Xôn xao video lãnh đạo trường THPT ở Ninh Bình thân mật với nhiều phụ nữ
Video Giáo dục

Xôn xao video lãnh đạo trường THPT ở Ninh Bình thân mật với nhiều phụ nữ

Yến Thi - Minh Hải
10/11/2025 16:21 GMT+7

Ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình đang làm rõ thông tin cho rằng nam cán bộ lãnh đạo của một trường THPT trên địa bàn xã Hải Hậu có hành vi thân mật với nhiều người phụ nữ ngay tại phòng làm việc.

Những video, hình ảnh này đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội nhiều giờ qua và khiến người dùng mạng xã hội xôn xao, bàn tán. Nhân vật nam trong các hình ảnh, video này được nhiều người cho là cán bộ lãnh đạo một trường THPT ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình, có hành vi thân mật với nhiều người phụ nữ ngay tại phòng làm việc.

Xôn xao video lãnh đạo trường THPT ở Ninh Bình thân mật với nhiều phụ nữ

Liên quan đến các video này, ngày 10.11, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, cho rằng một nam cán bộ lãnh đạo của Trường THPT Tô Hiến Thành (trường dân lập) có hành vi thiếu chuẩn mực với nhiều phụ nữ ngay trong phòng làm việc.

Theo ông Dũng, qua báo cáo sơ bộ của Trường THPT Tô Hiến Thành (đóng trên địa bàn thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ; nay thuộc xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), nhà trường khẳng định người đàn ông trong các clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội không phải là hiệu trưởng, cũng không phải là cán bộ giáo viên của trường, người này cũng chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào.

Xôn xao video lãnh đạo trường THPT ở Ninh Bình thân mật với nhiều phụ nữ- Ảnh 1.

Ông Dũng cho biết thêm, các thông tin lan truyền trên mạng xã hội khi chưa được xác minh, làm rõ sẽ ảnh hưởng đến ngành giáo dục, do đó người dân cần cảnh giác và chờ thông tin chính thống khi được làm rõ.

Những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền các clip, hình ảnh một người đàn ông được cho là cán bộ công tác ở Trường THPT Tô Hiến Thành đã có hành vi thân mật với nhiều người phụ nữ trong phòng làm việc.

Hình ảnh từ camera cho thấy thời gian xảy ra từ năm 2024 và đầu năm 2025.

Hình ảnh từ các clip cho thấy trước mỗi lần có hành vi thiếu chuẩn mực với phụ nữ, người đàn ông này còn dùng vải che lấp camera, tuy nhiên, sau đó những hình ảnh nhạy cảm từ phòng làm việc của ông này vẫn xuất hiện, nhiều đoạn clip không che lấp.

Sở GD-ĐT Ninh Bình đang xác minh sự việc và sẽ có thông tin chính thức khi vụ việc được làm sáng tỏ.

thầy giáo thân mật với nhiều phụ nữ thầy giáo ninh bình tin tức Ninh Bình xôn xao mạng xã hội thân mật với nhiều phụ nữ
