16 giờ hôm nay bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu AFF Cup 2026: Việt Nam nhóm hạt giống 1

Tham dự có tổng cộng 10 đội tuyển của Đông Nam Á, trong đó 9 đội tuyển gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ được chia vào hai bảng đấu ở vòng chung kết. Suất còn lại sẽ được xác định thông qua kết quả vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.

Cúp vô địch 2026

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2025

Nguyên tắc phân nhóm hạt giống được căn cứ trên thành tích trung bình của hai kỳ giải gần nhất. Theo đó, Việt Nam và Thái Lan – hai đội lần lượt giành chức vô địch và á quân tại ASEAN Cup 2024 – được xếp ở nhóm 1 và sẽ không nằm cùng bảng. Nhóm 2 gồm Malaysia và Singapore; nhóm 3 là Philippines và Indonesia; nhóm 4 gồm Campuchia và Myanmar; trong khi nhóm 5 là Lào và đội thắng ở vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.

Vòng bảng AFF Cup (ASEAN Cup) 2026 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, sân nhà – sân khách, mỗi đội thi đấu bốn trận (hai sân nhà, hai sân khách) trong giai đoạn từ 24.7 đến 8.8. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi – lượt về, diễn ra từ ngày 15.8 đến 26.8.

Tại kỳ AFF Cup (ASEAN Cup) 2024, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đăng quang sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận chung kết, qua đó lần thứ ba trong lịch sử lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Giải đấu cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ về mặt truyền thông khi thu hút hơn 541 triệu lượt xem trên các nền tảng truyền hình và kỹ thuật số, cùng gần 13 tỉ lượt xem các nội dung liên quan trên các mạng xã hội.

ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8.2026, trùng dịp kỷ niệm tròn 30 năm giải đấu được thành lập. Với quy mô tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, sức lan tỏa mạnh mẽ và chất lượng chuyên môn không ngừng được nâng cao, giải hứa hẹn tiếp tục là ngày hội lớn của bóng đá Đông Nam Á.