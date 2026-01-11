Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
11/01/2026 04:35 GMT+7

Trước trận đấu cuối cùng vòng bảng với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út vào lúc 23 giờ 30 ngày 12.1, đội tuyển U.23 VN quyết tâm giành ngôi đầu bảng.

U.23 VN NẮM LỢI THẾ LỚN

Đội tuyển U.23 VN vừa trải qua trận thắng nhọc nhằn trước U.23 Kyrgyzstan, khó khăn hơn rất nhiều so với trận gặp U.23 Jordan. Đáng tiếc, dù thắng 2 trận, nhưng U.23 VN vẫn chưa chính thức đoạt vé vào tứ kết.

Trận thua 2-3 của U.23 Ả Rập Xê Út trước Jordan đã khiến tình thế bảng A khá phức tạp. Cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp, tùy thuộc vào kết quả ở lượt đấu cuối cùng. Sau 2 trận toàn thắng, U.23 VN rộng cửa nhất khi chỉ cần tránh thua U.23 Ả Rập Xê Út tỷ số 0-3 hoặc cách biệt 4 bàn trở lên, trong trường hợp U.23 Jordan thắng U.23 Kyrgyzstan ở trận cuối. Trường hợp U.23 Jordan không thắng được Kyrgyzstan thì U.23 VN sẽ vào tứ kết dù có thua đậm Ả Rập Xê Út.

So với các giải trước đây, cơ hội đi tiếp của U.23 VN lần này là rất lớn. Các cầu thủ trẻ VN chỉ cần không để thua Ả Rập Xê Út là nghiễm nhiên đoạt ngôi đầu bảng A.

U.23 Việt Nam quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng- Ảnh 1.

Đình Bắc (phải) và đồng đội đủ sức chơi hay trước Ả Rập Xê Út

ẢNH: TED TRẦN TV

Nhiều người còn nhớ một kịch bản tương tự 3 năm trước, khi đội tuyển U.20 VN đã thắng Úc và Qatar ở 2 trận đầu tiên, nhưng bị loại đau ở VCK U.20 châu Á 2023 sau trận thua U.20 Iran 1-3. Tuy nhiên, thực tế U.23 VN hiện tại đã tự tạo ra lợi thế lớn hơn rất nhiều, chưa kể họ thể hiện được bản lĩnh thi đấu rất ấn tượng.

Trao đổi với chúng tôi, bình luận viên Tạ Biên Cương bày tỏ: "Đến lúc này U.23 VN đã thể hiện những điểm mạnh nhất của mình, từ khai thác tình huống cố định, tính tổ chức, khả năng chịu sức ép và cả điểm sáng cá nhân. Trong đó tôi thích nhất là cách đội bóng thay đổi về thế trận, con người rất phù hợp. U.23 VN sẵn sàng "sai đâu sửa đấy". Trong hiệp 1 gặp U.23 Kyrgyzstan, chúng ta chơi co cụm nhử đối phương dâng cao nhưng không hiệu quả. HLV Kim Sang-sik đã đọc trận đấu rất hay, chỉnh sửa kịp thời, phát huy điểm mạnh cầu thủ bằng các quyền thay người, thúc đẩy học trò chơi chủ động hơn. Đó chính là sự trưởng thành và hoàn thiện của đội bóng".

BẢN LĨNH U.23 VN

Sau 2 trận căng sức, một số vị trí quan trọng của U.23 VN như cặp tiền vệ trung tâm Thái Sơn - Xuân Bắc hay 2 cầu thủ chạy cánh Phi Hoàng - Minh Phúc có phần quá tải, nhưng vẫn đảm bảo thể lực để thi đấu trận cuối vòng bảng. Toàn đội đều đang có trạng thái tinh thần rất tốt, với niềm tin sẽ có điểm trước Ả Rập Xê Út để đoạt ngôi đầu bảng.

Bình luận viên Tạ Biên Cương khẳng định: "Rõ ràng U.23 VN hiện tại sở hữu lợi thế điểm số cao hơn. Nhiều trụ cột như Văn Khang, Đình Bắc, Quốc Việt… vẫn nhớ rõ bài học khi họ đá cho U.20 VN cách đây 3 năm, vì thế họ sẽ cùng đồng đội chơi tập trung để không bị loại đau.

Hình ảnh Hiểu Minh mắc lỗi nhưng sau đó vẫn chững chạc chơi bóng cho thấy U.23 VN hiện rất bản lĩnh. Chỉ tiếc là nếu sớm vào tứ kết, các cầu thủ ít ra sân hơn sẽ có cơ hội đá chính trận gặp Ả Rập Xê Út để chuẩn bị tốt hơn cho tứ kết. Thực tế, HLV Kim rất muốn những cầu thủ đá chính được nghỉ trận cuối, nếu sớm vào tứ kết. Nhưng lúc này chúng ta phải quyết đấu và tôi tin đội tuyển U.23 VN sẽ tiếp tục chơi hay để đạt mục tiêu của mình.

Đến lúc này, nhìn vào cách đá, con người và cả đối thủ thì U.23 VN đủ tự tin để nghĩ đến kết quả tích cực nhất, với mục tiêu từ hòa tới thắng U.23 Ả Rập Xê Út. HLV Kim Sang-sik đã tự tin tuyên bố "bây giờ U.23 VN có thể gặp mọi đối thủ". Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ phải cẩn trọng, bởi trong bóng đá sự chủ quan thường phải trả giá đắt". 

Tái hiện tinh thần Thường Châu

"Năm 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo trong thế phải có điểm đã chiến đấu quả cảm đến cùng, cầm hòa 0-0 trước U.23 Syria và mở ra kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng". Tôi tin U.23 VN của HLV Kim Sang-sik sẽ thể hiện được bản lĩnh tương tự để lần thứ 3 liên tiếp lọt vào vòng tứ kết giải U.23 châu Á", bình luận viên Tạ Biên Cương khẳng định.

