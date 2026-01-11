Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trận sinh tử với Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam không được phép sợ hãi

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/01/2026 11:25 GMT+7

Dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối nhưng U.23 Việt Nam vẫn đối mặt trận sinh tử trước chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út. Khi mọi kịch bản đều có thể xảy ra, nỗi sợ lớn nhất không nằm ở đối thủ, mà ở chính tâm lý của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Mọi kịch bản đều có thể xảy ra

Cục diện bảng A đảo chiều hoàn toàn sau chiến thắng 3-2 của U.23 Jordan trước U.23 Ả Rập Xê Út. 90 phút căng thẳng cùng quãng bù giờ kéo dài đã xóa sạch mọi phép tính an toàn. Jordan, đội vừa thua U.23 Việt Nam ở lượt ra quân, bất ngờ vùng lên thắng ngược đội chủ nhà.

Phát biểu của HLV Omar Najhi (U.23 Jordan) rằng “thắng hay thua một trận chưa nói lên điều gì” sau khi thua U.23 Việt Nam, hóa ra lại là lời tiên tri. Jordan không buông xuôi, còn chiến thắng trước Ả Rập Xê Út không chỉ mang về 3 điểm mà còn tạo ra kịch bản khắc nghiệt nhất cho các đối thủ còn lại.

Kịch bản ‘6 điểm vẫn bị loại’ treo lơ lửng, U.23 Việt Nam đối mặt thử thách lớn nhất bảng A

Trên bảng xếp hạng, U.23 Việt Nam vẫn dẫn đầu với 6 điểm. U.23 Jordan và U.23 Ả Rập Xê Út cùng có 3 điểm, trong khi U.23 Kyrgyzstan đứng cuối. Trên lý thuyết, thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm quyền tự quyết và chỉ cần hòa ở lượt cuối là đi tiếp. Nhưng bóng đá không chỉ vận hành bằng con số.

U.23 Việt Nam đừng bước vào trận với tâm lý cầu hòa

Nguy cơ lớn nhất là kịch bản “tam mã” cùng có 6 điểm. Nếu U.23 Việt Nam thua U.23 Ả Rập Xê Út, còn U.23 Jordan thắng U.23 Kyrgyzstan, mọi thứ sẽ được phân định bằng đối đầu trực tiếp. Khi đó, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ biến đội dẫn đầu thành kẻ bị loại.

Trong thế buộc phải thắng để tự cứu mình, U.23 Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ đẩy nhịp độ trận đấu lên cao. Áp lực ấy sẽ không chỉ đến từ khán đài, mà còn có thể đến từ chính tâm lý “chỉ cần hòa” của U.23 Việt Nam. Lịch sử đã nhiều lần chỉ ra rằng, khi bước vào trận đấu với nỗi sợ thua, cái giá phải trả thường đến rất nhanh.

Trận sinh tử với Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam không được phép sợ hãi- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đã thi đấu sòng phẳng, không sợ hãi ở 2 trận đã qua và nên phát huy tiếp tinh thần đó

ẢNH: TED TRẦN

Nỗi ám ảnh “6 điểm vẫn bị loại” không phải là điều xa lạ. Bóng đá Việt Nam từng trải qua kịch bản tương tự tại giải U.20 châu Á 2023.

Về chuyên môn, U.23 Việt Nam đã thắng 2 trận trước nhờ sự hiệu quả và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định, đặc biệt từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, bàn thua trước U.23 Kyrgyzstan cũng là lời cảnh báo rõ ràng: chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ làm thay đổi cục diện.

Trận sinh tử với Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam không được phép sợ hãi- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik được biết đến là chiến lược gia có tài kích tinh thần thi đấu của cầu thủ

ẢNH: TED TRẦN

Đối đầu U.23 Ả Rập Xê Út, đội bóng sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ cao và lợi thế sân nhà, mọi sai sót đều có thể phải trả giá. Càng nguy hiểm hơn nếu U.23 Việt Nam bước vào trận với tâm lý cầu hòa, thay vì chủ động kiểm soát thế trận.

Trong bối cảnh ấy, U.23 Việt Nam không cần nhìn bảng xếp hạng, cũng không cần bị ám ảnh bởi những kịch bản điên rồ. Điều quan trọng nhất là bước vào trận đấu với tinh thần của một trận chung kết thực sự: không sợ hãi, không chùn bước và không tự trói mình bằng toan tính. Chỉ khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới có thể tự quyết định tấm vé đi tiếp của mình.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng

U.23 Việt Nam quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng

Trước trận đấu cuối cùng vòng bảng với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út vào lúc 23 giờ 30 ngày 12.1, đội tuyển U.23 VN quyết tâm giành ngôi đầu bảng.

U.23 Ả Rập Xê Út lộ rõ 'tử huyệt', U.23 Việt Nam thắng đẹp để dẫn đầu bảng A?

Chủ tịch VFF đặt kỳ vọng lớn lao vào U.23 Việt Nam trước trận sinh tử: ‘Đối thủ áp lực nặng hơn’

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Ả Rập Xê Út VCK U.23 Châu Á HLV Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận