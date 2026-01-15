* Thông tin bên lề

Lễ bốc thăm AFF Cup (ASEAN Hyundai Cup) 2026 diễn ra tại Jakarta (Indonesia) lúc 16 giờ hôm nay (15.1). Giải đấu năm nay đặc biệt, khi đánh dấu tròn 30 năm sân chơi bóng đá lớn nhất Đông Nam Á ra đời. Với tiền thân là Tiger Cup, AFF Cup và hiện tại mang tên ASEAN Cup, giải đấu đã trở thành nơi bồi dưỡng nên nhiều ngôi sao tên tuổi, chắp cánh cho tham vọng châu Á của Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Singapore.

AFF Cup 2026 có 10 đội tham dự, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lào, Campuchia, cùng đội thắng trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyên tắc phân nhóm hạt giống được căn cứ trên thành tích trung bình của hai kỳ giải gần nhất. Theo đó, Việt Nam và Thái Lan, hai đội lần lượt giành chức vô địch và á quân tại ASEAN Cup 2024, được xếp ở nhóm 1 và sẽ không nằm cùng bảng. Nhóm 2 gồm Malaysia và Singapore; nhóm 3 là Philippines và Indonesia; nhóm 4 gồm Campuchia và Myanmar; trong khi nhóm 5 là Lào và đội thắng ở vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.

Vòng bảng AFF Cup (ASEAN Cup) 2026 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, sân nhà - sân khách, mỗi đội thi đấu bốn trận (hai sân nhà, hai sân khách) trong giai đoạn từ 24.7 đến 8.8. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi - lượt về, diễn ra từ ngày 15.8 đến 26.8.

Đội tuyển Thái Lan có 7 lần vô địch AFF Cup, nhiều nhất lịch sử, bằng Singapore (4 lần) và Việt Nam (3 lần) cộng lại. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2024, Thái Lan với tư cách đương kim vô địch đã thua cả hai trận chung kết lượt đi và về trước đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik thắng 2-1 ở trận lượt đi tại sân Việt Trì, rồi thắng tiếp 3-2 trong màn tái đấu tại sân Rajamangala. Qua đó, trở thành đội đầu tiên từng nâng cúp AFF ngay trên sân Thái Lan.

Sau khi xác định đối thủ tại lễ bốc thăm, HLV Kim Sang-sik sẽ cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vạch ra chiến lược, kế hoạch để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

AFF Cup 2026 cũng là mục tiêu trọng tâm của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Đích ngắm duy nhất, đó là bảo vệ thành công ngôi vương.