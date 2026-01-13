HLV Kim Sang-sik: ‘U.23 Việt Nam cực kỳ xuất sắc, sẽ tiếp tục chơi tốt ở tứ kết’

'Chủ nhà đã gặp rất nhiều khó khăn'

Trong một thế trận nghẹt thở, đội U.23 Việt Nam giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất ở hiệp 2 của Nguyễn Đình Bắc. HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu: "Đầu tiên, phải nói rằng đây là trận đấu rất khó khăn với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Tôi trân trọng và cảm ơn những người hâm mộ đã đến sân để cổ vũ cho toàn đội, cũng như các CĐV ở quê nhà đang theo dõi qua truyền hình".

Khi được hỏi cảm nhận của mình khi đội U.23 Việt Nam giành được trọn vẹn 9 điểm ở giải châu Á, HLV Kim Sang-sik đã trả lời: "Các cầu thủ đã nỗ lực cống hiến, màn trình diễn của toàn đội là cực kỳ xuất sắc. Chúng tôi sẽ theo dõi các trận đấu của bảng B để phân tích, đánh giá đối thủ và chuẩn bị thật tốt cho vòng tứ kết".

HLV Kim và trò cưng Đình Bắc

Trung Kiên - Đình Bắc xuất sắc, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út giành vé vào tứ kết

Khoảnh khắc Đình Bắc dứt điểm tung nóc lưới U.23 Ả Rập Xê Út ở góc hẹp ẢNH: TED TRẦN

Toàn đội U.23 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực ẢNH: TED TRẦN

U.23 Việt Nam tấn công ít hơn nhưng vẫn thắng

Phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi: "Ở 2 trận trước, U.23 Việt Nam đã chiến thắng bằng lối chơi có thiên hướng tấn công. Nhưng hôm nay, các bạn đã thắng theo phong cách phòng ngự phản công. Đâu là cách chiến thắng ông thích hơn? Và đâu là yếu tố quan trọng để U.23 Việt Nam tiến xa?".

HLV Kim Sang-sik trả lời: "Ở trận này, thể lực chúng tôi không đạt mức tốt nhất sau 2 trận đã qua. Một số cầu thủ cũng chấn thương. Vì thế, tôi cần phải điều chỉnh một chút về chiến thuật, trong đó điều chỉnh ở hàng công. Chúng tôi tấn công ít hơn, nhưng sự chuẩn bị cho trận đấu này vẫn rất tốt, nên kết quả cũng tốt".



HLV Kim Sang-sik tiếp tục cảm ơn người hâm mộ Việt Nam: "Sau SEA Games 33, chúng tôi tiếp tục thắng 3 trận nữa trên đất Ả Rập Xê Út. Tôi cảm ơn tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Mọi người rất yêu bóng đá và truyền động lực cho toàn đội, để chúng tôi đạt được kết quả này. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để thi đấu tốt ở tứ kết".

