Triều. Các cầu thủ tự tin ban bật, đập nhả triển khai bóng, ưu tiên sự bài bản và tuần tự trong lối chơi. Dù Trường CĐ FPT Polytechnic đã có sẵn lứa cầu thủ được ăn tập chuyên nghiệp từ trước, nhưng cần nhìn nhận Đông Triều đã bố trí mảng miếng chỉn chu, giúp cầu thủ có thể đá đẹp mắt song song với hiệu quả.

Thầy trò HLV Đông Triều khởi đầu thuận lợi

Trước đối thủ Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, đội Trường CĐ FPT Polytechnic của "thầy" Triều đã chơi đôi công sòng phẳng. "Sân chơi TNSV THACO cup luôn tràn đầy năng lượng, sức trẻ, tạo ra lực hút khó cưỡng với người hâm mộ. Với tôi, sân chơi bóng đá sinh viên của Báo Thanh Niên còn đẹp ở tinh thần cống hiến hồn nhiên, không toan tính. Tôi thích cảm xúc chân thật của các cầu thủ sinh viên, khi được cháy hết mình trong bóng đá. Tôi muốn cầu thủ thoải mái thể hiện cá tính, sức trẻ. Thời sinh viên chỉ đến một lần trong đời, nên phải thi đấu sao cho không hoài phí thanh xuân", HLV Đông Triều khẳng định.