ĐH Kinh tế quốc dân: Đá phạt góc bằng cảm hứng U.23 Việt Nam và Arsenal

Bài đánh lạ của ĐH Kinh tế quốc dân

Trận hòa 1-1 trong ngày ra quân vòng loại phía bắc TNSV THACO cup (14.1) là thành công với ĐH Kinh tế quốc dân, trong bối cảnh thầy trò HLV Lê Quang Long phải gặp đối thủ rất mạnh, đó là Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Thủng lưới trước ở phút 29 sau pha dứt điểm của Thế Hiếu, nhưng ĐH Kinh tế quốc dân đã gỡ hòa chóng vánh sau đó chỉ 3 phút nhờ công Ngọc Anh. Xuất phát từ quả đá phạt góc ở cánh trái, Ngọc Anh tận dụng pha chọn sai điểm rơi của thủ môn Văn Kiều để đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Trước khi có bàn gỡ, ĐH Kinh tế quốc dân đã liên tục khiến khung thành Trường ĐH Hàng hải Việt Nam chao đảo từ... chấm phạt góc.

ĐH Kinh tế quốc dân (áo xanh) hòa 1-1 ở trận ra quân ẢNH: TUẤN MINH

Có tình huống, 4 cầu thủ ĐH Kinh tế quốc dân còn xếp hàng dọc, mô phỏng lại pha phối hợp đá phạt góc nổi tiếng "đoàn tàu tình yêu" của đội tuyển Anh ở World Cup 2018. Những pha dàn xếp sáng tạo của ĐH Kinh tế quốc dân đã mang tới hiệu quả, khi khiến hàng thủ đối phương mất định hướng, không kiểm soát được không gian và rồi thủng lưới.

"Chúng tôi tập rất kỹ các pha phạt góc, bởi đây là phương án tấn công mang lại nhiều bàn thắng trong bóng đá. ĐH Kinh tế quốc dân đã lấy cảm hứng từ U.23 Việt Nam và cả Arsenal nữa. Đây đều là những đội nguy hiểm ở tình huống cố định, có những pha dàn xếp đá phạt góc rất hay, đáng học hỏi", HLV Lê Quang Long khẳng định.

Theo cựu hậu vệ Navibank Sài Gòn, đội bóng ĐH Kinh tế quốc dân không có điều kiện tập luyện sân 11 thường xuyên như các đối thủ mạnh. Các cầu thủ chủ yếu đá "phủi", chơi sân 7, nên quen với cách đá kỹ thuật "lắt nhắt" kiểu sân 7 hơn.



Đội bóng không cao vượt trội, nhưng khiến đối thủ phải ngước nhìn ẢNH: TUẤN MINH

"Nếu đá sân 7, ĐH Kinh tế quốc dân rất tự tin, nhưng rõ ràng sân 11 lại khác, đòi hỏi cả đội phải thích nghi. Việc tập kỹ các bài đá phạt góc, ném biên cũng là cách để ĐH Kinh tế quốc dân 'liệu cơm gắp mắm', tận dụng từng chút ưu thế có được. Các đối thủ đều mạnh, nên chúng tôi cũng phải có bản sắc, vũ khí riêng", HLV Lê Quang Long nói.

Đá với tinh thần sinh viên

ĐH Kinh tế quốc dân từng đoạt vé dự VCK sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam ngay mùa đầu tham dự. Mùa sau đó, đội dừng bước ở vòng loại khi thua 0-4 trước Trường ĐH Thủy lợi ở loạt play-off. Sau khi vắng mặt mùa 3, ĐH Kinh tế quốc dân đã trở lại ở vòng loại phía bắc mùa này.

Dù rất muốn tiếp bước lứa trước để đoạt vé dự VCK TNSV THACO cup, tuy nhiên, ông Lê Quang Long khẳng định không đặt ra áp lực cho học trò.

"Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân học giỏi và luôn nỗ lực, dù vậy, các bạn chưa từng ăn tập chuyên nghiệp, cũng không được đào tạo chơi bóng bài bản, không phải 'cầu chuyên'. Chúng tôi đá với tinh thần sinh viên, cứ cống hiến và tận hưởng từng trận", ông Long khẳng định.

Đội hình ĐH Kinh tế quốc dân có nhiều cầu thủ khéo léo, nhỏ người, thiên về chơi bóng đầu óc và sáng tạo. Để đáp ứng sân chơi 11, HLV Lê Quang Long đã giúp học trò rèn thể lực, bên cạnh tìm ra lối đá đỡ tốn sức hơn, khi tập trung vào ban bật, kiểm soát, ưu tiên phòng ngự và tận dụng tốt các pha bóng cố định.

Trận hòa 1-1 với đội bóng mạnh như Trường ĐH Hàng hải Việt Nam là phần thưởng cho nỗ lực. Dù vậy, trước mắt ĐH Kinh tế quốc dân còn 2 đối thủ nhóm C, đó là Trường ĐH Phương Đông và Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa.

ĐH Kinh tế quốc dân nỗ lực chiến đấu cho vé đi tiếp ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa là đương kim vô địch, với lực lượng cầu thủ ăn tập chuyên nghiệp nhiều năm. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã thắng Trường ĐH Phương Đông 5-1 ở trận ra quân.

"Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa rất mạnh, có lối đá bài bản và toàn diện. Trường ĐH Phương Đông cũng là đối thủ đáng gờm.

Song, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, tập hết sức, chơi hết mình, đá với tinh thần trẻ trung của sinh viên. Chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận một, tất nhiên nếu có vé dự VCK thì tuyệt vời, nhưng cứ phải cố gắng và chờ đợi", HLV Lê Quang Long nhấn mạnh.

Ở lượt trận thứ hai nhóm C diễn ra lúc 9 giờ ngày 17.1, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ đối đầu Trường ĐH Phương Đông.