Sôi nổi hội thi văn nghệ chào mừng 20.11 của Học viện Chính trị khu vực II

Sau gần 2 tháng hăng say tập luyện và vượt qua vòng sơ loại đầy kịch tính, 29 tiết mục xuất sắc nhất đã được ban giám khảo lựa chọn từ 49 tiết mục của 2 đêm sơ kết để bước vào vòng chung kết Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực II.

Trong lời phát biểu khai mạc, đại diện Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện - PGS - Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, nhấn mạnh hội thi không chỉ là sân chơi lành mạnh mà còn là nơi giao lưu, kết nối tình thầy trò và tinh thần đoàn kết giữa học viên với học viên, giữa học viên với Học viện.

PGS Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai (áo đỏ)- Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II nhấn mạnh tinh thần của hội thi ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Hội thi văn nghệ năm nay thu hút thí sinh đến từ 21 đơn vị trực thuộc Học viện và các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ K76.A01 đến K76.A12. Các đơn vị đã đầu tư tập luyện nghiêm túc, chuẩn bị công phu để mang đến những tiết mục ấn tượng.

Đáng chú ý, nhiều thầy cô là lãnh đạo, giảng viên các khoa đã nhiệt tình tham gia, góp phần tạo không khí mới mẻ, hào hứng cho hội thi. Dù bận rộn giảng dạy, các thầy cô chủ nhiệm vẫn đồng hành cùng lớp mình trong quá trình luyện tập và biểu diễn.

Các tiết mục được đầu tư công phu ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Hội thi cũng là nơi gắn kết các học viên ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Các khán giả cổ vũ hết mình ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Các học viên tham gia biểu diễn nhiều người cũng đang công tác tại các đơn vị vẫn sắp xếp thời gian để luyện tập ròng rã nhiều tháng trời và tham gia biểu diễn hết mình.

Vòng chung kết không chỉ là cuộc so tài nghệ thuật, mà còn là sự gửi gắm những tình cảm sâu sắc của các tập thể và cá nhân dành cho công lao của các thế hệ thầy cô giáo. Đây cũng là dịp để viên chức, người lao động và học viên thể hiện tình yêu, trách nhiệm đối với sự phát triển của Học viện Chính trị khu vực II.

BTC cho biết các tiết mục xuất sắc nhất của đêm chung kết sẽ được chọn để công diễn trong lễ kỷ niệm ngày 20.11.