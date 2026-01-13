Trung Kiên thủ chắc - Đình Bắc công hay, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út: VFF thưởng lớn

Trung Kiên xuất sắc, hàng thủ U.23 Việt Nam đứng vững trước Ả Rập Xê Út

U.23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A VCK U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Ả Rập Xê Út với lợi thế lớn sau 2 trận toàn thắng, chỉ cần không thua là chắc suất vào tứ kết. Trong khi đó, đội chủ nhà buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đúng như dự đoán, ngay từ những phút đầu, U.23 Ả Rập Xê Út đã chủ động đẩy cao đội hình, chơi pressing mạnh mẽ và liên tục dồn bóng sang phần sân của U.23 Việt Nam. Tốc độ và thể lực của các cầu thủ áo xanh khiến hàng thủ Việt Nam phải làm việc vất vả, đặc biệt ở hai biên và khu vực trước vòng cấm.

Highlight U.23 Ả Rập Xê Út 0-1 U.23 Việt Nam: Vé tứ kết xứng đáng, chủ nhà bị loại

HLV Kim Sang-sik không tung Đình Bắc ra sân ngay từ đầu ẢNH: TED TRẦN

U.23 Ả Rập Xê Út kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới 62%, đồng thời tạo ra nhiều pha dứt điểm đáng chú ý. Abdulaziz, Salem và Musad thường xuyên thử vận may bằng những cú sút cả trong lẫn ngoài buộc thủ môn Trần Trung Kiên phải duy trì sự tập trung cao độ.

Dẫu phải chịu sức ép lớn, U.23 Việt Nam không lựa chọn lối chơi co cụm phòng ngự. Dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ vẫn cố gắng tổ chức phản công mỗi khi có cơ hội. Khuất Văn Khang là một trong những điểm sáng khi thường xuyên nỗ lực đi bóng, đột phá bên hành lang cánh, tạo ra khoảng trống cho tuyến trên.

Lê Viktor rất xông xáo khi liên tục lùi về hỗ trợ phòng ngự ẢNH: TED TRẦN

Một trong những tình huống đáng chú ý của U.23 Việt Nam là pha đi bóng xuống sát đáy biên của Khuất Văn Khang trước khi căng ngang vào trong. Tuy nhiên, Lê Viktor đã không kịp băng vào dứt điểm, bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để gây bất ngờ cho đối thủ.

Thủ môn Trung Kiên đã có trận đấu quá xuất sắc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Những phút cuối hiệp 1, U.23 Ả Rập Xê Út tiếp tục gia tăng sức ép với các pha dứt điểm từ xa và những tình huống treo bóng vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự U.23 Việt Nam vẫn đứng vững. Thủ môn Trung Kiên đặc biệt xuất sắc trong hiệp 1 khi hóa giải tất cả các nỗ lực tấn công của đội chủ nhà.

HLV Kim Sang-sik thay người cao tay, Đình Bắc lại "nổ súng"

Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik sớm có những điều chỉnh về nhân sự khi tung Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Lê Phát vào sân nhằm tăng cường khả năng pressing và tốc độ trong các pha phản công. U.23 Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng để chờ đợi thời cơ.

U.23 Ả Rập Xê Út tiếp tục dâng cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Thủ môn Trần Trung Kiên trở thành chốt chặn đáng tin cậy khi liên tiếp cản phá các cú dứt điểm ở cự ly gần của Abdulaziz và Musad, giúp U.23 Việt Nam đứng vững trong giai đoạn chịu sức ép lớn.

Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam bắt đầu cho thấy sự sắc bén trong các pha tổ chức phản công. Những pha phối hợp từ cánh trái vào trung lộ giúp Thái Sơn có cơ hội dứt điểm, dù cú sút chưa đủ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở giữa hiệp 2. Phút 64, từ một tình huống phản công nhanh, Đình Bắc thoát xuống đầy tốc độ, xử lý gọn gàng rồi tung cú sút chéo góc bằng chân trái, đánh bại thủ môn đội chủ nhà, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam. Bàn thắng này là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi kỷ luật và sự kiên nhẫn của các học trò HLV Kim Sang-sik.

Khoảnh khắc Đình Bắc tung cú sút mở tỷ số cho U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Cú dứt điểm khiến thủ môn Ả Rập Xê Út "đứng hình" ẢNH: TED TRẦN

Đình Bắc xứng danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay ẢNH: TED TRẦN

Những phút cuối trận, đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út dồn toàn lực tấn công, liên tục đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép về phía khung thành U.23 Việt Nam. Các pha treo bóng, dứt điểm từ xa lẫn những tình huống xâm nhập vòng cấm được đội chủ nhà thực hiện với tần suất dày đặc. Tuy nhiên, thủ môn Trần Trung Kiên tiếp tục cho thấy phong độ xuất sắc khi luôn chọn vị trí hợp lý, ra vào chắc chắn và hóa giải thành công mọi nỗ lực tấn công của U.23 Ả Rập Xê Út, giúp U.23 Việt Nam bảo toàn lợi thế cho đến khi trận đấu khép lại.

Với kết quả này, ngoài việc chính thức giành vé tứ kết, U.23 Việt Nam cũng lập kỷ lục mới khi lần đầu tiên toàn thắng vòng bảng ở VCK U.23 châu Á. Trong khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út đã chính thức bị loại ở giải đấu trên sân nhà. Ở trận đấu còn lại, U.23 Jordan cũng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U.23 Kyrgyzstan và giành tấm vé còn lại của bảng A vào tứ kết.

VFF đã thưởng 1,1 tỉ đồng cho U.23 Việt Nam sau hai trận thắng U.23 Jordan và Kyrgyzstan. Việc lọt vào tứ kết đã giúp U.23 Việt Nam nhận thêm khoản thưởng lớn của VFF.

