Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cậu học trò lớp 11 lập kỳ tích tại SEA Games 33: ‘Em muốn giành HCV để thực hiện ước mơ của cha’
Video Giáo dục

Cậu học trò lớp 11 lập kỳ tích tại SEA Games 33: ‘Em muốn giành HCV để thực hiện ước mơ của cha’

Vũ Đoan - Kim Huyền
09/01/2026 09:04 GMT+7

Tại đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á - SEA Games 33, Trần Hoàng Khôi, học sinh lớp 11, Royal School đã lập kỳ tích lịch sử cho thể thao Việt Nam khi giành huy chương vàng đầu tiên của bộ môn bowling.

Đáng chú ý, Trần Hoàng Khôi là vận động viên nhỏ tuổi nhất trong nội dung thi đấu bowling tại SEA Games 33, vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm của các nước để đứng lên bục vinh quang cao nhất.

Ít ai biết rằng, phía sau tấm huy chương vàng lịch sử ấy của em là hành trình 6 năm rèn luyện bền bỉ, cùng một giấc mơ được truyền lại từ người cha – một cựu vận động viên bowling, từng theo đuổi giấc mơ SEA Games nhưng chưa kịp chạm tới đỉnh cao.

Cậu học trò lớp 11 lập kỳ tích tại SEA Games 33: ‘Em muốn giành HCV để thực hiện ước mơ của cha’- Ảnh 1.

Trần Hoàng Khôi cùng cha là anh Trần Anh Tuấn chụp hình kỷ niệm cùng HCV SEA Games 33 bộ môn bowling

ẢNH: HẢI DƯƠNG

Từng là vận động viên bowling thi đấu cho đội tuyển quốc gia, anh Trần Anh Tuấn - phụ huynh của Hoàng Khôi hiểu rõ những áp lực và cái giá phải trả để theo đuổi thể thao đỉnh cao.

Anh từng tham dự nhiều giải đấu lớn như SEA Games 30 tại Philippines, ASIAD 2018 tại Indonesia cùng nhiều giải quốc tế khác. Tuy nhiên, việc giành huy chương tại SEA Games vẫn là ước mơ dang dở đối với anh, bởi khoảng cách trình độ bowling giữa Việt Nam và các nước trong khu vực còn rất lớn.

Chính vì vậy, anh đã trực tiếp huấn luyện Hoàng Khôi để truyền đạt hết những kỹ thuật, kinh nghiệm, bản lĩnh và tâm lý thi đấu mà mình từng trải nghiệm cho con.

Cậu học trò lớp 11 lập kỳ tích tại SEA Games 33: ‘Em muốn giành HCV để thực hiện ước mơ của cha’- Ảnh 2.

Trần Hoàng Khôi chia sẻ niềm vui cùng bạn bè và thầy cô tại Royal School

ẢNH: HẢI DƯƠNG

Gần một tháng sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33, Trần Hoàng Khôi trở lại nhịp sống quen thuộc của cậu học trò lớp 11. Ở đó, niềm vui chiến thắng lắng lại, nhường chỗ cho sự trân trọng, yêu mến của thầy cô và bạn bè dành cho em.

Với Trần Hoàng Khôi, huy chương vàng SEA Games 33 không chỉ là niềm tự hào hôm nay mà xa hơn trong tương lai là con đường thi đấu chuyên nghiệp, nơi đam mê, bản lĩnh và sự đồng hành của gia đình tiếp tục song hành.

Tin liên quan

Á vương là thầy giáo tiếng Anh, mở lớp học đặc biệt

Á vương là thầy giáo tiếng Anh, mở lớp học đặc biệt

Xuất thân là thầy giáo tiếng Anh, Á vương Minh Toại cùng các cộng sự đều đặn đến mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa vào mỗi tối thứ ba để dạy tiếng Anh miễn phí cho các học sinh khiếm thị. Lớp học đặc biệt này được duy trì gần hai năm, trở thành nơi giúp các em tiếp cận ngoại ngữ bằng âm thanh và cảm nhận.

Thầy giáo khiếm thị 15 năm dạy toán cho trẻ đặc biệt

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Trần Hoàng Khôi HCV SEA Games Bowling Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận