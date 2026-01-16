Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường CĐ FPT Polytechnic - Trường ĐH Công nghệ Đông Á: Thắng để đoạt vé sớm

Hồng Nam - Lĩnh Nam
16/01/2026 08:05 GMT+7

Sau cú sốc tạo ra ở ngày ra quân trước Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường CĐ FPT Polytechnic sẽ tiến thêm một bước tới gần vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) nếu thắng Trường ĐH Công nghệ Đông Á ở cuộc so tài lúc 9 giờ hôm nay (16.1).

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* Nhận định trận đấu 

Trường CĐ FPT Polytechnic là chủ nhân của bất ngờ lớn nhất lượt trận mở màn vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup), khi đánh bại đương kim hạng ba Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội với tỷ số 3-2. 

Trong lần thứ hai dự giải, lại phải đối đầu thế lực bóng đá hàng đầu miền Bắc, nhưng thầy trò HLV Trần Hữu Đông Triều không hề nao núng. Nhờ quá trình tuyển quân chất lượng ở cả 3 miền để nhào nặn nên đội hình cực mạnh, cùng chuỗi ngày tập luyện chiến thuật miệt mài, Trường CĐ FPT Polytechnic đã hái quả ngọt.

Trường CĐ FPT Polytechnic - Trường ĐH Công nghệ Đông Á: Thắng để đoạt vé sớm - Ảnh 1.

Trường CĐ FPT Polytechnic (áo cam) gây bất ngờ khi thắng Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội ở trận ra quân nhóm B TNSV THACO cup 2026

ẢNH: TUẤN MINH

Học trò HLV Đông Triều đã dồn ép Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, dẫn trước 3-0 chóng vánh. Dù để đối thủ vùng lên ghi 2 bàn trong những phút cuối, song Trường CĐ FPT Polytechnic vẫn bảo vệ được chiến thắng mong manh. 

Dù vậy, HLV Đông Triều khẳng định Trường CĐ FPT Polytechnic mới đi được 1/3 chặng đường. 2/3 chặng còn lại, dẫu đối thủ không mạnh như Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, nhưng nếu không chơi tập trung, học trò thầy Triều có nguy cơ trả giá. Bởi Trường ĐH Công nghệ Đông Á, đối thủ của Trường CĐ FPT Polytechnic ở trận đấu sáng nay, không phải đối thủ dễ chơi.

Mùa trước, Trường ĐH Công nghệ Đông Á gây bất ngờ khi thắng Trường ĐH Đại Nam (2-1) ngay trong lần đầu dự giải. Đến mùa này, toàn đội lại khởi đầu tưng bừng, với cơn mưa bàn thắng (5-2) vào lưới Học viện Ngân hàng. Với đội hình trẻ trung (nhiều cầu thủ học năm nhất hoặc năm hai), Trường ĐH Công nghệ Đông Á trình làng lối đá đẹp mắt, khoáng đạt.

Tinh thần thoải mái cũng là "vũ khí" để Trường ĐH Công nghệ Đông Á phô diễn năng lực. Trong khi đối thủ phải nỗ lực thắng để lấy vé đi vòng chung kết, Doãn Quyết Thành cùng đồng đội sẽ đá với tinh thần "được đến đâu, hay đến đó".

Mà đôi khi, chính tâm lý thoải mái là "mở van" cho các cầu thủ thể hiện sức sáng tạo và làm nên địa chấn. 

Cuộc thư hùng giữa hai đội sẽ rất quyết liệt, nơi đội thắng chiếm ưu thế cực lớn ở nhóm B trong việc đoạt vé đi tiếp đến vòng chung kết TNSV THACO cup 2026. 

Trường CĐ FPT Polytechnic - Trường ĐH Công nghệ Đông Á: Thắng để đoạt vé sớm - Ảnh 2.

'Đế chế bóng đá' Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại

'Đế chế bóng đá' Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại

Bỏ lại sau lưng nỗi buồn dừng bước ở vòng loạimùa trước, Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026 với quyết tâm giương cao lá cờ trở lại trong làng bóng đá học đường.

