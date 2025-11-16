Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
UEF tôn vinh 'người thầy doanh nhân' truyền nghề từ thực tiễn
Video Giáo dục

UEF tôn vinh 'người thầy doanh nhân' truyền nghề từ thực tiễn

Sầm Ánh
Sầm Ánh
16/11/2025 10:09 GMT+7

Lễ “Tri ân người thầy doanh nhân” do Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức sáng 15.11.2025 đã tôn vinh những doanh nhân tham gia giảng dạy, truyền cảm hứng và mang trải nghiệm thực tiễn vào giảng đường.

Sáng 15.11.2025, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức lễ “Tri ân người thầy doanh nhân”. Sự kiện là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2025). Đây là chương trình được UEF duy trì hằng năm nhằm gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô là doanh nhân tham gia hoạt động chia sẻ kiến thức, trang bị kỹ năng, tham gia giảng dạy tại trường.

UEF tôn vinh 'người thầy doanh nhân' truyền nghề từ thực tiễn- Ảnh 1.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM đã gửi tặng kỷ niệm chương vinh danh cho những đóng góp của những doanh nhân tiêu biểu tham gia giảng dạy ở các khoa đào tạo

Trong lễ “Tri ân người thầy doanh nhân”, ThS. Kim Tấn Dũng vừa là một doanh nhân đồng thời là giảng viên Khoa Marketing tại Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM bày tỏ sự xúc động và biết ơn khi những đóng góp của mình được nhà trường trân trọng và ghi nhận. Đây cũng chính là động lực để ông tiếp tục gắn bó, tiếp tục truyền nghề và tạo ra nhiều hơn nữa những cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp dành cho sinh viên UEF.

UEF tôn vinh 'người thầy doanh nhân' truyền nghề từ thực tiễn- Ảnh 2.

ThS. Kim Tấn Dũng, giảng viên Khoa Marketing, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa tại buổi lễ

Tại buổi lễ, lãnh đạo trường, sinh viên đã gửi đến 30 doanh nhân tiêu biểu tham gia giảng dạy ở các khoa đào tạo những lời chúc thiết thực, kỷ niệm chương cùng những đóa hoa tươi thắm để ghi nhận sự cống hiến.

Bên cạnh đó, Tọa đàm “Phát huy thế mạnh Người thầy doanh nhân” do TS. Nhan Cẩm Trí – Phó Hiệu trưởng nhà trường, chủ trì cũng diễn ra. Tại đây, các giảng viên tập trung chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ thương trường vào giảng đường, cách người thầy doanh nhân truyền lửa đam mê, tinh thần khởi nghiệp và tư duy quản trị hiện đại cho sinh viên.

Thông qua chương trình, UEF đặt trọng tâm phát triển cùng hơn 1.000 đối tác doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, không chỉ dừng lại ở các hoạt động giảng dạy, thầy cô doanh nhân còn đóng góp vào xây dựng chương trình đào tạo, chung tay cùng nhà trường trong các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng, văn hóa nghệ thuật. Thực tế cho thấy, các chương trình song hành Nhà trường - Doanh nhân góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học mang tính thực tiễn cao tại trường.

