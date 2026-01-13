Cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ giúp V-League thêm hấp dẫn

V-League hưởng lợi

Cuối tháng 1.2026, khi VCK U.23 châu Á khép lại, V-League 2025 - 2026 sẽ tiếp tục diễn ra. Khoảng thời gian nghỉ khá dài để đội tuyển U.22 đá SEA Games và đội tuyển U.23 đá VCK U.23 châu Á là thời gian để cho các CLB rèn quân, luyện thêm các mảng miếng chiến thuật nhằm thi đấu tốt hơn khi V-League trở lại.

Đội tuyển U.23 VN đang chơi khá hay tại VCK U.23 châu Á. Các cầu thủ đến từ các CLB tại V-League đã làm nên một đội tuyển mạnh mẽ, đủ sức đương đầu với các đội bóng trẻ hàng đầu châu lục.

Xem cầu thủ 19 tuổi Nguyễn Lê Phát thi đấu tự tin, những pha bứt tốc của Đình Bắc, cú ra chân của Hiểu Minh, cú đánh đầu của Văn Thuận…mới thấy được sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ VN.

Cầu thủ U.23 VN sẽ hút được khán giả đến sân xem các trận V-League đông hơn Ảnh: Ted Trần

Dù đối đầu với các cầu thủ đến từ Tây Á (Jordan) và Trung Á (Kyrgyzstan), nhưng đội bóng đến từ Đông Nam Á là VN không hề thua về sức cũng như tầm vóc. Đội quân của HLV Kim Sang-sik không ngại triển khai bóng bổng để tổ chức tấn công, không ngại tăng tốc ở những phút cuối trận để vượt qua đối thủ, cho thấy cầu thủ U.23 VN đã có sự chuẩn bị tốt về thể lực cũng như kỹ - chiến thuật. Rất nhiều cầu thủ trong đội hình U.23 VN có chiều cao trên 1,8 m mở ra tương lai sáng cho bóng đá nước nhà, bởi chúng ta sẽ đủ sức để bước ra đấu trường quốc tế.

Với những gì đang thể hiện, các cầu thủ U.23 VN đang tạo được sự quan tâm rất lớn với người hâm mộ bóng đá cả nước. Vì thế, khi những cầu thủ này trở về thi đấu tại CLB, chắc chắn sẽ hút được khán giả đến sân và V-League hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn, quyết liệt hơn khi các học trò của HLV Kim Sang-sik ngày một trưởng thành và chơi hay trong màu áo U.23 VN.

Kinh nghiệm từ đấu trường quốc tế

Có thể nói, V-League sắp tới sẽ xôm tụ khi người hâm mộ đến sân để xem thủ môn cao trên 1,9 m Trần Trung Kiên (HAGL), Phạm Lý Đức, Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN), Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc (CLB PVF - CAND), Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt (CLB Ninh Bình), Khuất Văn Khang (CLB Thể Công - Viettel), Nguyễn Thái Sơn (CLB Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Nhật Minh (CLB Hải Phòng), Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng)… thi đấu, sau một thời gian dài họ tỏa sáng trong màu áo U.22 VN ở SEA Games 33 và trong màu áo U.23 VN ở VCK U.23 châu Á 2026.

Trở về khoác áo CLB HAGL, thủ môn Trần Trung Kiên hứa hẹn sẽ là lá chắn thép bảo vệ khung thành đội bóng phố núi giúp HAGL trụ hạng thành công. Trong màu áo U.23 VN, Trung Kiên chơi khá chắc chắn với những pha phán đoán tình huống rất tốt. Kinh nghiệm và sự tự tin có được qua đấu trường SEA Games và bây giờ là VCK U.23 châu Á, sẽ biến Kiên thành "người nhện" khó bị đánh bại.

Tương tự, các cầu thủ còn lại đang tỏa sáng ở sân chơi châu lục cũng sẽ thêm tự tin khi trở về với CLB chủ quản. Nguyễn Lê Phát có thể sẽ chinh phục được HLV trưởng CLB Ninh Bình Albadalejo Castano Gerard để vị HLV khó tính này sử dụng anh nhiều hơn tại sân chơi V-League, góp phần giúp Ninh Bình tiếp tục bay cao.

Khi trở lại V-League, Đình Bắc, Lý Đức - một người công, một người thủ - sẽ thêm tự tin để chơi hay trong màu áo CLB CAHN, giúp đội bóng này hoàn thành mục tiêu chiếm ngôi đầu bảng mà Ninh Bình đang nắm giữ. Hay tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng sẽ trưởng thành hơn để giúp CLB SHB Đà Nẵng vượt khó trong cuộc chiến trụ hạng khá gian nan.

Trao đổi với chúng tôi, HLV Lưu Ngọc Hùng bày tỏ: "Đội tuyển U.23 VN đang thi đấu quá hay. Qua 2 chiến thắng đầu tiên các học trò của HLV Kim Sang-sik thật sự chinh phục người hâm mộ bóng đá VN. Họ đang trở thành thần tượng của giới trẻ yêu bóng đá với những bước chạy mạnh mẽ, tầm vóc cao lớn, luôn thi đấu quyết tâm, cháy hết mình trong từng trận đấu. Các cầu thủ ở đội tuyển U.23 VN đang nhận được sự dõi theo và mến mộ của cổ động viên khắp cả nước, nên những người yêu bóng đá VN sẽ tiếp tục theo chân họ ở các giải đấu tiếp theo. Vì thế, khi V-League 2025 - 2026 quay trở lại, chắc chắn các trận đấu sẽ thêm phần hấp dẫn bởi có những cầu thủ vừa tỏa sáng ở sân chơi châu Á và tin chắc rằng, khán đài sẽ đông hơn, vui vẻ hơn".