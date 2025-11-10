Bức xúc video cô giáo cầm thước đánh mạnh liên tục vào tay học sinh

Một học sinh chứng kiến cảnh cô giáo cầm thước đánh mạnh liên tục vào tay học sinh đã phải thốt lên: "Đau dữ".



Không phải 1 hay 2 cái khẻ tay mà là cả chục thước giáng mạnh xuống liên tiếp. Âm thanh ấy khiến người xem phải rùng mình, huống chi những học sinh đang cúi đầu chịu phạt chỉ vì làm bài sai.

Bức xúc video cô giáo cầm thước đánh mạnh liên tục vào tay học sinh

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh gửi đến Báo Thanh Niên, nữ giáo viên này là giáo viên hợp đồng môn hóa học tại Trường THPT Anh Hùng Núp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai), đã nhiều lần dùng thước đánh vào tay học sinh trong giờ dạy khi các em làm sai bài hoặc không thuộc bài.

Nhiều học sinh cho biết, kể từ khi sự việc xảy ra các em cảm thấy lo sợ mỗi khi đến tiết học của cô giáo này.

Chiều 10.11, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Quản, Hiệu trưởng Trường THPT Anh Hùng Núp, xác nhận: Cô giáo này vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm. Do trường thiếu giáo viên môn hóa, trường đã ký hợp đồng giảng dạy với cô từ đầu năm học 2025 - 2026. Sau khi nhận được phản ánh về việc cô dùng thước đánh vào tay học sinh, nhà trường đã họp và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo này.

Cô giáo đánh cả chục lần vào tay học sinh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vị hiệu trưởng cũng cho biết, nếu phụ huynh có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ phối hợp để làm rõ trách nhiệm của giáo viên. Đồng thời, trường đã bố trí giáo viên khác giảng dạy môn hóa cho khối 10 nhằm đảm bảo việc học của học sinh không bị gián đoạn.