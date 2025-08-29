Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lễ tốt nghiệp UEF 2025: Khi hai chị em cùng ghi dấu ấn thủ khoa tại UEF
Video Giáo dục

Lễ tốt nghiệp UEF 2025: Khi hai chị em cùng ghi dấu ấn thủ khoa tại UEF

Sầm Ánh
Sầm Ánh
29/08/2025 18:57 GMT+7

Buổi lễ vinh danh và trao bằng tốt nghiệp cho hơn 2.000 tân cử nhân khóa 2021, 2022 thuộc 30 ngành đào tạo và hơn 190 tân thạc sĩ của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã khẳng định uy tín đào tạo quốc tế, năng động của UEF với nhiều gương mặt thủ khoa xuất sắc.

Ngày 28.8.2025, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã long trọng tổ chức lễ vinh danh và trao bằng tốt nghiệp cho hơn 2.000 tân cử nhân khóa 2021, 2022 thuộc 30 ngành đào tạo và hơn 190 tân thạc sĩ thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, kế toán, luật kinh tế, ngôn ngữ Anh và tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Lễ tốt nghiệp UEF 2025: Khi hai chị em cùng ghi dấu ấn thủ khoa tại UEF - Ảnh 1.

Chị gái của tân thủ khoa Trần Nguyễn Thanh Hà (bên trái) cũng tốt nghiệp thủ khoa ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại UEF trước đó

ẢNH: SẦM ÁNH

Điểm nổi bật của lễ tốt nghiệp năm nay nằm ở trình độ cử nhân. Theo thống kê của nhà trường, sau quá trình thực tập tại các công ty, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước, có hơn 60% tân khoa được giữ lại làm việc; đồng thời các tân khoa thuộc các ngành có điểm tốt nghiệp xuất sắc cả về chuyên môn và ngoại ngữ.

Đặc biệt, thủ khoa ngành Thương mại điện tử là Trần Nguyễn Thanh Hà đạt GPA 3.64, TOEIC 905 đã tự hào tiếp nối “truyền thống thủ khoa” của gia đình khi có chị gái cũng tốt nghiệp thủ khoa ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại UEF trước đó.

Lễ tốt nghiệp UEF 2025: Khi hai chị em cùng ghi dấu ấn thủ khoa tại UEF - Ảnh 2.

Tân thủ khoa ngành Thương mại điện tử là Trần Nguyễn Thanh Hà đạt GPA 3.64, TOEIC 905

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Th.S Lê Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, kết quả của lễ tốt nghiệp đợt này không chỉ phản ánh chất lượng học thuật mà còn cho thấy sự phát triển toàn diện của sinh viên UEF. Sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc đạt tỷ lệ 19%; đạt thành tích tốt nghiên cứu khoa học: 2.5%: Sinh viên đạt thành tích cao về tiếng Anh quốc tế: 9.6%, trong đó, nhiều sinh viên sở hữu chứng chỉ IELTS từ 7.0 hoặc TOEIC từ 850 trở lên. Thành tích này khẳng định hướng đào tạo song song kiến thức – kỹ năng – hội nhập mà nhà trường đã và đang kiên định thực hiện.

Tại buổi lễ, ngoài học viên, sinh viên học tập tốt, ngoại ngữ giỏi, nhà trường còn khen thưởng nhiều sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và hoạt động phong trào.

