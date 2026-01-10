Chủ tịch VFF đặt kỳ vọng lớn lao vào U.23 Việt Nam trước trận sinh tử: ‘Đối thủ áp lực nặng hơn’

Chủ tịch VFF: U.23 Việt Nam phải bình tĩnh, bản lĩnh và tập trung

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, chặng đường phía trước đòi hỏi toàn đội phải giữ sự tập trung cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, dù đang nắm trong tay lợi thế lớn sau hai chiến thắng liên tiếp.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhắc lại bài học từ những giải đấu trước, trong đó có trường hợp dù khởi đầu thuận lợi cũng với hai trận thắng như tại VCK U.20 châu Á 2023, nhưng vẫn không thể đi tiếp, qua đó để các cầu thủ ý thức rõ rằng kết quả chỉ được quyết định khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đặt kỳ vọng lớn lao vào U.23 Việt Nam Ảnh: VFF

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, điều quan trọng nhất lúc này là mỗi thành viên trong đội phải phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh đã tích lũy được qua nhiều năm thi đấu và cọ xát quốc tế. VFF đã tạo điều kiện tối đa để các cầu thủ được rèn luyện, thi đấu với nhiều đối thủ mạnh, từ đó hình thành tâm thế vững vàng khi bước ra sân chơi châu lục.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, các cầu thủ đều đã có kinh nghiệm, đã trải qua nhiều trận đấu lớn. Điều cần làm bây giờ là mỗi người phải ý thức rõ trách nhiệm của mình, cùng Ban huấn luyện tổ chức trận đấu thật tốt, giữ được sự bình tĩnh, bản lĩnh và tập trung.

“Khi chúng ta ở trong trạng thái tốt, đối thủ sẽ phải chịu áp lực nhiều hơn. Nếu tổ chức tốt và thực hiện đúng kế hoạch, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội.

Người đứng đầu VFF cũng khẳng định, quyền chủ động đang nằm trong tay U.23 Việt Nam. Việc lựa chọn cách tiếp cận trận đấu, lựa chọn con đường đi tiếp là điều mà toàn đội có đủ năng lực để quyết định bằng chính sự chuẩn bị, tinh thần và khát vọng của mình

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi gắm niềm tin vào tinh thần đoàn kết, ý chí và khát khao cống hiến của các cầu thủ, mong toàn đội giữ vững sự tập trung, quyết tâm cao nhất để hướng tới trận đấu quan trọng với U.23 Ả Rập Xê Út và chinh phục những cột mốc tiếp theo tại VCK U.23 châu Á 2026.

Trận đấu giữa U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Việt Nam diễn ra vào 23 giờ 30 ngày 12.1.