Đội tuyển Việt Nam tái ngộ Indonesia ở bảng đấu căng như dây đàn, Thái Lan chung ‘mâm’ Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Indonesia ở vòng bảng AFF Cup

Lá thăm may rủi ở lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026 đã đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia, cùng đội thắng ở trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Trong khi đó, ở bảng B, Thái Lan nằm chung bảng Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Đây là bảng đấu đầy thử thách cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đối đầu Indonesia. Tại AFF Cup 2024, Việt Nam thắng Indonesia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Quang Hải, nhưng ở lần tái đấu này, khó khăn sẽ lớn hơn.

Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam ẢNH: AFF

Do AFF Cup 2026 tổ chức vào tháng 7, trước khi mùa giải các CLB châu Âu khởi tranh, nên Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) có thể đàm phán để gọi về một số cầu thủ nhập tịch gốc gác Hà Lan, Anh. Tại AFF Cup 2024, dù Indonesia chỉ tung đội hình với phần lớn nội binh, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ có thể thắng với cách biệt tối thiểu.

Dưới bàn tay HLV John Herdman (người Anh), đội tuyển Indonesia sẽ cố gắng vươn mình trở lại, sau khi "vỡ mộng" với thất bại ở vòng loại cuối cùng World Cup 2026.

Các đối thủ cùng bảng như Singapore, Campuchia cũng không "dễ thở". Singapore là tập thể chặt chẽ, từng gây khó dễ cho đội tuyển Việt Nam ở bán kết năm 2024.

Trong khi đó, Campuchia đã tiến bộ nhờ chính sách nhập tịch cùng lối đá kỹ thuật dưới sự chỉ đạo của các chiến lược gia Nhật Bản. Ở AFF Cup 2024, Campuchia đã hòa 2-2 trước Malaysia trong thế dồn ép đối thủ và chơi ổn trong trận thua 2-3 trước Thái Lan.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng là đoạt ngôi đầu, sau đó tính toán các vòng sau.

Toan tính của thầy Kim

Đội tuyển Việt Nam đã thiết lập kỷ lục vô địch AFF Cup với nhiều trận thắng nhất lịch sử, với 7 trận tại AFF Cup 2024.

Cụ thể, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Lào (4-1), Indonesia (1-0), Myanmar (5-1), Singapore (2-0, 3-1) và Thái Lan (2-1, 3-2) để đoạt chức vô địch thứ ba trong lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam cũng có chuỗi 22 trận bất bại tại vòng bảng AFF Cup từ năm 2014 đến nay, với 17 chiến thắng và 5 trận hòa.

Như vậy, suốt 12 năm qua, bóng đá Việt Nam không biết "mùi" thua ở vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam có 5 lần đoạt ngôi đầu (2014, 2016, 2018, 2022, 2024) và 1 lần đứng nhì (2020) trong khoảng thời gian này. Sự ổn định ở vòng bảng là điểm tựa, giúp đội tuyển Việt Nam đoạt 2 chức vô địch năm 2018, 2024, cùng ngôi á quân năm 2022.

Đội tuyển Việt Nam cũng hứa hẹn trình làng lực lượng hài hòa ở vòng bảng AFF Cup 2026, với lực lượng U.23 nhiều khả năng được đôn lên sau màn trình diễn hay tại VCK U.23 châu Á 2026, cùng các cầu thủ nhập tịch (Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên), Việt kiều (Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip)...

Với làn gió tươi mới, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng bảo vệ ngai vàng AFF Cup, tạo bàn đạp cho các giải đấu lớn như Asian Cup 2027 hay vòng loại World Cup 2030 trong tương lai.



