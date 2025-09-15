Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ngày hội sinh viên quốc tế 2025: Nơi sắc màu văn hóa thế giới hội tụ UEF
Video Giáo dục

Ngày hội sinh viên quốc tế 2025: Nơi sắc màu văn hóa thế giới hội tụ UEF

Vũ Đoan
Vũ Đoan
15/09/2025 17:18 GMT+7

Ngày hội sinh viên quốc tế 2025 với chủ đề International Spirit @ UEF do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức, đã diễn ra vào ngày 13.9.2025 với nhiều hoạt động sôi nổi.

Ngày hội sinh viên quốc tế International Spirit @ UEF là một trong những sự kiện đáng chú ý vào đầu năm học mới nhằm chào đón tân sinh viên quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên các quốc gia đang theo học tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) được giao lưu, kết nối trong một môi trường đa văn hóa, năng động.

Ngày hội năm nay có sự tham dự của các lãnh sự quán Anh, Mỹ, Pháp, Ý, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Indonesia, Cuba cùng nhiều doanh nghiệp và đối tác, đặc biệt là hơn 60 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia đang học tập tại trường.

Ngày hội sinh viên quốc tế 2025: Nơi sắc màu văn hóa thế giới hội tụ UEF - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM chụp hình kỷ niệm cùng các khách mời tại Ngày hội sinh viên quốc tế 2025

Khai mạc ngày hội, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã thực hiện trình diễn trang phục truyền thống của các quốc gia.

Những sắc màu văn hóa đa dạng hòa quyện trong cùng một không gian đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thấu hiểu, hội nhập và sự gắn kết cộng đồng quốc tế tại UEF.

Trong khuôn khổ chương trình, talkshow với chủ đề "Học tập trong môi trường đa văn hóa" mang đến nhiều chia sẻ thiết thực từ giảng viên, sinh viên UEF – những người từng trải nghiệm học tập tại nước ngoài.

Những câu chuyện thực tế này không chỉ truyền cảm hứng mà còn mở ra cho sinh viên UEF cái nhìn sâu sắc về những cơ hội cũng như thách thức trong hành trình học tập và hội nhập toàn cầu.

Ngày hội sinh viên quốc tế 2025: Nơi sắc màu văn hóa thế giới hội tụ UEF - Ảnh 2.

Sinh viên quốc tế thưởng thức ẩm thực Việt Nam tại UEF

Điểm nhấn đặc sắc của ngày hội chính là không gian "Culture Booths & Mini Games" với sự tham gia của 9 gian hàng đại diện các quốc gia: Anh, Mỹ, Pháp, Ý, Cuba, Campuchia, Lào, Indonesia và Việt Nam.

Sinh viên và khách mời được hòa mình vào một bức tranh văn hóa sống động với ẩm thực, âm nhạc, trang phục, thư pháp và những trò chơi dân gian.

Tin liên quan

Lễ tốt nghiệp UEF 2025: Khi hai chị em cùng ghi dấu ấn thủ khoa tại UEF

Lễ tốt nghiệp UEF 2025: Khi hai chị em cùng ghi dấu ấn thủ khoa tại UEF

Buổi lễ vinh danh và trao bằng tốt nghiệp cho hơn 2.000 tân cử nhân khóa 2021, 2022 thuộc 30 ngành đào tạo và hơn 190 tân thạc sĩ của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã khẳng định uy tín đào tạo quốc tế, năng động của UEF với nhiều gương mặt thủ khoa xuất sắc.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha giao lưu cùng sinh viên UEF

Khám phá thêm chủ đề

UEF Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM sinh viên quốc tế ngày hội sinh viên Ngày hội sinh viên quốc tế International Spirit @ UEF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận