Độc đáo ngôi làng hiếm có ở Cần Thơ: Hơn 200 người theo nghề giáo viên
Độc đáo ngôi làng hiếm có ở Cần Thơ: Hơn 200 người theo nghề giáo viên

17/11/2025 09:11 GMT+7

Tại vùng quê yên bình của ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Phú Mỹ, H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) nổi bật với hơn 200 người theo nghề giáo viên. Nơi đây, nhiều gia đình có 3 - 4 thế hệ nối nhau đứng lớp, tạo nên truyền thống hiếu học bền vững suốt nhiều thập niên. Tất cả bắt đầu từ tấm gương một người thầy tận tâm, dành cả đời gieo mầm tri thức

Những ngày tháng 11 chúng tôi tìm đến nhà thờ dòng họ của thầy Châu Thành Điệp. Đây cũng là nơi người dân thường đến thắp nhang tưởng nhớ ông ngoại của thầy Điệp, người thầy được xem là "khai sáng" phong trào học vấn của cả vùng. Ngôi làng này tại ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP.Cần Thơ (trước đây thuộc xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có hơn 200 người theo nghề giáo viên. Nhiều gia đình ở đây có 3 đến 4 thế hệ đứng trên bục giảng, tạo nên truyền thống hiếu học hiếm có suốt hàng chục năm. Tất cả bắt đầu từ câu chuyện về một người thầy mà người dân nơi đây vẫn gọi với tất cả sự kính trọng: thầy Sơn Hiên.

Độc đáo ngôi làng hiếm có ở Cần Thơ: Hơn 200 người theo nghề giáo viên- Ảnh 1.

ẢNH: DUY TÂN

