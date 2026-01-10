Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội U.19 Hà Nội thắng ngược ngoạn mục tại giải U.19 nữ quốc gia

Trang Thu
Trang Thu
10/01/2026 21:06 GMT+7

U.19 Hà Nội đã có màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng 3-1 trước Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN) tại lượt trận thứ hai giải bóng đá nữ vô địch U.19 nữ quốc gia – Cúp Acecook 2026 vào ngày 10.1.

Cuộc so tài giữa U.19 Hà Nội và U.19 Than KSVN được xem là tâm điểm của lượt đấu khi cả hai đều sở hữu lực lượng đồng đều và lối chơi tấn công giàu sức trẻ. Đại diện vùng mỏ nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. 

Đội U.19 Hà Nội thắng ngược ngoạn mục tại giải U.19 nữ quốc gia- Ảnh 1.

U.19 Hà Nội thắng ngược ngoạn mục

Ảnh: VFF

Đội U.19 Hà Nội thắng ngược ngoạn mục tại giải U.19 nữ quốc gia- Ảnh 2.

U.19 TP.HCM bị chia điểm

Phút 17, Nguyễn Thị Quỳnh Anh dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Than KSVN. Bàn thắng giúp trận đấu diễn ra sôi nổi hơn. Phút 34, tuyển thủ U.19 quốc gia Lê Thị Trang ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Hà Nội là đội kiểm soát tốt hơn thế trận và liên tục gây sức ép. Phút 61, Lê Thị Trang hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm chuẩn xác, giúp đội bóng thủ đô vươn lên dẫn trước 2-1. Trong những phút cuối, khi Than KSVN đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Đào Khánh Vy tận dụng cơ hội, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM nhập cuộc thận trọng, không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp một. Sang hiệp hai, Ngọc Ánh mở tỷ số cho TP.HCM, tuy nhiên chỉ ba phút sau, cầu thủ vào sân thay người Bùi Thanh Huyền ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Phong Phú Hà Nam, khép lại trận đấu với kết quả chia điểm cho hai đội.


Tin liên quan

Cũng vẫn là phạt góc nhưng ‘nó’ lạ lắm, bảo sao U.23 Việt Nam được cả châu Á mê

Cũng vẫn là phạt góc nhưng ‘nó’ lạ lắm, bảo sao U.23 Việt Nam được cả châu Á mê

So với trận gặp U.23 Jordan, ở trận đấu với U.23 Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam khai thác các tình huống đá phạt góc theo cách rất khác. Dù vậy, kết quả vẫn như cũ, đó là chúng ta ghi bàn từ những pha đá phạt góc này.

Lộ danh tính ông ‘vua’ bắt trận U.23 Việt Nam quyết đấu Ả Rập Xê Út, nữ trọng tài VAR người Úc

HLV Kim Sang-sik mỗi trận một ‘ý tưởng’ cực khác, U.23 Ả Rập Xê Út không biết đâu mà lần

Khám phá thêm chủ đề

U.19 U.19 Hà Nội U.19 TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận