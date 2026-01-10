Sau trận đấu vào tối 9.1, website của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có bài tường thuật và phân tích chiến thắng 2-1 của U.23 Việt Nam trước U.23 Kyrgyzstan, trong đó nhấn mạnh vai trò quyết định từ các phương án thay người của HLV Kim Sang-sik.

Theo the-AFC.com, U.23 Kyrgyzstan nhập cuộc đầy quyết liệt, sớm đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép khiến U.23 Việt Nam phải lùi sâu phòng ngự trong những phút đầu. Đội bóng Trung Á thậm chí có 2 tình huống đòi phạt đền sau các pha va chạm trong vòng cấm, nhưng trọng tài đều không đưa ra quyết định thổi phạt.

Sau giai đoạn đầu có phần lúng túng, U.23 Việt Nam dần lấy lại thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn. Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở phút 19, khi Nguyễn Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, đội trưởng Khuất Văn Khang dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho U.23 Việt Nam.

VFF thưởng U.23 Việt Nam 1,1 tỉ đồng, AFC khen ông Kim thay người cao tay sau chiến thắng Kyrgyzstan

Bàn thắng giúp thế trận trở nên cởi mở hơn với các cơ hội được tạo ra về phía cả 2 khung thành. Tuy nhiên, khi hiệp 1 sắp khép lại, U.23 Kyrgyzstan đã kịp gỡ hòa. Phút 44, Marlen Murzakhmatov được trao quá nhiều khoảng trống trước khi tung cú sút xa không thể cản phá, đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sang hiệp 2, AFC nhận định trận đấu diễn ra với nhịp độ căng thẳng và chặt chẽ hơn khi cả 2 đội đều không thể áp đặt thế trận. Trước tình hình đó, HLV Edmar Lacerda của U.23 Kyrgyzstan và HLV Kim Sang-sik của U.23 Việt Nam đều tìm đến các phương án dự bị nhằm tạo đột biến.

AFC đặc biệt nhấn mạnh quyết định thay người của HLV Kim Sang-sik sau thời điểm giữa hiệp, khi ông tung cùng lúc Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường và Lê Văn Thuận vào sân để làm mới hàng công. Những điều chỉnh này giúp U.23 Việt Nam duy trì sức ép và kiểm soát tốt hơn thế trận trong những phút cuối.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 87. Theo mô tả của the-AFC.com, Lê Văn Thuận lao người đánh đầu trong vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Khristiian Brauzman đổi hướng đi vào lưới, mang về bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho U.23 Việt Nam.

AFC đánh giá bàn thắng muộn là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn cùng các điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Kim Sang-sik. Chiến thắng này giúp U.23 Việt Nam tiến gần hơn tới tấm vé vào tứ kết VCK U.23 châu Á 2026.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh chiến thắng trước U.23 Kyrgyzstan mang ý nghĩa quan trọng. Ông ghi nhận tinh thần chiến đấu đến những phút cuối cùng của các cầu thủ.

Lãnh đạo VFF ăn mừng cùng toàn đội U.23 Việt Nam

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ thi đấu với quyết tâm cao, đồng thời cho biết chưa thể hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của toàn đội.

Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng các Ủy viên Ban chấp hành VFF đã trực tiếp chúc mừng đội tuyển U.23 Việt Nam. Chủ tịch VFF biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội và thay mặt Thường trực Ban chấp hành thưởng động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik 600 triệu đồng. Trước đó, ở trận ra quân thắng U.23 Jordan 2-0, VFF cũng đã thưởng đội tuyển 500 triệu đồng.