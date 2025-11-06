SunUni Academy công bố 8000 suất Học bổng Giáo dục Quốc tế S80 trị giá 80 tỉ đồng

Khác với các quỹ chỉ hỗ trợ tài chính, S80 được thiết kế như một "hành trình đồng hành". Ứng viên trúng tuyển nhận gói hỗ trợ học thuật tại SunUni, được kèm cặp 1-1 bởi đội ngũ cố vấn, huấn luyện viết luận - phỏng vấn, định hướng ngành học và kết nối thực tập. Mục tiêu cốt lõi là tạo tác động thật: cải thiện năng lực tiếng Anh học thuật, xây dựng hồ sơ nổi bật và mở rộng cơ hội học bổng - du học - nghề nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch SunUni Academy, chia sẻ: "Đây là cam kết dài hạn của SunUni với giáo dục Việt Nam. Chúng tôi muốn biến học bổng S80 International Education Scholarship thành một hành trình 'mở khóa' tiềm năng: ngoại ngữ học thuật, tư duy phản biện, kỹ năng số và trải nghiệm thực tế để người học tự tin bước ra thế giới."

"Cơ hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng lộ trình hỗ trợ cá nhân hóa. S80 kết nối nguồn lực trong - ngoài SunUni để theo sát từng thí sinh tới đích.", Ông Nam nói thêm.

Ông Nguyễn Tiến Nam - CEO SunUni Academy tại sự kiện Fobres 2025

Sununi là ai, vì sao tổ chức học bổng giáo dục quốc tế S80?

SunUni Academy là hệ sinh thái giáo dục định hướng online-first, tập trung vào tiếng Anh học thuật/IELTS và kỹ năng giáo tiếp, phục vụ cho học tập và giao tiếp bền vững. Theo đơn vị này, mạng lưới đào tạo đã phục vụ hơn 56.000 học viên trên cả nước, kết hợp chương trình chuẩn quốc tế với nền tảng công nghệ học tập, hệ thống theo dõi tiến độ và cộng đồng cố vấn. Việc triển khai S80 là bước tiếp nối các dự án học bổng - trách nhiệm xã hội nhằm lan tỏa cơ hội công bằng cho học sinh, sinh viên có quyết tâm vươn lên.

Đội ngũ không ngừng đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ tiên tiến và xây dựng lộ trình học cá nhân hóa cho từng học viên

Báo Thanh Niên đồng hành lan tỏa giá trị

Là cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, gắn bó với thanh thiếu niên và giáo dục, Báo Thanh Niên đồng hành truyền thông cùng S80 International Education Scholarship nhằm lan tỏa các giá trị học tập bền vững, khích lệ tinh thần nỗ lực của người trẻ và kết nối nguồn lực xã hội cho giáo dục. Thông qua hệ thống xuất bản đa nền tảng, Thanh Niên cung cấp thông tin chính thống về thể lệ - tiêu chí - lịch trình; đồng thời kể lại các câu chuyện truyền cảm hứng từ thí sinh, nhà trường, gia đình và doanh nghiệp tham gia S80.

Quy tụ đông đảo đối tác đồng hành

Học bổng S80 ghi nhận sự đồng hành của các đối tác nổi tiếng trong khắp các lĩnh vực giáo dục, tài chính, công nghệ như Rootopia, Sacombank, Lotte Finance, Shinhan Bank, ClassIn, ELSA và đang tiếp tục mở rộng. Vai trò của các đối tác trải rộng từ tài trợ học bổng (toàn phần - bán phần), cung cấp học liệu - nền tảng công nghệ, mở rộng mạng lưới mentoring, tạo cơ hội tham quan - thực tập - trải nghiệm nghề nghiệp, và đồng hành truyền thông.

Chương trình học bổng gần nhất do SunUni Academy triển khai được sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức lớn trong và ngoài nước

Điểm nhấn sự kiện ra mắt

Lễ công bố học bổng S80 tại Hà Nội (6.11.2025) dự kiến có phiên thảo luận "Vai trò của tiếng Anh trong kỷ nguyên vươn mình", với góc nhìn từ đại diện trường đại học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nghệ sĩ. Một số khách mời dự kiến: TS Nguyễn Thuý Hồng (nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo), TS Nguyễn Thị Mai Hữu (Trưởng ban Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia), Ông Nguyễn Hữu Tú ( Phó trưởng Ban công tác Thanh Thiếu Niên - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), TS Vũ Thị Thanh Nhã, Trường Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh (ULIS); bên cạnh đó là phần giao lưu truyền cảm hứng cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh. MC Hoài Anh dự kiến đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình.

Người học nhận được gì?

Người học tham chương trình này sẽ được hỗ trợ Học bổng học thuật lên tới 70% chi phí khóa học tiếng Anh học thuật/IELTS và Tiếng Anh giao tiếp; Học viên được tư vấn lộ trình cá nhân hóa theo đầu vào, được học trong mô hình học tập 6S và được chăm sóc theo chuẩn 5 sao cao nhất 5A. Điểm khác biệt là học viên được phụ đạo ngoài giờ (Mentoring) miễn phí với cố vấn cá nhân bởi giáo viên, chuyên gia và cựu học viên xuất sắc; theo dõi tiến độ hằng tuần trên hệ thống.

Học viên được hỗ trợ học bổng/du học theo định hướng ngành - trường, tối ưu hồ sơ, kết nối cơ hội phù hợp năng lực và điều kiện tài chính.

Mạng lưới tương hỗ của học viên S80: cộng đồng học bổng duy trì sau chương trình, tiếp tục mở ra cơ hội thực tập - việc làm - học tập.

Quy mô và phạm vi áp dụng

Chương trình dự kiến trao tổng cộng 8.000 suất học bổng (toàn phần và bán phần, trong đó có học bổng bán phần lên tới 70%), áp dụng cho các chương trình từ nền tảng (foundation) đến mục tiêu IELTS 7.5, phù hợp nhiều mức năng lực khác nhau của học sinh - sinh viên.

Tiêu chí và lưu ý khi đăng ký

S80 International Education Scholarship tìm kiếm thí sinh có năng lực học thuật, tinh thần học hỏi, kỷ luật - bền bỉ, khả năng đóng góp cộng đồng và tiềm năng lãnh đạo; ưu tiên thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên. Hồ sơ cần trung thực, có minh chứng rõ ràng; tôn trọng bản quyền khi sử dụng tài liệu/ảnh/video. Dữ liệu cá nhân được quản lý theo quy định bảo vệ dữ liệu; chỉ dùng cho mục đích xét tuyển và truyền thông khi có sự đồng ý.

Với sự đồng hành của Báo Thanh Niên và các đối tác

Học bổng S80 được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa người học giàu khát vọng và hệ sinh thái tri thức - công nghệ - doanh nghiệp tại Việt Nam, từ đó hình thành cộng đồng trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu trách nhiệm xã hội. Với sự đồng hành của Báo Thanh Niên và các đối tác, SunUni cho biết chương trình sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trong các mùa tiếp theo, giữ trọng tâm vào tác động bền vững thay vì những con số ngắn hạn.

Thông tin chi tiết về thể lệ, lịch trình và đường dẫn nộp hồ sơ sẽ được công bố đồng thời trên các kênh chính thức của SunUni và Báo Thanh Niên.