U.23 Việt Nam phải giữ đôi chân trên mặt đất!

U.23 Việt Nam biết mình ở đâu

3 trận toàn thắng ở vòng bảng U.23 châu Á 2026 giúp U.23 Việt Nam thiết lập nhiều dấu son lịch sử, tuy nhiên, cái cột mốc mà chúng ta đề cập, chỉ là bóng đá Việt Nam đã tốt hơn so với chính mình trước đây.

Còn so với châu Á, vượt qua vòng bảng với ngôi đầu không phải thành tích lớn. Trong lịch sử, đã có những đội toàn thắng vòng bảng, rồi bị loại luôn ở vòng sau. Bởi ở tứ kết, "cỏ lúa bằng nhau".

Mọi đội bóng đều có cơ hội và vị thế như nhau. U.23 Việt Nam sẽ không được đánh giá cao hơn U.23 UAE (đối thủ ở tứ kết lúc 22 giờ 30 ngày 16.1), chỉ vì thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng đầu bảng, còn đối thủ xếp nhì.

U.23 Việt Nam cần giữ cái đầu 'lạnh' ẢNH: TED TRẦN TV

U.23 Việt Nam hiểu điều đó hơn ai hết. Năm 2018, đội bóng của HLV Park Hang-seo chỉ đứng nhì bảng D với 4 điểm, nhưng đã quật ngã đội nhất bảng C (U.23 Iraq, 7 điểm) trên chấm luân lưu, rồi tiếp tục hạ U.23 Qatar để vẽ nên phép màu Thường Châu với ngôi á quân U.23 châu Á. Thể thức loại trực tiếp mang tới xác suất chiến thắng bằng nhau cho mọi đội bóng. Đặc biệt với bóng đá trẻ, nơi các cầu thủ chưa hoàn toàn định hình khuôn tâm lý và phong cách chơi, nên chuyện đá trận hay xen kẽ trận dở là bình thường.

Bởi vậy, HLV Kim Sang-sik đã dặn học trò phải khiêm nhường, tập trung từng trận và không xao nhãng vì những lời tung hô. U.23 Việt Nam chơi hay ở vòng bảng, nhưng vòng bảng đã là chuyện của ngày hôm qua.

Tứ kết là thử thách mới, nơi tất cả các đội trở về vạch xuất phát, trở về con số 0 để bắt đầu lại.

Thứ dư âm duy nhất ở vòng bảng mà U.23 Việt Nam (cũng như các đối thủ) phải mang theo, đó là... thẻ phạt. Cầu thủ nào đã nhận thẻ vàng ở vòng bảng, mà tiếp tục bị thẻ vàng ở tứ kết sẽ bị treo giò ở bán kết. U.23 Việt Nam đang có 7 cầu thủ đứng trước nguy cơ này.

HLV Kim Sang-sik đã có toan tính cho tứ kết ẢNH: TED TRẦN TV

Lọt vào tứ kết cũng không phải thành tích nổi trội. U.23 Việt Nam đã 3 lần vào tứ kết vào các năm 2018, 2022 và 2024. Đây là nhiệm vụ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao cho HLV Kim Sang-sik. Tức là ông Kim cũng học trò chỉ mới hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu.

Khiêm nhường, học hỏi: Sẽ có cơ hội tiến xa

U.23 Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen sau 3 trận toàn thắng vòng bảng. Đã từ rất lâu, bóng đá trẻ Việt Nam mới tìm ra lứa cầu thủ tự tin ban bật triển khai bóng, thoát pressing, so vai sòng phẳng với đối thủ, và lì lợm đến phút cuối.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định, đây là lứa cầu thủ được ươm mầm cho vòng loại World Cup 2030, sẽ diễn ra vào năm sau.

Đã là "mầm non", cần được chăm bẵm cẩn thận. Không chín ép, không tưới tràn ngập lời khen. Công chúng có thể vui, nhưng hãy từ tốn, bởi U.23 Việt Nam còn chặng đường dài để phấn đấu.

Ở tứ kết, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 UAE. Đại diện Tây Á vất vả vượt qua vòng bảng với 4 điểm, khi thắng U.23 Qatar, hòa U.23 Syria và thua U.23 Nhật Bản. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chẳng còn ngại Tây Á, khi đã vượt qua U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Jordan ở vòng bảng. Tâm thế tự tin, vững vàng là điều đáng quý.

Dù vậy, mỗi trận đấu là một thử thách, bài học khác, nơi đối thủ không ai giống ai, và U.23 Việt Nam hiện tại có lẽ cũng chưa tới đẳng cấp đá trận nào cũng hay như "lập trình", theo cách U.23 Nhật Bản hay U.23 Uzbekistan đã làm.

Chông gai ở tứ kết đang chờ, nơi U.23 Việt Nam có thể hướng tới kịch bản đẹp nhất, song đừng quên diễn biến xấu nhất.

Việc bước tiếp với tâm thế khiêm nhường sẽ giúp toàn đội tiến xa.



