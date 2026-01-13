U.23 Việt Nam vừa khỏe lại vừa khéo, các đối thủ trở tay không kịp

Không thiếu chất cơ bắp

Cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Đội hình hiện tại của U.23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt. Dĩ nhiên, đội hình này vẫn còn kém các cầu thủ ở giải U.23 châu Á về mặt chiều cao, cân nặng. Nhưng khoảng cách về chiều cao, cân nặng với các đối thủ châu Á đã được rút ngắn. Nếu so với chính chúng ta trước đây, so với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á, U.23 Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt về thể hình và thể lực".

U.23 Việt Nam vừa khỏe vừa khéo Ảnh: TED Trần

Việc các cầu thủ U.23 Việt Nam có tiến bộ về mặt thể hình, thể lực, giúp cho HLV Kim Sang-sik có đủ nhân sự để tranh chấp, đua tốc độ và tranh bóng bổng với đối thủ khi cần. Ví dụ như trong trận đấu đêm 12.1 với U.23 Ả Rập Xê Út, đoán được ý đồ của đối thủ là sẽ đá rát, tranh chấp mạnh, dùng tốc độ cao để gây khó cho hàng phòng ngự của chúng ta, HLV Kim Sang-sik đã sắp xếp những cầu thủ thuộc vào loại khỏe nhất, có thể hình tốt nhất trong đội hình xuất quân của U.23 Việt Nam.

Ngoài những gương mặt quen thuộc như thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), ông Kim còn bố trí thêm tiền vệ trung tâm Nguyễn Công Phương (1,78 m), tiền vệ Lê Viktor (1,78 m) và tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ (1,77 m). Những người này rất mạnh mẽ, đủ sức tranh chấp tay đôi với các cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út.

Giữ được điểm mạnh truyền thống về thể lực

Sự bổ sung những cầu thủ có thể hình, thể lực tốt, bên cạnh những kỹ thuật gia như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, sau đó có thêm Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Lê Phát (từ hiệp 2), giúp cho lối chơi của U.23 Việt Nam khá đa dạng. Đối thủ vừa phải dè chừng đội bóng của HLV Kim Sang-sik cả trong các tình huống chúng ta được hưởng các quả đá phạt góc, vừa phải cảnh giác những pha phối hợp nhóm và đi bóng xuyên phá của Đình Bắc hay Lê Phát.

HLV Kim Sang-sik có đủ chất liệu để xây dựng nên lối chơi đa dạng cho U.23 Việt Nam Ảnh: TED Trần

Đây là điểm khác biệt lớn giữa đội hình hiện tại với các thế hệ trước của bóng đá Việt Nam. Trước đây, cầu thủ Việt Nam vẫn nổi tiếng về mặt kỹ thuật, nhưng chúng ta gặp bất lợi về mặt thể hình. Trước đây, các đại diện của bóng đá Việt Nam thường không mạnh trong việc khai thác các tình huống cố định, nhất là không mạnh ở các pha đá phạt góc.

Giờ, mọi việc đã thay đổi, U.23 Việt Nam hiện tại đồng đều hơn, đa dạng hơn về cách tiếp cận khung thành đối phương. Điều đó khiến cho đối thủ khó đoán, đồng thời giúp cho U.23 Việt Nam tăng cơ hội ghi bàn vào lưới các đối thủ mà chúng ta đụng độ tại giải châu Á.