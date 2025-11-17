Những ngày tháng 11 chúng tôi tìm đến nhà thờ dòng họ của thầy Châu Thành Điệp. Đây cũng là nơi người dân thường đến thắp nhang tưởng nhớ ông ngoại của thầy Điệp, người thầy được xem là "khai sáng" phong trào học vấn của cả vùng. Ngôi làng này tại ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP.Cần Thơ (trước đây thuộc xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có hơn 200 người theo nghề giáo viên. Nhiều gia đình ở đây có 3 đến 4 thế hệ đứng trên bục giảng, tạo nên truyền thống hiếu học hiếm có suốt hàng chục năm. Tất cả bắt đầu từ câu chuyện về một người thầy mà người dân nơi đây vẫn gọi với tất cả sự kính trọng: thầy Sơn Hiên.

Độc đáo ngôi làng hiếm có ở Cần Thơ: Hơn 200 người theo nghề giáo viên ẢNH: DUY TÂN