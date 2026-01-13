Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hé lộ phòng thay đồ U.23 Việt Nam sau trận thắng Ả Rập Xê Út, Chủ tịch VFF hỏi... thẻ phạt

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/01/2026 11:05 GMT+7

Ngay sau chiến thắng 1-0 trước Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối bảng A VCK U.23 châu Á 2026, không khí trong phòng thay đồ U.23 Việt Nam ngập tràn niềm vui và sự tự hào.

U.23 Việt Nam làm được điều mà trước giờ bóng đá Việt Nam chưa thể

Đây là trận đấu khép lại vòng bảng hoàn hảo của U.23 Việt Nam với 3 trận toàn thắng, đồng thời loại chính đội chủ nhà ngay trên sân của họ.

Trong phòng thay đồ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp có mặt để chúc mừng và động viên toàn đội. Mở đầu cuộc trò chuyện, ông nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chiến thắng trước U.23 Ả Rập Xê Út, đối thủ mà bóng đá Việt Nam chưa từng vượt qua ở cấp độ U.23.

Hé lộ phòng thay đồ U.23 Việt Nam sau trận thắng Ả Rập Xê Út, Chủ tịch VFF hỏi... thẻ phạt- Ảnh 1.

Chủ tịch VFF chúc mừng toàn đội U.23 Việt Nam, ông rất vui và tự hào về thành tích này

ẢNH: VFF

“Đây là lần đầu tiên chúng ta thắng Ả Rập Xê Út, chưa bao giờ thắng, kể cả ở cấp đội tuyển Việt Nam”, Chủ tịch VFF nói trước toàn đội.

Bên cạnh kết quả chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn đặc biệt quan tâm tới yếu tố kỷ luật và sự tỉnh táo của các cầu thủ trong một trận đấu căng thẳng. Ông trực tiếp hỏi thăm tình hình thẻ phạt ngay trong phòng thay đồ: “Hôm nay không có ai bị 2 thẻ đúng không? Chỉ có 1 thẻ thôi đúng không?”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong phòng thay đồ U.23 Việt Nam sau trận

Theo Chủ tịch VFF, việc giữ được cái đầu lạnh, hạn chế tối đa thẻ phạt không cần thiết là yếu tố rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh U.23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết và cần bảo toàn lực lượng cho chặng đường phía trước.

U.23 Việt Nam cần giữ khát khao này cho tứ kết

Nhìn lại hành trình vòng bảng, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định đây là cột mốc có ý nghĩa lớn với bóng đá trẻ Việt Nam.

“Đây là điều rất ý nghĩa, lần đầu tiên ở vòng bảng chúng ta giành 3 trận thắng và loại cả đội chủ nhà”, ông nhấn mạnh.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Chủ tịch VFF gửi gắm thông điệp về tinh thần và khát khao thi đấu, coi đó là nền tảng cho những thử thách tiếp theo tại vòng tứ kết. “Khát khao là điều rất quan trọng. Khó hay dễ là do cách chúng ta tiếp cận trận đấu”, ông nói, đồng thời gửi lời chúc mừng tới toàn đội.

Hé lộ phòng thay đồ U.23 Việt Nam sau trận thắng Ả Rập Xê Út, Chủ tịch VFF hỏi... thẻ phạt- Ảnh 2.

Ông nhấn mạnh điều mà U.23 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung lần đầu làm được đó là loại đối thủ mạnh ở tầm châu Á như Ả Rập Xê Út

ẢNH: VFF

Như Chủ tịch VFF đã nói, chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út không chỉ giúp đội tuyển U.23 Việt Nam khép lại vòng bảng VCK U.23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, mà còn mở ra hàng loạt cột mốc lịch sử đáng nhớ.

Lần đầu tiên tại một kỳ VCK U.23 châu Á, U.23 Việt Nam giành trọn vẹn 9 điểm sau vòng bảng và lần đầu chiếm ngôi đầu bảng. Đặc biệt, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của U.23 Việt Nam trước U.23 Ả Rập Xê Út trong lịch sử giải đấu, sau 2 lần chạm trán trước đó, trong đó có thất bại 0-2 ở tứ kết năm 2022.

FIFA, AFC khen ngợi Đình Bắc - Trung Kiên: Bộ đôi công - thủ hoàn hảo của U.23 Việt Nam

Bàn thắng của Đình Bắc vào lưới đội chủ nhà cũng giúp U.23 Việt Nam cán mốc 5 bàn thắng ở vòng bảng, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn của chính đội tuyển tại các kỳ VCK U.23 châu Á 2022 và 2024.

Với tấm vé vào tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội tiếp tục viết thêm những dấu mốc mới. Màn trình diễn bản lĩnh, kỷ luật và giàu khát vọng của thế hệ cầu thủ hiện tại khiến nhiều người liên tưởng đến lứa U.23 từng vào chung kết châu Á 2018, tạo nên kỳ tích lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam chạm vào một loạt cột mốc lịch sử sau trận thắng U.23 Ả Rập Xê Út

U.23 Việt Nam chạm vào một loạt cột mốc lịch sử sau trận thắng U.23 Ả Rập Xê Út

Đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0, U.23 Việt Nam không chỉ hoàn tất thành tích toàn thắng ở vòng bảng, mà còn chạm vào một loạt cột mốc lịch sử của bóng đá nội.

Mời HLV Kim Sang-sik, nước cờ quá sáng suốt của VFF: 'Dụng binh' như thần và con số biết nói

23 giờ 30 hôm nay, HLV Kim và U.23 Việt Nam xem Syria đấu UAE: Hồi hộp chờ đối thủ tứ kết

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn VCK U.23 Châu Á Tứ kết Thẻ phạt U.23 Ả Rập Xê Út
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận