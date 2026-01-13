Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thủ môn Trung Kiên nói cực hay khi thắng sốc Ả Rập Xê Út: U.23 Việt Nam không dừng lại ở đây…

Nghi Thạo
Nghi Thạo
13/01/2026 01:53 GMT+7

Sau chiến thắng ấn tượng trước U.23 Ả Rập Xê Út để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, thủ môn Trần Trung Kiên đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về tinh thần chiến đấu của U.23 Việt Nam và mục tiêu tại vòng tứ kết U.23 châu Á 2026.

"Khi U.23 Việt Nam ra sân, mục tiêu là 3 điểm"

Dù phải đụng độ với đối thủ mạnh U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ở trận đấu vào rạng sáng 13.1. Là chốt chặn tin cậy trong khung gỗ, thủ môn Trần Trung Kiên khẳng định mục tiêu của đội bóng ngay từ đầu là 3 điểm. "Khi ra sân, mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm. Để đạt được điều đó, toàn đội đã chơi với hơn 100% sức của mình," Trung Kiên chia sẻ ngay sau trận đấu.

Highlight U.23 Ả Rập Xê Út 0-1 U.23 Việt Nam: Vé tứ kết xứng đáng, chủ nhà bị loại

Với 3 trận toàn thắng, U.23 Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng và 9 điểm tuyệt đối. Trung Kiên không giấu được sự phấn khích: "Đội rất vui và hứng khởi khi có 9 điểm tuyệt đối và vào tứ kết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây và sẽ cố gắng hơn để thể hiện tốt hơn nữa ở vòng đấu tiếp theo".

Thủ môn Trung Kiên nói cực hay khi thắng sốc Ả Rập Xê Út: U.23 Việt Nam không dừng lại ở đây…- Ảnh 1.

Trần Trung Kiên có trận đấu xuất sắc để giúp U.23 Việt Nam giành chiến thắng trước U.23 Ả Rập Xê Út

ảnh: ted trần

Cũng theo thủ môn của HAGL, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ bắt tay ngay vào việc mổ xẻ chuyên môn cho trận tiếp theo. "Sau mỗi trận, chúng tôi đều rút kinh nghiệm và phân tích đối thủ tiếp theo. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa ở trận sau để không phụ lòng người hâm mộ", Trung Kiên khẳng định.

Với phong độ chói sáng của Trần Trung Kiên cùng lối chơi gắn kết, U.23 Việt Nam đang cho thấy mình là một đội bóng đáng gờm và sẵn sàng tạo nên thêm những bất ngờ lớn tại giải đấu năm nay.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Bảng xếp hạng U.23 châu Á mới nhất: Ả Rập Xê Út bị loại, U.23 Việt Nam hiên ngang vào tứ kết

Bảng xếp hạng U.23 châu Á mới nhất: Ả Rập Xê Út bị loại, U.23 Việt Nam hiên ngang vào tứ kết

Đội U.23 Việt Nam đã thắng sít sao đội chủ nhà Ả Rập Xê Út với bàn thắng duy nhất của Đình Bắc và qua đó chính thức giành suất vào tứ kết đầy thuyết phục, thành tích toàn thắng 3 trận vòng bảng. U.23 Việt Nam xuất sắc đứng đầu bảng còn Ả Rập Xê Út bị loại.

Cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ giúp V-League thêm hấp dẫn

Trung Kiên thủ chắc - Đình Bắc công hay, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út: VFF thưởng lớn

Xem thêm bình luận