Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc tạo dáng chào cờ trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal, lần đầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/01/2026 03:19 GMT+7

Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc giúp đội tuyển U.23 Việt Nam đánh bại đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út 1-0 ở lượt trận cuối bảng A, qua đó khép lại vòng bảng VCK U.23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng và giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng.

U.23 Việt Nam thắng quá thuyết phục

Ở lượt trận cuối bảng A VCK U.23 châu Á 2026, diễn ra rạng sáng 13.1 (giờ Việt Nam), đội tuyển U.23 Việt Nam đánh bại đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận, đứng đầu bảng A và chính thức giành quyền vào tứ kết.

Ở trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng, HLV Kim Sang-sik tạo ra nhiều bất ngờ khi thay đổi tới 4 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gặp đội tuyển U.23 Kyrgyzstan. Trên hàng công, U.23 Việt Nam sử dụng Viktor Lê, Công Phương và Ngọc Mỹ, trong khi các nhân tố thường xuyên đá chính như Đình Bắc hay Lê Phát ngồi dự bị. Phía đội chủ nhà, U.23 Ả Rập Xê Út cũng có một số điều chỉnh nhân sự, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Đình Bắc tạo dáng chào cờ trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal, lần đầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận- Ảnh 1.

Khoảnh khắc toàn đội U.23 Việt Nam ăn mừng sau trận

ẢNH: VFF

Với mục tiêu buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, U.23 Ả Rập Xê Út nhập cuộc đầy quyết tâm, đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép ngay từ đầu trận. Ngược lại, U.23 Việt Nam chủ động chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà bởi chỉ cần một kết quả hòa là đủ để bảo toàn ngôi đầu bảng.

Trong hiệp 1, U.23 Ả Rập Xê Út kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tổ chức tấn công biên và treo bóng vào vòng cấm nhằm tận dụng ưu thế về thể hình và khả năng không chiến. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U.23 Việt Nam dưới sự chỉ huy của Hiểu Minh, cùng phong độ ổn định của thủ môn Trần Trung Kiên, đã đứng vững trước sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Trung Kiên - Đình Bắc xuất sắc, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út giành vé vào tứ kết

Những phút cuối hiệp 1, đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út liên tục tạo sức ép nhưng thủ môn Trung Kiên cùng hàng thủ U.23 Việt Nam đứng vững, trong đó đáng chú ý là pha đánh đầu của Thamer đưa bóng dội cột dọc trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, các điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik phát huy hiệu quả khi Đình Bắc tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, ghi bàn thắng duy nhất ở phút 65. Dù U.23 Ả Rập Xê Út dồn toàn lực tấn công sau đó, Trung Kiên tiếp tục chơi xuất sắc, giúp U.23 Việt Nam bảo toàn chiến thắng 1-0, khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng và giành vé vào tứ kết cùng đội tuyển U.23 Jordan.

Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất trận

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam nhanh chóng tập trung trên sân để ăn mừng chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt. Toàn đội nắm tay nhau, hướng về khán đài như một cách tri ân người hâm mộ, trong khi Đình Bắc tạo dáng chào cờ ngay trên mặt cỏ sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal. 

Đình Bắc tạo dáng chào cờ trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal, lần đầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận- Ảnh 2.

Đình Bắc tạo dáng chụp ảnh ăn mừng, anh cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận

ẢNH: VFF

Trong video được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ghi lại, Đình Bắc còn chụp ảnh kỷ niệm với phóng viên. Anh cũng là cầu thủ được AFC bình chọn là xuất sắc nhất trận đấu này.

