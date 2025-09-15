Ngày hội sinh viên quốc tế 2025: Nơi sắc màu văn hóa thế giới hội tụ UEF

Ngày hội sinh viên quốc tế International Spirit @ UEF là một trong những sự kiện đáng chú ý vào đầu năm học mới nhằm chào đón tân sinh viên quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên các quốc gia đang theo học tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) được giao lưu, kết nối trong một môi trường đa văn hóa, năng động.

Ngày hội năm nay có sự tham dự của các lãnh sự quán Anh, Mỹ, Pháp, Ý, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Indonesia, Cuba cùng nhiều doanh nghiệp và đối tác, đặc biệt là hơn 60 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia đang học tập tại trường.

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM chụp hình kỷ niệm cùng các khách mời tại Ngày hội sinh viên quốc tế 2025

Khai mạc ngày hội, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã thực hiện trình diễn trang phục truyền thống của các quốc gia.

Những sắc màu văn hóa đa dạng hòa quyện trong cùng một không gian đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thấu hiểu, hội nhập và sự gắn kết cộng đồng quốc tế tại UEF.

Trong khuôn khổ chương trình, talkshow với chủ đề "Học tập trong môi trường đa văn hóa" mang đến nhiều chia sẻ thiết thực từ giảng viên, sinh viên UEF – những người từng trải nghiệm học tập tại nước ngoài.

Những câu chuyện thực tế này không chỉ truyền cảm hứng mà còn mở ra cho sinh viên UEF cái nhìn sâu sắc về những cơ hội cũng như thách thức trong hành trình học tập và hội nhập toàn cầu.

Sinh viên quốc tế thưởng thức ẩm thực Việt Nam tại UEF

Điểm nhấn đặc sắc của ngày hội chính là không gian "Culture Booths & Mini Games" với sự tham gia của 9 gian hàng đại diện các quốc gia: Anh, Mỹ, Pháp, Ý, Cuba, Campuchia, Lào, Indonesia và Việt Nam.

Sinh viên và khách mời được hòa mình vào một bức tranh văn hóa sống động với ẩm thực, âm nhạc, trang phục, thư pháp và những trò chơi dân gian.