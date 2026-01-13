'Điềm lành' chiến thắng của U.23 Việt Nam: Nụ cười Đình Bắc

Chẳng có áp lực nào với U.23 Việt Nam
Phải đến cuộc đối đầu chủ nhà Ả Rập Xê Út ở lượt cuối, đội U.23 Việt Nam mới có cơ hội được chơi trên sân Al-Faisal có sức chứa hơn 27.000 chỗ ngồi. Áp lực bủa vây tứ phía với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Bởi lẽ, sau 1 trận thắng, 1 trận thua, U.23 Ả Rập Xê Út sẽ dồn toàn lực để tấn công nhằm giành chiến thắng, qua đó có quyền tự quyết. Đó là sức ép trên sân. Còn trên khán đài, những âm thanh chói tai, những tiếng ồn từ CĐV đội chủ nhà cũng là điều khiến Văn Khang và các đồng đội khó chịu.
Tuy nhiên, đội U.23 Việt Nam bước ra sân mà chẳng có áp lực nào. Thậm chí, chúng ta còn được chứng kiến sự tận hưởng.
Những "chiến binh" đích thực
Ngay cả những cầu thủ chưa được ra sân phút nào ở VCK U.23 châu Á 2026 như Lê Viktor, Công Phương và Ngọc Mỹ cũng thi đấu ấn tượng. Bộ 3 tấn công tích cực di chuyển, hoán đổi vị trí, giữ bóng tự tin và cũng hỗ trợ phòng ngự nhiệt huyết.
Sang hiệp 2, "ngọn lửa" quyết tâm tiếp tục được duy trì trên sân. Trung Kiên và các đồng đội kiên trì trong từng tình huống phòng ngự để bảo toàn mành lưới. Nhưng không chỉ vậy, đội U.23 Việt Nam còn có sự điềm tĩnh lẫn lạnh lùng. Chúng ta thoải mái phối hợp trên phần sân nhà để triển khai lối chơi mạch lạc. Ngay cả khi mắc sai sót, các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên định, tiếp tục đan bóng, nhiều lần khiến đối thủ đuổi theo trong vô vọng. Để rồi ở thời khắc quyết định, Đình Bắc tung đòn "kết liễu".
