Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam vừa khỏe lại vừa khéo, các đối thủ trở tay không kịp

Thiếu Bá
Thiếu Bá
13/01/2026 18:19 GMT+7

So với các thế hệ trước đó, đội hình hiện tại của U.23 Việt Nam có sự kết hợp hài hòa của nhiều yếu tố khác nhau. Điều đó giúp cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik trở nên rất khác biệt.

Không thiếu chất cơ bắp

Cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Đội hình hiện tại của U.23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt. Dĩ nhiên, đội hình này vẫn còn kém các cầu thủ ở giải U.23 châu Á về mặt chiều cao, cân nặng. Nhưng khoảng cách về chiều cao, cân nặng với các đối thủ châu Á đã được rút ngắn. Nếu so với chính chúng ta trước đây, so với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á, U.23 Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt về thể hình và thể lực".

U.23 Việt Nam vừa khỏe lại vừa khéo, các đối thủ trở tay không kịp - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam vừa khỏe lại vừa khéo, các đối thủ trở tay không kịp - Ảnh 2.

U.23 Việt Nam vừa khỏe vừa khéo

Ảnh: TED Trần

Việc các cầu thủ U.23 Việt Nam có tiến bộ về mặt thể hình, thể lực, giúp cho HLV Kim Sang-sik có đủ nhân sự để tranh chấp, đua tốc độ và tranh bóng bổng với đối thủ khi cần. Ví dụ như trong trận đấu đêm 12.1 với U.23 Ả Rập Xê Út, đoán được ý đồ của đối thủ là sẽ đá rát, tranh chấp mạnh, dùng tốc độ cao để gây khó cho hàng phòng ngự của chúng ta, HLV Kim Sang-sik đã sắp xếp những cầu thủ thuộc vào loại khỏe nhất, có thể hình tốt nhất trong đội hình xuất quân của U.23 Việt Nam.

Ngoài những gương mặt quen thuộc như thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), ông Kim còn bố trí thêm tiền vệ trung tâm Nguyễn Công Phương (1,78 m), tiền vệ Lê Viktor (1,78 m) và tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ (1,77 m). Những người này rất mạnh mẽ, đủ sức tranh chấp tay đôi với các cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út.

Giữ được điểm mạnh truyền thống về thể lực

Sự bổ sung những cầu thủ có thể hình, thể lực tốt, bên cạnh những kỹ thuật gia như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, sau đó có thêm Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Lê Phát (từ hiệp 2), giúp cho lối chơi của U.23 Việt Nam khá đa dạng. Đối thủ vừa phải dè chừng đội bóng của HLV Kim Sang-sik cả trong các tình huống chúng ta được hưởng các quả đá phạt góc, vừa phải cảnh giác những pha phối hợp nhóm và đi bóng xuyên phá của Đình Bắc hay Lê Phát.

U.23 Việt Nam vừa khỏe lại vừa khéo, các đối thủ trở tay không kịp - Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik có đủ chất liệu để xây dựng nên lối chơi đa dạng cho U.23 Việt Nam

Ảnh: TED Trần

Đây là điểm khác biệt lớn giữa đội hình hiện tại với các thế hệ trước của bóng đá Việt Nam. Trước đây, cầu thủ Việt Nam vẫn nổi tiếng về mặt kỹ thuật, nhưng chúng ta gặp bất lợi về mặt thể hình. Trước đây, các đại diện của bóng đá Việt Nam thường không mạnh trong việc khai thác các tình huống cố định, nhất là không mạnh ở các pha đá phạt góc.

Giờ, mọi việc đã thay đổi, U.23 Việt Nam hiện tại đồng đều hơn, đa dạng hơn về cách tiếp cận khung thành đối phương. Điều đó khiến cho đối thủ khó đoán, đồng thời giúp cho U.23 Việt Nam tăng cơ hội ghi bàn vào lưới các đối thủ mà chúng ta đụng độ tại giải châu Á.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận