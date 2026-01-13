Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
13/01/2026 03:15 GMT+7

Phải đối đầu đội chủ nhà đang rơi vào thế 'chân tường', đội U.23 Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để giành chiến thắng xứng đáng, hiên ngang vào tứ kết U.23 châu Á 2026 với tư cách đội đầu bảng A.

Chẳng có áp lực nào với U.23 Việt Nam

Phải đến cuộc đối đầu chủ nhà Ả Rập Xê Út ở lượt cuối, đội U.23 Việt Nam mới có cơ hội được chơi trên sân Al-Faisal có sức chứa hơn 27.000 chỗ ngồi. Áp lực bủa vây tứ phía với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Bởi lẽ, sau 1 trận thắng, 1 trận thua, U.23 Ả Rập Xê Út sẽ dồn toàn lực để tấn công nhằm giành chiến thắng, qua đó có quyền tự quyết. Đó là sức ép trên sân. Còn trên khán đài, những âm thanh chói tai, những tiếng ồn từ CĐV đội chủ nhà cũng là điều khiến Văn Khang và các đồng đội khó chịu.

Trung Kiên - Đình Bắc xuất sắc, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út giành vé vào tứ kết

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 1.

Pha solo ghi bàn đẳng cấp của Đình Bắc

Tuy nhiên, đội U.23 Việt Nam bước ra sân mà chẳng có áp lực nào. Thậm chí, chúng ta còn được chứng kiến sự tận hưởng.

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 2.

Khi khởi động, các cầu thủ đội U.23 Việt Nam tỏ ra cực kỳ thoải mái. Đình Bắc còn cười rất tươi, như thể anh biết chắc rằng mình sẽ ghi bàn vậy

ẢNH: TED TRẦN

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 3.

Lý Đức cực quyết tâm trong phần tập đánh đầu. Trong trận, trung vệ của CLB Công an Hà Nội có nhiều lần không chiến dũng mãnh

ẢNH: TED TRẦN

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 4.

Phần hát Quốc ca dạt dào cảm xúc

ẢNH: TED TRẦN

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 5.

HLV Kim Sang-sik cũng hát được Quốc ca Việt Nam

ẢNH: TED TRẦN

Những "chiến binh" đích thực

Ngay cả những cầu thủ chưa được ra sân phút nào ở VCK U.23 châu Á 2026 như Lê Viktor, Công Phương và Ngọc Mỹ cũng thi đấu ấn tượng. Bộ 3 tấn công tích cực di chuyển, hoán đổi vị trí, giữ bóng tự tin và cũng hỗ trợ phòng ngự nhiệt huyết.

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 6.

Lê Viktor chơi nổi bật trong hiệp 1, cầm bóng tự tin, sẵn sàng thực hiện các pha xử lý táo bạo

ẢNH: TED TRẦN

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 7.

Anh đã có thể có bàn thắng cho riêng mình nếu xử lý quyết đoán hơn sau nỗ lực tấn công của Văn Khang

ẢNH: TED TRẦN

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 8.

Ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik cũng cho thấy "ngọn lửa"

ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim Sang-sik hài lòng tuyệt đối, HLV U.23 Ả Rập Xê Út thừa nhận Việt Nam xứng đáng thắng

Sang hiệp 2, "ngọn lửa" quyết tâm tiếp tục được duy trì trên sân. Trung Kiên và các đồng đội kiên trì trong từng tình huống phòng ngự để bảo toàn mành lưới. Nhưng không chỉ vậy, đội U.23 Việt Nam còn có sự điềm tĩnh lẫn lạnh lùng. Chúng ta thoải mái phối hợp trên phần sân nhà để triển khai lối chơi mạch lạc. Ngay cả khi mắc sai sót, các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên định, tiếp tục đan bóng, nhiều lần khiến đối thủ đuổi theo trong vô vọng. Để rồi ở thời khắc quyết định, Đình Bắc tung đòn "kết liễu".

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 9.

Pha bứt tốc và dứt điểm quá quyết đoán của Đình Bắc

ẢNH: TED TRẦN

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 10.

Thủ môn của U.23 Ả Rập Xê Út đã tính bắt bài đường căng ngang, nhưng đã "việt vị"

ẢNH: TED TRẦN

'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc - Ảnh 11.

Nụ cười của những chàng trai bản lĩnh, quả cảm. Nhà vô địch Đông Nam Á tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục

ẢNH: TED TRẦN

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

