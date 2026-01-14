Những cột mốc rực rỡ của U.23 Việt Nam

T RƯỞNG THÀNH TỪNG NGÀY

Khoảnh khắc Đình Bắc sút tung lưới U.23 Ả Rập Xê Út vào rạng sáng 13.1, giúp U.23 VN hoàn thành chiến dịch vòng bảng hay nhất lịch sử giải U.23 châu Á của chính mình, với 3 trận toàn thắng, vị thế bóng đá trẻ VN ở sân chơi châu lục đã hoàn toàn thay đổi.

U.23 VN đã chơi xuất sắc tại vòng bảng U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Trước tiên, giá trị của bàn thắng nằm ở đẳng cấp cá nhân Đình Bắc (thủ môn Trung Kiên chơi cực hay nhưng AFC vẫn chọn Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất trận). Tiền đạo sinh năm 2004 đón đường chuyền của Ngọc Mỹ rồi thực hiện cú qua người đầy đẳng cấp, thoát xuống ở góc cực hẹp và phần còn lại thuộc về lịch sử. Dù bị thủ môn U.23 Ả Rập Xê Út và 2 hậu vệ đón lõng che chắn, Đình Bắc vẫn sút chớp nhoáng vào khe hở góc hẹp duy nhất. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội sút bằng chân trái, gần như không mất thời gian quan sát để ra quyết định. Một bàn thắng thuần túy bằng bản năng, song đó không phải khoảnh khắc xuất thần, mà là bản năng đến từ chất lượng chơi bóng và nỗ lực rèn luyện. Đình Bắc là ngôi sao tiêu biểu cho thế hệ mới của U.23 VN. Một cầu thủ không chỉ giỏi, mà còn đủ tỉnh táo, lạnh lùng, tĩnh lặng để xử lý chính xác trước áp lực khủng khiếp từ một trong những đội bóng trẻ mạnh nhất châu Á.

Khoảnh khắc tạo "anh hùng" nhưng khoảnh khắc vàng đó của Đình Bắc cũng không ngẫu nhiên có được. Đây là sản phẩm "đầu ra" của lứa U.23 đang tiến bộ từng ngày, với gia tốc nằm ngoài dự đoán của hầu hết giới chuyên môn. Giành vị trí tốp 1 bảng A, loại chủ nhà U.23

Ả Rập Xê Út ra khỏi sân chơi lớn, U.23 VN đã tạo ra hàng loạt kỷ lục khó tin: lần đầu toàn thắng vòng bảng, lần đầu dẫn đầu bảng, lần đầu thắng nhiều hơn 2 trận (chỉ tính thời gian thi đấu chính thức), chuỗi 14 chiến thắng - dài nhất lịch sử.

HLV Kim Sang-sik đã đến và tạo ra khác biệt ở U.23 VN, nhưng "màu nhiệm" không chỉ nằm ở những kỷ lục. Đó chỉ là viên ngọc đính trên vương miện. Cách U.23 VN tạo nên kỷ lục mới thực sự giá trị. Học trò ông Kim thắng thuyết phục U.23 Jordan trong ngày ra quân giải U.23 châu Á 2026, với lối chơi pressing, luân chuyển bóng tốc độ và tự tin nhờ lứa cầu thủ toàn diện về kỹ chiến thuật. U.23 VN sau đó giải mã U.23 Kyrgyzstan với 30 phút cuối ép đối thủ "nghẹt thở". Cao trào bảng đấu diễn ra ở lượt cuối, khi Hiểu Minh cùng đồng đội hạ gục chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út dù thay tới 5/11 vị trí ra sân. Bàn thắng của Đình Bắc minh chứng cho tâm thế "cửa trên" mà U.23 VN đã có được trước đội bóng triệu USD của Tây Á. Đối thủ càng đá càng rối, còn thầy trò ông Kim chỉ đơn giản kiên nhẫn chờ đợi sai lầm rồi tung đòn trừng phạt. U.23 VN không bị cuốn vào vòng xoáy đua vé ở bảng A. HLV Kim Sang-sik cùng học trò, đơn giản là đứng trên vòng xoáy ấy. 10 năm trước, U.23 VN ngậm ngùi rời vòng bảng U.23 châu Á 2016 với 3 trận toàn thua. Còn thời điểm này, chúng ta toàn thắng. Thắng theo cách thuyết phục, bản lĩnh và lì lợm đến khó tin, khiến châu Á phải nhìn U.23 VN bằng con mắt nể trọng thực sự.

N HỮNG NƯỚC CỜ SÁNG SUỐT

Thành công của U.23 VN không đến sau một đêm, mà là kết tinh của chiến lược đầu tư dài hạn, bài bản. Nhiều năm qua, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã tập trung đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo trẻ. Trước khi được chín chắn như hiện tại, Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn… được tạo điều kiện thi đấu ở nhiều giải lớn, trong đó có ASIAD 19 để tích lũy kinh nghiệm. Trong giai đoạn chuẩn bị cho những giải đấu lớn như giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026 hay SEA Games 33, đội U.23 VN đều được cho đi tập huấn, giao hữu ở nước ngoài.

Chính việc liên tục được cọ xát ở các giải đấu quốc tế cùng các chuyến tập huấn dài ngày (như tại Trung Quốc hay các đợt tập huấn tại Tây Á) đã giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. VFF đã đóng vai trò là "kiến trúc sư" thiết kế lộ trình thi đấu dày đặc nhưng khoa học, giúp duy trì nền tảng thể lực và phong độ ổn định cho toàn đội. Với riêng đội U.23 VN, ngay sau khi có kết quả bốc thăm VCK U.23 châu Á 2026, một lộ trình chi tiết đã được kích hoạt. Vừa trải qua kỳ SEA Games khốc liệt với quãng nghỉ ngắn, các cầu thủ được tạo điều kiện sang Qatar tập huấn 1 tuần để thích nghi khí hậu. Những hoạt động tại đây đóng vai trò như "bản lề" quan trọng, giúp các chiến binh trẻ bắt nhịp lại cường độ đỉnh cao trước khi bước vào cuộc tranh tài tại Ả Rập Xê Út. Và trận giao hữu với Syria (thua 1-2) cũng đã mang đến cho U.23 VN rất nhiều bài học giá trị.

VFF cũng xác định VCK U.23 châu Á 2026 là sân chơi đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là lực lượng nòng cốt cho vòng loại World Cup 2030. Việc nằm chung bảng với những đội trẻ thuộc nền bóng đá hàng đầu như Ả Rập Xê Út hay Jordan - những đội tuyển sẽ dự World Cup 2026 - là cơ hội tranh tài quý giá mà bình thường rất khó có được. Thông qua những trải nghiệm thực chiến này, năng lực của cầu thủ sẽ được cải thiện vượt bậc, giúp họ tiến sát trình độ châu lục và sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn. Không chỉ dừng lại ở những thành công hiện tại, tầm nhìn của VFF còn vươn xa tới cột mốc World Cup 2034 với "hạt nhân" là lứa cầu thủ sinh năm 2008 - 2009. Ngay từ lúc này, đội tuyển U.17 VN đã được đầu tư trọng điểm với lộ trình bài bản, đi tập huấn tại Nhật Bản.

Theo kế hoạch, lứa cầu thủ tiềm năng này sẽ tiếp tục được rèn luyện trong thử thách để sẵn sàng chinh chiến tại VCK U.20 châu Á trong 2 năm tới, xa hơn là hiện thực hóa giấc mơ của bóng đá VN bước ra sân chơi World Cup. Với sự chuẩn bị "đi trước đón đầu" và chân đế vững chắc từ lứa U.17, bóng đá trẻ VN hứa hẹn sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn nữa và bảo đảm sự kế thừa liên tục.

HLV Kim Sang- S ik nói gì? HLV Kim Sang-sik khẳng định: "Tôi cũng không thể hình dung U.23 VN có thể giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận, giành 3 chiến thắng liên tiếp. Các cầu thủ đã hy sinh vì tập thể, nỗ lực suốt 90 phút trong từng trận đấu. Thực sự họ đã thi đấu quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Cũng như tại SEA Games 33 và ở giải đấu lần này, tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ VN là nguồn động lực rất lớn để các cầu thủ thi đấu hết khả năng. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả và sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để có thể viết tiếp kỳ tích tại vòng tứ kết. U.23 VN sẽ tiếp tục giữ được sự đoàn kết và thi đấu như một tập thể thống nhất. Tôi tin rằng U.23 VN sẽ không làm mọi người thất vọng". Chí Đạt