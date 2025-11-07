80 tỉ đồng học bổng S80 cho ‘Thế hệ vươn mình’

“Mối duyên” của học bổng S80

Phát biểu tại buổi ra mắt học bổng, ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch Tập đoàn SunUni Global, Nhà sáng lập Học bổng S80, chia sẻ: “S80 không chỉ là một chương trình học bổng. Với chúng tôi, đó là một chữ “duyên”. Chữ duyên bắt đầu khi chúng tôi nhìn lại dấu mốc 80 năm Quốc khánh Việt Nam – 80 năm đấu tranh, xây dựng và đổi mới để Việt Nam có được vị thế như ngày hôm nay. Bố tôi là một quân nhân, một cựu chiến binh. Khi chứng kiến sự đổi thay của đất nước, ông đã rơi nước mắt vì tự hào. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng Việt Nam đã bước lên một vị thế mới trên trường quốc tế, không chỉ về công nghệ, tài chính, mà còn ở trí tuệ và tinh thần dân tộc”.

Ông Nguyễn Tiến Nam

Chữ “duyên” ấy khiến ông Nam suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy cần làm một điều gì đó có ý nghĩa cho dấu mốc này. Là một đơn vị đào tạo tiếng Anh trực tuyến, không giới hạn địa lý, ứng dụng công nghệ hiện đại để bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên cả nước có thể tiếp cận tri thức, đây cũng là lợi thế để SunUni Academy triển khai một chương trình học bổng học tiếng Anh cho tất cả mọi người ở mọi nơi. Tuy nhiên, nên hướng tới đối tượng nào? Sau khi tham khảo nhiều ý kiến, ông Nam quyết định học bổng sẽ hướng tới thế hệ trẻ.

“Thế hệ trẻ, thế hệ S80 là thế hệ sinh ra, lớn lên, học tập và làm việc tại Việt Nam trong thời bình. Đó là những người có tri thức, có bản lĩnh, có khả năng hội nhập và mang trong mình khát vọng vươn mình ra thế giới. Khi nhìn về 20 năm tới – dấu mốc kỷ niệm 100 năm Quốc Khánh – chúng tôi tin Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh và phát triển. Và chính thế hệ S80 sẽ là lực lượng biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Hôm nay, chúng ta không chỉ trao đi học bổng. Chúng ta đang gieo những hạt giống cho tương lai, xây dựng một thế hệ S80 văn minh – tự tin – rực rỡ”, ông Nam phát biểu tại buổi ra mắt.

Từ ý tưởng đó, chương trình học bổng S80 International Education Scholarship ra đời. Với quy mô toàn quốc, học bổng S80 mang đến hàng loạt cơ hội học tập thiết thực: 8.000 suất học bổng tiếng Anh, hỗ trợ đến 70% học phí; 8.000 tài khoản ELSA Business cao cấp, giúp rèn phát âm và phản xạ chuẩn quốc tế; 8 suất học bổng truyền cảm hứng, vinh danh học viên nỗ lực và có tinh thần vươn lên.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch Tập đoàn SunUni Global, Nhà sáng lập Học bổng S80

Đặc biệt, không chỉ dừng ở mục tiêu giáo dục, học bổng S80 còn mang sứ mệnh tri ân và sẻ chia với 80 suất học bổng tri ân toàn phần miễn phí dành cho con, em, cháu của thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và con, em của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; 80 suất học bổng toàn phần trị giá 7,56 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên tiêu biểu trên toàn quốc, những người có bài viết truyền cảm hứng về chủ đề "Thế hệ S80 vươn mình.". Mỗi suất học bổng được trao đi là một thông điệp về trách nhiệm xã hội, lòng biết ơn và khát vọng phụng sự đất nước bằng tri thức.

“Mối duyên” đồng hành

Trong quá trình chuẩn bị cho chương trình học bổng, lãnh đạo SunUni Academy đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc, gặp gỡ rất nhiều đơn vị đối tác để chia sẻ mong muốn cùng đồng hành cho ý tưởng này. Ngày ra mắt học bổng, đã có rất nhiều đơn vị cùng chung tay cho việc phát triển thế hệ trẻ. Đó là những “mối duyên” lớn và với ý nghĩa của chương trình. Báo Thanh Niên cũng quyết định tiếp nối “mối duyên” này, đồng hành cùng SunUni Academy để lan tỏa mạnh mẽ hơn học bổng.

nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Phát biểu tại buổi ra mắt, nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban biên tập, Phó tổng Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, chia sẻ: “Trong gần 40 năm hình thành và phát triển, Báo Thanh Niên không chỉ là cơ quan báo chí của T.Ư Đoàn TNCS HCM, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên cả nước trên con đường học tập, lập thân và lập nghiệp. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, giáo dục và tri thức là nền tảng của sự phát triển bền vững, và ngoại ngữ chính là cầu nối để thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Với tinh thần đó, Báo Thanh Niên rất trân trọng cơ hội được đồng hành cùng SunUni Academy trong việc triển khai chương trình học bổng Thế hệ S80 vươn mình. Đây không chỉ là một chương trình hỗ trợ học tập, mà còn là một hành trình lan tỏa niềm tin, khát vọng và ý chí vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. S80 không đơn thuần là 8.000 suất học bổng cho 2 khóa đào tạo nâng cao, là 80 suất học bổng 100% cho các bạn con em gia đình chính sách, người có công mà sẽ là 8.000 cơ hội, 8.000 ước mơ và 8.000 câu chuyện thay đổi cuộc đời”.

Tọa đàm "Vai trò của tiếng Anh trong Kỷ nguyên vươn mình"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Việc ra mắt chương trình học bổng S80 International Education Scholarship trong thời điểm này cũng rất phù hợp, khi Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Những lứa học sinh được hưởng thụ học bổng này sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ hơn để có đầy đủ tri thức, có bản lĩnh, có khả năng hội nhập và mang trong mình khát vọng vươn mình ra thế giới.