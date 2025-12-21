Khép lại SEA Games 33, tất cả đều chiến thắng

Khoảng 19 giờ 52, ngọn lửa SEA Games chính thức tắt, khép lại những ngày tranh tài của các VĐV tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Cờ SEA Games cũng được Thái Lan (chủ nhà SEA Games 33) trao cho quốc gia chủ nhà SEA Games 34 là Malaysia.

Đại diện đoàn thể thao VN ở lễ bế mạc Ảnh: Chí Đạt

So với lễ khai mạc, lễ bế mạc diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ nghi thức ngoại giao, cũng như thể hiện sự hiếu khách của quốc gia chủ nhà. Pháo hoa cũng lần đầu xuất hiện trên sân Rajamangala tại SEA Games năm nay. Đất nước Thái Lan đang trong giai đoạn quốc tang Hoàng thái hậu Sirikit, nên trong lễ khai mạc không bắn pháo hoa. Chỉ đến lễ bế mạc, pháo hoa mới xuất hiện, cho dù số lượng vẫn khá hạn chế.

Đoàn thể thao VN kết thúc SEA Games 33 với tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ. Chúng ta xếp thứ 3 toàn đoàn, sau chủ nhà Thái Lan (233 HCV, 154 HCB, 112 HCĐ) và Indonesia (91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ). Chiếc HCV cuối cùng của đoàn thể thao VN giành được vào sáng 20.12 là ở nội dung bơi biển tiếp sức hỗn hợp 4 x 1.500 m.

Đoàn thể thao VN gần như hoàn thành mọi chỉ tiêu đặt ra trước khi tham dự đại hội. Phó cục trưởng Cục Thể thao VN, kiêm Trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh, nói: "Các mục tiêu lớn của đoàn bao gồm thứ nhất là giữ vững và nâng tầm vị thế của thể thao VN trong tốp đầu khu vực, phấn đấu giành khoảng 90 HCV, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Thứ hai là bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic. Thứ ba là xây dựng hình ảnh đoàn thể thao VN văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Đến thời điểm này, về cơ bản đoàn đã hoàn thành các mục tiêu như đã hứa trước khi lên đường làm nhiệm vụ".

U.22 Việt Nam xuất sắc giành HCV

Về mục tiêu thứ nhất, trong số 87 HCV, thể thao VN giành 2 HCV, 1 HCB bóng đá. Trong đó, ngôi vô địch của U.22 VN ở nội dung bóng đá nam rất giàu cảm xúc. Về mục tiêu thứ hai, hơn 70% số HCV thuộc nhóm các môn Olympic. Về mục tiêu thứ ba, trong suốt quá trình thi đấu và giao tiếp tại SEA Games 33, các thành viên của đoàn thể thao VN, đặc biệt là các VĐV, đã cư xử văn minh, đúng mực, thể hiện được nét đẹp văn hóa của người VN, lan tỏa hình ảnh đất nước VN thân thiện, hiếu khách tới bạn bè quốc tế.

Đua thuyền rowing chiến thắng ngoạn mục

SEA Games 33 là bước chuyển mình quan trọng của thể thao VN, chúng ta dần thay đổi trọng tâm đầu tư, từ dàn trải sang trọng điểm; tự tin hướng đến ASIAD năm 2026 tại Nhật Bản và Olympic năm 2028 tại Mỹ. Xen giữa 2 đại hội thể thao lớn vừa nêu sẽ là SEA Games 34, dự kiến diễn ra tháng 9.2027 tại Malaysia.

Khi 2 ca sĩ nổi tiếng của Thái Lan là Ta-u và Krata Saim trình bày ca khúc We are the Champions ở cuối lễ bế mạc, thông điệp mà họ gửi đến toàn thể Đông Nam Á là không có người thua cuộc, tất cả đều chiến thắng!