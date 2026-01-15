Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định kênh phát trực tiếp 4 trận tứ kết U.23 châu Á: U.23 Việt Nam đại chiến UAE khi nào?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
15/01/2026 10:36 GMT+7

VCK U.23 châu Á 2026 đã chính thức xác định được 8 đội bóng góp mặt tại vòng knock-out, nơi Đông Nam Á chỉ còn 1 đại diện là đội U.23 Việt Nam.

Lịch thi đấu tứ kết U.23 châu Á hấp dẫn

Chiến tích đánh bại chủ nhà Ả Rập Xê Út để hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng A đã khiến bóng đá châu Á phải nể phục đội U.23 Việt Nam. Giờ đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục bằng cuộc đối đầu U.23 UAE, đội nhì bảng B. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc vào lúc 22 giờ 30 ngày 16.1.2026 (giờ Việt Nam). Đây được xem là thử thách cực đại khi đại diện Tây Á sở hữu lối chơi giàu kỹ thuật và tốc độ.

Xác định kênh phát trực tiếp 4 trận tứ kết U.23 châu Á: U.23 Việt Nam đại chiến UAE khi nào?- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đang có sự tự tin cao độ trước trận tứ kết

ẢNH: TED TRẦN

Cùng ngày 16.1, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài sớm lúc 18 giờ 30 giữa U.23 Nhật Bản và U.23 Jordan. Sau hành trình vòng bảng toàn thắng, "Samurai xanh" đang cho thấy bóng dáng của một nhà vô địch thực thụ, nhưng Jordan, đội bóng đã khiến chủ nhà Ả Rập Xê Út ôm hận cũng chắc chắn không phải là đối thủ dễ bắt nạt.

Sang ngày 17.1, sân cỏ Ả Rập Xê Út tiếp tục rực lửa với hai cặp đấu còn lại. Lúc 18 giờ 30, dàn sao trẻ tuổi của U.23 Uzbekistan sẽ đụng độ U.23 Trung Quốc, đội bóng không được đánh giá quá cao ở giải lần này. Ngay sau đó, vào lúc 22 giờ 30, tâm điểm sẽ dồn về cuộc đọ sức giữa 2 nền bóng đá hàng đầu và cũng là 2 ứng cử viên vô địch: U.23 Australia và U.23 Hàn Quốc. Đây là trận đấu được dự báo sẽ căng thẳng đến phút chót khi cả 2 đều sở hữu dàn cầu thủ có thể hình lý tưởng và tư duy chơi bóng hiện đại.

4 trận tứ kết giải U.23 châu Á 2026 sẽ được phát trực tiếp trên TV360 tại https://tv360.vn; VTV5, VTV Cần Thơ, VTVgo; HTV Thể thao. Báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến tại thanhnien.vn.

Xác định kênh phát trực tiếp 4 trận tứ kết U.23 châu Á: U.23 Việt Nam đại chiến UAE khi nào?- Ảnh 2.


U.23 Việt Nam mang niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Đông Nam Á

U.23 Việt Nam mang niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Đông Nam Á

Với việc U.23 Thái Lan đã rời cuộc chơi, U.23 Việt Nam tiếp tục trở thành đội bóng Đông Nam Á lì lợm và bản lĩnh nhất khi bước ra sân chơi châu Á.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 châu Á Kim Sang-sik U.23
