Sôi nổi hội thi văn nghệ chào mừng 20.11 của Học viện Chính trị khu vực II
Video Giáo dục

Sôi nổi hội thi văn nghệ chào mừng 20.11 của Học viện Chính trị khu vực II

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/11/2025 22:17 GMT+7

Không khí phấn khởi, gắn kết và giàu ý nghĩa tri ân lan tỏa trong đêm chung kết hội thi văn nghệ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và 76 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực II, với 29 tiết mục đặc sắc tranh tài.

Sau gần 2 tháng hăng say tập luyện và vượt qua vòng sơ loại đầy kịch tính, 29 tiết mục xuất sắc nhất đã được ban giám khảo lựa chọn từ 49 tiết mục của 2 đêm sơ kết để bước vào vòng chung kết Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực II.

Trong lời phát biểu khai mạc, đại diện Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện - PGS - Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, nhấn mạnh hội thi không chỉ là sân chơi lành mạnh mà còn là nơi giao lưu, kết nối tình thầy trò và tinh thần đoàn kết giữa học viên với học viên, giữa học viên với Học viện.

Sôi nổi hội thi văn nghệ chào mừng 20.11 của Học viện Chính trị khu vực II - Ảnh 1.

PGS Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai (áo đỏ)- Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II nhấn mạnh tinh thần của hội thi

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Hội thi văn nghệ năm nay thu hút thí sinh đến từ 21 đơn vị trực thuộc Học viện và các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ K76.A01 đến K76.A12. Các đơn vị đã đầu tư tập luyện nghiêm túc, chuẩn bị công phu để mang đến những tiết mục ấn tượng.

Đáng chú ý, nhiều thầy cô là lãnh đạo, giảng viên các khoa đã nhiệt tình tham gia, góp phần tạo không khí mới mẻ, hào hứng cho hội thi. Dù bận rộn giảng dạy, các thầy cô chủ nhiệm vẫn đồng hành cùng lớp mình trong quá trình luyện tập và biểu diễn.

Sôi nổi hội thi văn nghệ chào mừng 20.11 của Học viện Chính trị khu vực II - Ảnh 2.

Các tiết mục được đầu tư công phu

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Sôi nổi hội thi văn nghệ chào mừng 20.11 của Học viện Chính trị khu vực II - Ảnh 3.

Hội thi cũng là nơi gắn kết các học viên

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Sôi nổi hội thi văn nghệ chào mừng 20.11 của Học viện Chính trị khu vực II - Ảnh 4.

Các khán giả cổ vũ hết mình

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Các học viên tham gia biểu diễn nhiều người cũng đang công tác tại các đơn vị vẫn sắp xếp thời gian để luyện tập ròng rã nhiều tháng trời và tham gia biểu diễn hết mình.

Vòng chung kết không chỉ là cuộc so tài nghệ thuật, mà còn là sự gửi gắm những tình cảm sâu sắc của các tập thể và cá nhân dành cho công lao của các thế hệ thầy cô giáo. Đây cũng là dịp để viên chức, người lao động và học viên thể hiện tình yêu, trách nhiệm đối với sự phát triển của Học viện Chính trị khu vực II.

BTC cho biết các tiết mục xuất sắc nhất của đêm chung kết sẽ được chọn để công diễn trong lễ kỷ niệm ngày 20.11.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
