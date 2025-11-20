Vì thoái hóa võng mạc, thầy Nguyễn Quyết Thắng phải nghỉ học từ lớp 8. Một năm trong bóng tối, thầy hiểu rõ mình khao khát được đến trường. Không có trường cho người khiếm thị tại Lâm Đồng, thầy đã khăn gói xuống Sài Gòn, bắt đầu lại từ bảng chữ nổi.

Nuôi dưỡng tình yêu toán từ cấp 3, thầy chọn Trường ĐH Sư phạm TP. HCM để tiếp tục học toán. Dù mọi người đều khuyên "chưa ai khiếm thị mà học toán", Thầy Thắng vẫn kiên quyết chọn con đường chưa ai từng đi.

Thầy Nguyễn Quyết Thắng trong một buổi dạy cùng với các học trò khiếm thị Ảnh: KHÁNH TUYÊN

Nhưng toán học không hề dễ. Với người sáng mắt, toán đã là thử thách. Với thầy, học toán cần nhiều lòng kiên định và sự quyết tâm hơn.

Thầy giáo khiếm thị 15 năm dạy toán cho trẻ đặc biệt

Sau tốt nghiệp, thầy Thắng nhận lời dạy tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Ban đầu, thầy xem việc dạy như bước đệm cho hành trình học phía trước. Thế nhưng, mỗi ngày đồng hành cùng các học trò đặc biệt đã khiến thầy nhận ra mình muốn gắn bó với nghề.

Từ những công thức tưởng chừng khô khan đến những ví dụ gần gũi trong đời sống, mỗi giờ học của thầy Thắng không chỉ giúp học trò khiếm thị hiểu và yêu môn toán hơn, mà còn khơi dậy trong các em niềm tin rằng tri thức không có rào cản, mình có thể tiến bộ, tự tin và hạnh phúc như bao người khác.

THẦY GIÁO KHIẾM THỊ VÀ 15 NĂM DẠY TOÁN CHO NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT

Cứ thế, bằng chữ nổi và mô hình tự làm, những bài toán dưới lời giảng của thầy dần có hình khối trong tay các em. Người thầy ấy không thấy gương mặt học trò, nhưng lại cảm được nỗi lo, niềm vui và những tia hy vọng lớn lên từng ngày, để tri thức và nghị lực có thể xóa nhòa mọi bóng tối. Với thầy, đó chính là cách đẹp nhất để "nhìn thấy" cuộc đời.