Mời HLV Kim Sang-sik, nước cờ quá sáng suốt của VFF: 'Dụng binh' như thần và con số biết nói

Cái tâm của HLV Kim Sang-sik

Đội U.23 Việt Nam đi vào lịch sử khi trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành 3 chiến thắng ở 1 kỳ U.23 châu Á. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến người ta ngạc nhiên nhất. Nhìn vào cách HLV Kim Sang-sik chinh phục cột mốc này thông qua việc dùng người, tất cả sẽ phải dành cho nhà cầm quân người Hàn Quốc lời ngợi khen.

Trong trận đấu cân não với Ả Rập Xê Út, HLV Kim Sang-sik mạnh dạn điền tên Lê Viktor, Nguyễn Ngọc Mỹ hay để Nguyễn Công Phương vào danh sách đá chính. Trước đó, bộ 3 tấn công này chưa ra sân phút nào tại VCK U.23 châu Á 2026. Sang hiệp 2, ông tiếp tục sử dụng Lê Văn Hà, Nguyễn Thanh Nhàn. Tính đến thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng đủ 21 cầu thủ (không tính 2 thủ môn dự bị) trong danh sách đăng ký.

HLV Kim Sang-sik luôn tin tưởng các học trò ẢNH: TED TRẦN

Đây là điều không phải ai cũng dám thực hiện ở một giải đấu khắc nghiệt như U.23 châu Á. Quyết định này cho thấy 2 điểm sáng từ HLV Kim Sang-sik: sự nhân văn và trình độ chuyên môn. Ông Kim không chỉ tạo điều kiện ra sân tối đa cho các học trò để họ cảm nhận không khí một giải đấu đẳng cấp châu lục, mà còn chứng minh rằng ông đang tạo ra một tập thể U.23 Việt Nam đồng đều, có chiều sâu, có sự quyết tâm để quật ngã gã khổng lồ Ả Rập Xê Út ngay trên sân nhà của họ.

Những "nhát dao" từ băng ghế dự bị

Nhìn lại hành trình vòng bảng, mỗi quyết định thay người của nhà cầm quân người Hàn Quốc đều giống như một "nhát dao" sắc lẹm định đoạt trận đấu. Ở trận mở màn gặp U.23 Jordan, khi đối thủ dồn toàn lực tấn công, ông Kim tung Đức Anh, một trung vệ, vào sân để trám vị trí hậu vệ trái khi Phi Hoàng, Văn Khang đều đã hụt hơi. Sự xuất hiện của Đức Anh đã giúp hàng thủ Việt Nam trở nên kiên cố, bảo toàn chiến thắng nhọc nhằn, trong khi Quốc Cường suýt chút nữa đã tạo nên một siêu phẩm từ ghế dự bị.

Lê Viktor (số 14), Ngọc Mỹ (số 19), Công Phương (số 18) được đá chính khi gặp đối thủ mạnh Ả Rập Xê Út nhờ niềm tin từ HLV Kim Sang-sik ẢNH: TED TRẦN

Đến trận gặp Kyrgyzstan, dấu ấn thay người càng đậm nét hơn khi Văn Thuận vào sân và có pha đánh đầu khiến đối thủ lúng túng phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội U.23 Việt Nam. Và đỉnh cao của nghệ thuật thay người chính là trận gặp Ả Rập Xê Út tối qua. Thay vì rút Ngọc Mỹ ra nghỉ, ông Kim quyết định giữ anh lại để phối hợp cùng Đình Bắc, cầu thủ được tung vào sân vào đầu hiệp 2. Chính sự kết nối này đã dẫn đến bàn thắng duy nhất của Đình Bắc.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik khiêm tốn chia sẻ rằng ông tự hào về sự nỗ lực của các học trò. Nhưng rõ ràng, bản thân nhà cầm quân này cũng xứng đáng nhận những lời tán dương. Cá nhân Đình Bắc chia sẻ rằng bàn thắng anh ghi được đến từ sự nhắc nhở, sự toan tính của cá nhân cựu đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc cũng như các cộng sự. Rõ ràng, HLV Kim Sang-sik vừa có niềm tin tuyệt đối vào các học trò, vừa có khả năng ứng biến, đọc trận đấu xuất sắc. Hy vọng, những yếu tố đó sẽ giúp đội U.23 Việt Nam thi đấu thăng hoa, thành công hơn nữa.