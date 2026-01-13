Báo Ả Rập Xê Út ca ngợi: 'U.23 Việt Nam xứng đáng thắng vì quá khôn ngoan và đẳng cấp'

Ở lượt đấu cuối bảng A, diễn ra tối 12.1, U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út 1-0. Với kết quả này, U.23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi đầu. Trong khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út chỉ có 3 điểm, xếp thứ 3 và bị loại. Đội U.23 Jordan giành thắng lợi 1-0 trước U.23 Kyrgyzstan ở cặp đấu cùng giờ, qua đó có 6 điểm để vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Tại Ả Rập Xê Út, ký giả trang Al-Bilad đánh giá: “U.23 Ả Rập Xê Út chính thức rời giải U.23 châu Á 2026 theo cách không thể thất vọng hơn. Thầy trò HLV Luigi Di Biagio đã không thể vượt qua tình cảnh khó khăn, thua trận 0-1 trước U.23 Việt Nam qua đó chỉ xếp thứ 3 ở bảng A. U.23 Việt Nam là đội xếp đầu, còn U.23 Jordan xếp thứ 2 - là những đội đã đi tiếp”.

“Đây là kết quả để lại nỗi thất vọng rất lớn của U.23 Ả Rập Xê Út. Các cầu thủ của HLV Luigi Di Biagio dự giải với tư cách là đội chủ nhà, có đội hình tốt nhất nhưng cả 3 trận đấu họ đều thể hiện lối đá kém thuyết phục. Sự kết nối của 3 tuyến rất kém, đồng thời, ở những thời điểm khó khăn, các ngôi sao của đội, được kỳ vọng lớn như Musab Fahd Aljuwayr, Khalid Al-Ghamdi đều mất tích”, trang Al-Bilad nhấn mạnh.

U.23 Ả Rập Xê Út nhận thất bại 0-1 trước U.23 Việt Nam (áo trắng) và bị loại ẢNH: FACEBOOK SFA

Ký giả trang Al-Jazira bình luận: “Việc đội U.23 bị loại ngay từ vòng bảng sẽ là đòn giáng mạnh cho tham vọng vươn lên của bóng đá Ả Rập Xê Út ở đấu trường châu lục. Quan trọng hơn, đây là lứa cầu thủ mà bóng đá Ả Rập Xê Út đặt rất nhiều kỳ vọng, hướng đến những mục tiêu quan trọng như Olympic hay World Cup 2030. Chắc chắn sau giải đấu, những cá nhân liên quan, bao gồm cả HLV Luigi Di Biagio sẽ phải giải trình rõ ràng, chịu trách nhiệm cho thất bại này”.

U.23 Việt Nam xứng đáng có ngôi đầu

Trong khi đó, ký giả trang Al Madina cũng đánh giá việc U.23 Ả Rập Xê Út bị loại sớm là “cú sốc” lớn cho CĐV. Ngoài ra, trang báo của Ả Rập Xê Út cũng dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của U.23 Việt Nam. Ký giả trang Al Madina bày tỏ: “Trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, U.23 Ả Rập Xê Út có thể là đội bất lợi nhất. Vì thế, bắt đầu trận đấu, không khó hiểu khi chúng ta đẩy cao đội hình, tấn công.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam chứng minh họ đã không còn non nớt như những lần gặp U.23 Ả Rập Xê Út trước đây. Đội bóng của ông Kim Sang-sik chơi tỉnh táo, giữ kỷ luật trong hiệp 1 để hóa giải hầu hết các đợt lên bóng của U.23 Ả Rập Xê Út. Không những vậy, đến hiệp 2, U.23 Việt Nam đã bắt đầu tăng cường sức mạnh trên hàng công bằng những cầu thủ đẳng cấp và khiến U.23 Ả Rập Xê Út chịu bàn thua sau cú đá mẫu mực của Đình Bắc. Đúng như những cảnh báo của các chuyên gia Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam quá khôn ngoan, đưa thầy trò HLV Luigi Di Biagio vào bẫy để kết liễu”.

U.23 Việt Nam hiên ngang vào tứ kết với ngôi đầu ẢNH: TED TRẦN

“Nhiều vị trí trong đội hình của U.23 Việt Nam chơi xuất sắc, đặc biệt là thủ thành Trung Kiên. Trong trận đấu này, thủ môn của U.23 Việt Nam đã từ chối không dưới 4 tình huống ăn bàn mười mươi của U.23 Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, những ngôi sao như Đình Bắc, Lê Phát vào sân ở hiệp 2 cũng thể hiện được giá trị của mình mình. Với một tập thể đáng xem và việc tránh được nhánh đấu khó, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tiến sâu ở giải đấu này”, trang Al Yawm nhận định.

