Thủ môn Trung Kiên nói cực hay khi thắng sốc Ả Rập Xê Út: U.23 Việt Nam không dừng lại ở đây…

"Khi U.23 Việt Nam ra sân, mục tiêu là 3 điểm"

Dù phải đụng độ với đối thủ mạnh U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ở trận đấu vào rạng sáng 13.1. Là chốt chặn tin cậy trong khung gỗ, thủ môn Trần Trung Kiên khẳng định mục tiêu của đội bóng ngay từ đầu là 3 điểm. "Khi ra sân, mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm. Để đạt được điều đó, toàn đội đã chơi với hơn 100% sức của mình," Trung Kiên chia sẻ ngay sau trận đấu.

Highlight U.23 Ả Rập Xê Út 0-1 U.23 Việt Nam: Vé tứ kết xứng đáng, chủ nhà bị loại

Với 3 trận toàn thắng, U.23 Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng và 9 điểm tuyệt đối. Trung Kiên không giấu được sự phấn khích: "Đội rất vui và hứng khởi khi có 9 điểm tuyệt đối và vào tứ kết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây và sẽ cố gắng hơn để thể hiện tốt hơn nữa ở vòng đấu tiếp theo".

Trần Trung Kiên có trận đấu xuất sắc để giúp U.23 Việt Nam giành chiến thắng trước U.23 Ả Rập Xê Út ảnh: ted trần

Cũng theo thủ môn của HAGL, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ bắt tay ngay vào việc mổ xẻ chuyên môn cho trận tiếp theo. "Sau mỗi trận, chúng tôi đều rút kinh nghiệm và phân tích đối thủ tiếp theo. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa ở trận sau để không phụ lòng người hâm mộ", Trung Kiên khẳng định.

Với phong độ chói sáng của Trần Trung Kiên cùng lối chơi gắn kết, U.23 Việt Nam đang cho thấy mình là một đội bóng đáng gờm và sẵn sàng tạo nên thêm những bất ngờ lớn tại giải đấu năm nay.