Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC làm điều đặc biệt với Đình Bắc, một sự thật về U.23 Việt Nam lần đầu được ‘vén màn’

Thu Bồn - Đồng Nguyên Khang
13/01/2026 03:00 GMT+7

Bàn thắng từ khoảnh khắc tỏa sáng của Đình Bắc giúp U.23 Việt Nam tạo địa chấn trước U.23 Ả Rập Xê Út, đồng thời khẳng định bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu châu lục.

Đình Bắc gửi thông điệp đến người hâm mộ Việt Nam

Trang fanpage của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải đoạn video ngắn về cảm xúc của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, sau trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Ả Rập Xê Út 1-0 (kết thúc vào rạng sáng 13.1). Anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Chân sút mang áo số 7 đã gửi thông điệp đến người hâm mộ ở quê nhà.

"Xin chào tất cả các cổ động viên Việt Nam. Chúng tôi đã có một trận đấu kiên cường để dành tặng 3 điểm cho người hâm mộ. Tôi hy vọng rằng người hâm mộ cả nước Việt Nam sẽ đồng hành và cổ vũ cho bọn em ở những trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", tiền đạo quê Nghệ An chia sẻ.

Trung Kiên - Đình Bắc xuất sắc, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út giành vé vào tứ kết

AFC làm điều đặc biệt với Đình Bắc, một sự thật về U.23 Việt Nam lần đầu được ‘vén màn’- Ảnh 1.

Đình Bắc (7) cùng các đồng đội ăn mừng sau trận đấu

ẢNH: CMH

Trước đó khi bước vào trận đấu, U.23 Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ. U.23 Ả Rập Xê Út kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tổ chức các pha tấn công biên và dứt điểm từ xa, song không dễ xuyên phá hệ thống phòng ngự kỷ luật được Nguyễn Hiểu Minh và các đồng đội tạo ra. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên trong khung thành, khi anh liên tục trổ tài để cứu những bàn thua trông thấy cho U.23 Việt Nam.

Sự khác biệt được tạo ra trong hiệp hai. Từ một tình huống lên bóng nhanh, Đình Bắc xử lý tự tin trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, đánh bại thủ môn đối phương. Sau khi vượt lên dẫn trước, U.23 Việt Nam chủ động lùi sâu, nhường thế trận cho đối thủ và tập trung bảo vệ thành quả. Dù U.23 Ả Rập Xê Út gia tăng sức ép trong những phút cuối, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường, bọc lót hiệu quả và giữ sạch mành lưới cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Họp báo sau trận, Đình Bắc nói: "Gặp chủ nhà không dễ dàng. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam rất đoàn kết, đồng lòng để có thể giành chiến thắng. Đây là thành quả của toàn đội".

AFC làm điều đặc biệt với Đình Bắc, một sự thật về U.23 Việt Nam lần đầu được ‘vén màn’ - Ảnh 1.

Pha solo ghi bàn đẳng cấp của Đình Bắc

Anh tiết lộ thêm: "HLV Kim Sang-sik chỉ đạo không dâng quá cao vì thể lực toàn đội không còn đảm bảo sau 2 trận, một số anh em cũng chấn thương. HLV cũng dặn tôi phòng ngự nhiều, khi có bóng thì cố gắng đẩy ra biên, đâm ra sau lưng hàng thủ đối phương. Bàn thắng đó cho thấy sự chuẩn bị tốt. Tôi cảm ơn BHL và đồng đội đã giúp tôi có bàn thắng".

AFC làm điều đặc biệt với Đình Bắc, một sự thật về U.23 Việt Nam lần đầu được ‘vén màn’- Ảnh 2.

Đình Bắc sút tung lưới U.23 Ả Rập Xê Út ở góc cực khó

ẢNH: TED TRẦN

Chiến thắng 1-0 trước U.23 Ả Rập Xê Út không chỉ mang ý nghĩa bất ngờ về chuyên môn, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh và tinh thần thi đấu của U.23 Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Với trận thắng này, U.23 Việt Nam góp mặt ở tứ kết với vị trí nhất bảng A, có 9 tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Trước đó đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út ở lượt cuối, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thắng U.23 Jordan 2-0, thắng U.23 Kyrgyzstan 2-1.

U.23 Jordan ăn mừng sau khi giành vé vào tứ kết U.23 châu Á 2026 với ngôi nhì bảng A

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

