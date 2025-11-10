Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đà Nẵng: Hơn 800 học sinh tranh tài cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc 2025
Đà Nẵng: Hơn 800 học sinh tranh tài cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc 2025

Trang Châu
10/11/2025 22:04 GMT+7

Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ V năm 2025 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại TP.Đà Nẵng đã kết thúc chiều 9.11, với hơn 800 thí sinh đến từ 11 tỉnh, thành phố tranh tài.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ V năm 2025 diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, TP.Đà Nẵng. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng; đại diện các tỉnh, thành đoàn có thí sinh dự thi… Cuộc thi nhận được sự tài trợ chính của Trường St. Nicholas Đà Nẵng. Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba nhận được các suất học bổng tương đương 70%, 50% và 30% học phí; tổng giá trị học bổng lên tới 7,3 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Hơn 800 học sinh tranh tài cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc 2025 - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu trong sự kiện

ẢNH: TRANG CHÂU

 

