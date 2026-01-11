U.23 Ả Rập Xê Út rất khác biệt, U.23 Việt Nam phải có chiêu đặc biệt để chiến thắng!

Thử thách lớn thực thụ

Có thể U.23 Ả Rập Xê Út vất vả ở 2 lượt trận đầu tiên. Đội này nhọc nhằn giành chiến thắng sút 1-0 trước U.23 Kyrgyzstan ngày 6.1, sau đó họ thua 2-3 trước U.23 Jordan ngày 9.1. Tuy nhiên, những trận đấu này không phải là thước đo để đánh giá thấp đội chủ nhà của vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026.

U.23 Ả Rập Xê Út rất khác biệt Ảnh: AFC

U.23 Ả Rập Xê Út thuộc nền bóng đá có trình độ rất cao. Đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út từng 3 lần vô địch Asian Cup (1984, 1988 và 1996), ngang với Iran, xếp trên Hàn Quốc (2 lần vô địch) và chỉ kém Nhật Bản (4 lần vô địch). Còn đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út vô địch U.23 châu Á năm 2022. Họ thuộc nhóm 5 đội từng vô địch giải đấu này, gồm U.23 Ả Rập Xê Út, Iraq (vô địch năm 2013), Uzbekistan (2018), Hàn Quốc (2020) và Nhật Bản (2016 và 2024).

Trong lịch sử các kỳ giải U.23 châu Á, U.23 Ả Rập Xê Út chỉ mới gặp U.23 Việt Nam 1 lần. Đó là trận tứ kết kỳ giải năm 2022. Khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út thắng đội tuyển U.23 Việt Nam 2-0. Chi tiết đấy phản ánh, U.23 Ả Rập Xê Út không hề là đội bóng dễ chơi, cho dù đội này kém đội tuyển U.23 Việt Nam đến 3 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại giải U.23 châu Á năm nay.

Lợi thế và bất lợi của U.23 Việt Nam

Cũng khác với 2 đội mà U.23 Việt Nam từng đánh bại ở 2 lượt trận đầu giải U.23 châu Á năm nay, U.23 Ả Rập Xê Út chơi thiên về kỹ thuật. Cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út thích cầm bóng xông thẳng vào hàng thủ đối phương đột phá, chứ họ ít sử dụng bóng bổng. Đây là chi tiết mà U.23 Việt Nam cần chú ý. Các hậu vệ của chúng ta cần bọc lót cho nhau tốt, để tránh bị đối phương dễ dàng qua mặt, từ đó xuyên thủng hệ thống phòng ngự của chúng ta.

U.23 Việt Nam có nhiều lựa chọn về mặt chiến thuật hơn so với đối phương Ảnh: TED Trần

Thể lực của các cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út rất tốt. Lợi thế thể lực cộng với tốc độ cao, khiến các cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út càng trở nên đáng gờm, khi họ quyết tâm đẩy cao tốc độ trận đấu. U.23 Việt Nam cần phải phân phối sức hợp lý, thay đổi nhân sự đúng lúc, để các cầu thủ hỗ trợ cho nhau, tránh việc bị vắt kiệt sức sau các pha đua tốc độ liên tục với đối phương.

Lợi thế của U.23 Việt Nam trong trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út đó là chúng ta đang có sự tự tin cao độ. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng có nhiều sự lựa chọn về mặt chiến thuật và lối chơi hơn đối phương. Đây là trận đấu mà chỉ cần hòa, hoặc thua với cách biệt 1 bàn, U.23 Việt Nam sẽ chiếm được ngôi đầu bảng A (nếu U.23 Jordan thắng U.23 Kyrgyzstan trong trận cầu diễn ra cùng thời điểm).

Nếu để thua với cách biệt 2 bàn, U.23 Việt Nam vẫn sẽ vào tứ kết với tư cách nhì bảng A. Điều đó giúp cho U.23 Việt Nam không bị đặt vào thế phải chiến đấu 1 mất 1 còn với đối phương. Các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik có thể chơi từ tốn, chắc chắn, vừa có thể chủ động điều tiết thể lực của mình, vừa có thể khiến các cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út ức chế. Một khi các đội bóng Tây Á ức chế về mặt tâm lý, họ thường không phát huy đúng năng lực chuyên môn của họ. Đó sẽ là cơ hội cho U.23 Việt Nam.