Ra mắt học bổng tiếng Anh S80 cho ‘Thế hệ vươn mình’ trị giá 80 tỉ đồng

Vũ Đoan
Vũ Đoan
08/11/2025 09:12 GMT+7

Ngày 6.11.2025, SunUni Academy đã ra mắt chương trình S80 International Education Scholarship với mục tiêu đưa giáo dục tiếng Anh gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngày 6.11.2025, SunUni Academy đã ra mắt chương trình S80 International Education Scholarship với mục tiêu đưa giáo dục tiếng Anh gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam.

Đây là chương trình học bổng giáo dục quy mô toàn quốc do SunUni Academy phối hợp cùng Báo Thanh Niên và các đối tác chiến lược triển khai nhân mốc lịch sử trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 80 năm ngành Giáo dục Việt Nam.

Với chủ đề “Thế hệ S80, vươn mình cùng tri thức Việt”, chương trình trao tổng cộng 8.000 suất học bổng (toàn phần và bán phần, trong đó có học bổng bán phần lên tới 70%), áp dụng cho các chương trình từ nền tảng (foundation) đến mục tiêu IELTS 7.5, phù hợp nhiều mức năng lực khác nhau của học sinh – sinh viên.

ẢNH: HẢI LONG

Đặc biệt, không chỉ dừng ở mục tiêu giáo dục, học bổng S80 còn mang sứ mệnh tri ân và sẻ chia với 80 suất học bổng tri ân toàn phần miễn phí dành cho con, em, cháu của thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và con, em của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; 80 suất học bổng toàn phần trị giá 7,56 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên tiêu biểu trên toàn quốc, những người có bài viết truyền cảm hứng về chủ đề "Thế hệ S80 vươn mình.".

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

