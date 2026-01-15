'Đế chế bóng đá' Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại

Sức mạnh áp đảo của Trường ĐH Thủy lợi

"Chúng tôi đã tâm sự với nhau về năm 2025 đáng quên của đội bóng Trường ĐH Thủy lợi. Toàn đội không quên nỗi buồn thất bại. Đó là nốt trầm, nhưng cũng là động lực để cả thầy và trò cùng cố gắng", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ.

Ông Trung vẫn nhớ khoảnh khắc thẫn thờ của học trò, và của chính mình, khi Trường ĐH Thủy lợi bại trận trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trên chấm luân lưu ở loạt play-off vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2025.

Những mùa trước đó, Trường ĐH Thủy lợi toàn thắng ở vòng loại phía bắc, đoạt vé dễ như trở bàn tay. Cho đến khi đối thủ "cứng cựa" xuất hiện, đương kim á quân đã bị cầm hòa và dừng bước trên chấm đá luân lưu nghiệt ngã.

Chiến thắng trước ĐH Phenikaa giúp Trường ĐH Thủy lợi trở thành đội phía bắc đầu tiên đoạt vé đến VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Kể từ đó, chấm luân lưu trở thành ám ảnh của HLV Vũ Văn Trung cùng học trò. Thua cả hai trận chung kết sân chơi Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 2023 và 2024 đều trên chấm 11 m, rồi lại thua play-off cũng ở chấm đá may rủi, ông Trung bông đùa: "Chúng tôi phải tìm cách đổi... phong thủy, chứ đội cứ đá luân lưu là lại thua. Đó là cái dớp".

Nhưng, HLV Vũ Văn Trung cùng học trò hiểu rõ, không "phong thủy" nào giá trị bằng nỗ lực tự thân.

"Cả thầy và trò đã cùng cố gắng cật lực. Các cầu thủ cố gắng hoàn thiện trên sân tập, nâng cao bản lĩnh. Ban huấn luyện đã tuyển chọn những nhân tố mới thông qua lớp chuyên sâu bóng đá. Cả đội tập luyện hàng tuần để duy trì thể lực, 'xay nhuyễn' lối chơi. Chúng tôi từng nhiều lần gặp khó, nhưng càng khó, càng phải thể hiện tinh thần sinh viên Thủy lợi", ông Trung trải lòng.

Sau 1 năm, HLV Vũ Văn Trung cùng cầu thủ đã đứng dậy ở nơi vấp ngã. Vẫn mặt sân ấy, hôm nay đã không còn nước mắt.

Trường ĐH Thủy lợi thắng 2-0 trước ĐH Công nghiệp Hà Nội trong ngày ra quân. Khi Trường ĐH Đại Nam hòa ĐH Công nghiệp Hà Nội ở lượt hai, đồng nghĩa Trường ĐH Thủy lợi chỉ cần thắng ĐH Phenikaa là đoạt vé đi tiếp sớm một lượt đấu, ông Trung và học trò hiểu rằng không thể bỏ lỡ cơ hội thêm lần nữa.

Và thế là, dù phải đá ở thế thiếu người trong hiệp 2, Trường ĐH Thủy lợi vẫn thắng đậm ĐH Phenikaa 5 bàn không gỡ. 5 bàn thắng được ghi bởi Trần Đức Hoan, một trong những nhân tố chủ lực đã cùng Trường ĐH Thủy lợi chinh chiến TNSV THACO cup từ ngày đầu.

Sức mạnh tuyệt đối của "Lốc đỏ" Thủy lợi ẢNH: TUẤN MINH

Sau trận đấu, toàn đội Trường ĐH Thủy lợi ăn mừng đầy phấn khích, nhưng vẫn giữ lại sự chừng mực. Phấn khích ở chỗ, ám ảnh bị loại đã ở lại sau lưng. Còn chừng mực là bởi, giành vé dự vòng chung kết mới là bước đi đầu tiên.

"Mục tiêu của chúng tôi là vô địch", trung vệ Trương Hoàng Việt Anh chia sẻ. Khẳng định "chắc nịch" của sinh viên năm hai, mới chập chững lần đầu đá vòng loại TNSV THACO cup, đã cho thấy tinh thần của Trường ĐH Thủy lợi.

Dù là thủ lĩnh lâu năm như Hoàng Anh hay tân binh như Việt Anh, đã ra sân đều phải nghĩ tới chiến thắng.

Giữ lửa phong trào

Trường ĐH Thủy lợi đã trở thành "đế chế" bóng đá học đường trong hai thập kỷ, với chức vô địch ở nhiều cấp độ.

Thế nhưng, với sự đầu tư mạnh mẽ từ nhiều trường, cán cân đang thay đổi. Ngay trong mùa đầu dự giải, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã hạ á quân Thủy lợi, rồi tiến một mạch đến ngôi vương giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lẫn Thanh Niên sinh viên quốc tế.

Trường CĐ FPT Polytechnic cũng chỉ cần mùa thứ hai xây dựng lực lượng, đã đánh bại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội ở trận ra quân, để tiến gần tấm vé dự vòng chung kết. Bên cạnh đó, còn nhiều thế lực mới nổi, được đầu tư bài bản.

HLV Vũ Văn Trung giữ lửa cho đội Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: TUẤN MINH

"Chúng tôi hiểu rõ nhiều trường đang đầu tư mạnh cho bóng đá sinh viên, có lực lượng cầu thủ, ban huấn luyện, chất lượng sân bãi cực tốt, được tạo điều kiện tập huấn, thi đấu quanh năm để tích lũy kinh nghiệm", HLV Vũ Văn Trung nói.

"Nhưng, chúng tôi tự tin với cách làm của riêng mình. Trường ĐH Thủy lợi vẫn nuôi phong trào bóng đá qua các sự kiện thường niên, giao lưu bóng đá giữa các khoa viện, CLB, giữa các khóa, các thế hệ.

Ngọn lửa bóng đá Thủy lợi luôn 'cháy', tạo ra sự khích lệ với nhiều lứa sinh viên, để các em hiểu được tinh thần Trường ĐH Thủy lợi, để luôn cố gắng cạnh tranh, làm mới bản thân, thể hiện khí chất bóng đá và con người Thủy lợi. Toàn đội sẽ nỗ lực duy trì bản sắc đặc biệt, không bị trộn lẫn, để tiếp tục khẳng định dấu ấn trong làng bóng đá sinh viên".

Vòng chung kết TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Thủy lợi đã sẵn sàng làm nên chuyện!