Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik: ‘U.23 Việt Nam cực kỳ xuất sắc, sẽ tiếp tục chơi tốt ở tứ kết’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
13/01/2026 02:14 GMT+7

Rạng sáng 13.1 (giờ Việt Nam), HLV Kim Sang-sik hạnh phúc sau chiến thắng 1-0 của đội U.23 Việt Nam trước Ả Rập Xê Út ở lượt cuối bảng A VCK U.23 châu Á 2026.

'Chủ nhà đã gặp rất nhiều khó khăn'

Trong một thế trận nghẹt thở, đội U.23 Việt Nam giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất ở hiệp 2 của Nguyễn Đình Bắc. HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu: "Đầu tiên, phải nói rằng đây là trận đấu rất khó khăn với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Tôi trân trọng và cảm ơn những người hâm mộ đã đến sân để cổ vũ cho toàn đội, cũng như các CĐV ở quê nhà đang theo dõi qua truyền hình". 

Khi được hỏi cảm nhận của mình khi đội U.23 Việt Nam giành được trọn vẹn 9 điểm ở giải châu Á, HLV Kim Sang-sik đã trả lời: "Các cầu thủ đã nỗ lực cống hiến, màn trình diễn của toàn đội là cực kỳ xuất sắc. Chúng tôi sẽ theo dõi các trận đấu của bảng B để phân tích, đánh giá đối thủ và chuẩn bị thật tốt cho vòng tứ kết". 

HLV Kim Sang-sik: ‘U.23 Việt Nam cực kỳ xuất sắc, sẽ tiếp tục chơi tốt ở tứ kết’- Ảnh 1.

HLV Kim và trò cưng Đình Bắc

Trung Kiên - Đình Bắc xuất sắc, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út giành vé vào tứ kết

HLV Kim Sang-sik: ‘U.23 Việt Nam cực kỳ xuất sắc, sẽ tiếp tục chơi tốt ở tứ kết’- Ảnh 2.

Khoảnh khắc Đình Bắc dứt điểm tung nóc lưới U.23 Ả Rập Xê Út ở góc hẹp

ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim Sang-sik: ‘U.23 Việt Nam cực kỳ xuất sắc, sẽ tiếp tục chơi tốt ở tứ kết’- Ảnh 3.

Toàn đội U.23 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực

ẢNH: TED TRẦN

U.23 Việt Nam tấn công ít hơn nhưng vẫn thắng

Phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi: "Ở 2 trận trước, U.23 Việt Nam đã chiến thắng bằng lối chơi có thiên hướng tấn công. Nhưng hôm nay, các bạn đã thắng theo phong cách phòng ngự phản công. Đâu là cách chiến thắng ông thích hơn? Và đâu là yếu tố quan trọng để U.23 Việt Nam tiến xa?". 

HLV Kim Sang-sik trả lời: "Ở trận này, thể lực chúng tôi không đạt mức tốt nhất sau 2 trận đã qua. Một số cầu thủ cũng chấn thương. Vì thế, tôi cần phải điều chỉnh một chút về chiến thuật, trong đó điều chỉnh ở hàng công. Chúng tôi tấn công ít hơn, nhưng sự chuẩn bị cho trận đấu này vẫn rất tốt, nên kết quả cũng tốt".

HLV Kim Sang-sik tiếp tục cảm ơn người hâm mộ Việt Nam: "Sau SEA Games 33, chúng tôi tiếp tục thắng 3 trận nữa trên đất Ả Rập Xê Út. Tôi cảm ơn tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Mọi người rất yêu bóng đá và truyền động lực cho toàn đội, để chúng tôi đạt được kết quả này. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để thi đấu tốt ở tứ kết".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik Đình Bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận