U.23 Việt Nam tạo địa chấn trước Ả Rập Xê Út: HLV Kim Sang-sik quá 'cao tay'

"Canh bạc" nhân sự quyết đoán

Bước vào trận đấu quyết định với U.23 Ả Rập Xê Út – đối thủ đang ở thế không còn đường lùi và buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm hy vọng, HLV Kim Sang-sik đã khiến tất cả bất ngờ khi thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Lê Viktor. Trong bối cảnh đối thủ chơi pressing tầm cao nghẹt thở, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng thoát pressing của Viktor đã trở thành "chìa khóa" giúp tuyến giữa U.23 Việt Nam đứng vững. Sự kết hợp giữa Viktor, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Xuân Bắc tạo nên một hàng tiền vệ vừa dày dặn, vừa uyển chuyển, giúp U.23 Việt Nam không bị cuốn vào lối chơi của đối phương trong hiệp 1.

Lê Viktor thoát pressing tốt trong hiệp 1, trước khi rời sân vào đầu hiệp 2 ẢNH: TED TRẦN

Bên cạnh đó, việc lần đầu tin dùng những cái tên như Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Công Phương hay Võ Anh Quân trong một trận cầu "đinh" cho thấy sự linh hoạt và niềm tin tuyệt đối của ông Kim vào chiều sâu đội hình.

Đòn quyết định ở hiệp 2

Chiến lược của ông Kim Sang-sik thể hiện rõ lộ trình: dùng sức bền và kỷ luật để phá sức đối thủ trong hiệp 1. Khi các cầu thủ Ả Rập Xê Út bắt đầu suy giảm thể lực sau những nỗ lực dồn ép không thành, "quân bài tẩy" đã được tung vào sân.

Nguyễn Đình Bắc với tốc độ và khả năng rướn cực tốt đã trở thành cơn ác mộng của hàng thủ đối phương ở hiệp 2. Từ một tình huống phản công sắc lẹm, Đình Bắc đã phát huy triệt để ưu thế tốc độ và sức rướn để ghi bàn thắng "vàng", giúp U.23 Việt Nam tạo nên địa chấn tại Jeddah.

Khoảnh khắc Đình Bắc sút tung lưới đối phương, sau pha bóng cho thấy tốc độ và sức rướn cực tốt ẢNH: TED TRẦN

Sự linh hoạt trong cách dùng người của HLV Kim Sang-sik, từ việc biến các tiền đạo thành những "hậu vệ từ xa" đến việc tung các "máy chạy" vào đúng thời điểm, đã biến U.23 Việt Nam trở thành một tập thể cực kỳ khó chịu và bản lĩnh. Với tinh thần đang lên rất cao cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng để gây bất ngờ tại vòng tứ kết U.23 châu Á 2026.