Hé lộ phòng thay đồ U.23 Việt Nam sau trận thắng Ả Rập Xê Út, Chủ tịch VFF hỏi... thẻ phạt

U.23 Việt Nam làm được điều mà trước giờ bóng đá Việt Nam chưa thể

Đây là trận đấu khép lại vòng bảng hoàn hảo của U.23 Việt Nam với 3 trận toàn thắng, đồng thời loại chính đội chủ nhà ngay trên sân của họ.

Trong phòng thay đồ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp có mặt để chúc mừng và động viên toàn đội. Mở đầu cuộc trò chuyện, ông nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chiến thắng trước U.23 Ả Rập Xê Út, đối thủ mà bóng đá Việt Nam chưa từng vượt qua ở cấp độ U.23.

Chủ tịch VFF chúc mừng toàn đội U.23 Việt Nam, ông rất vui và tự hào về thành tích này ẢNH: VFF

“Đây là lần đầu tiên chúng ta thắng Ả Rập Xê Út, chưa bao giờ thắng, kể cả ở cấp đội tuyển Việt Nam”, Chủ tịch VFF nói trước toàn đội.

Bên cạnh kết quả chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn đặc biệt quan tâm tới yếu tố kỷ luật và sự tỉnh táo của các cầu thủ trong một trận đấu căng thẳng. Ông trực tiếp hỏi thăm tình hình thẻ phạt ngay trong phòng thay đồ: “Hôm nay không có ai bị 2 thẻ đúng không? Chỉ có 1 thẻ thôi đúng không?”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong phòng thay đồ U.23 Việt Nam sau trận

Theo Chủ tịch VFF, việc giữ được cái đầu lạnh, hạn chế tối đa thẻ phạt không cần thiết là yếu tố rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh U.23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết và cần bảo toàn lực lượng cho chặng đường phía trước.

U.23 Việt Nam cần giữ khát khao này cho tứ kết

Nhìn lại hành trình vòng bảng, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định đây là cột mốc có ý nghĩa lớn với bóng đá trẻ Việt Nam.

“Đây là điều rất ý nghĩa, lần đầu tiên ở vòng bảng chúng ta giành 3 trận thắng và loại cả đội chủ nhà”, ông nhấn mạnh.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Chủ tịch VFF gửi gắm thông điệp về tinh thần và khát khao thi đấu, coi đó là nền tảng cho những thử thách tiếp theo tại vòng tứ kết. “Khát khao là điều rất quan trọng. Khó hay dễ là do cách chúng ta tiếp cận trận đấu”, ông nói, đồng thời gửi lời chúc mừng tới toàn đội.

Ông nhấn mạnh điều mà U.23 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung lần đầu làm được đó là loại đối thủ mạnh ở tầm châu Á như Ả Rập Xê Út ẢNH: VFF

Như Chủ tịch VFF đã nói, chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út không chỉ giúp đội tuyển U.23 Việt Nam khép lại vòng bảng VCK U.23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, mà còn mở ra hàng loạt cột mốc lịch sử đáng nhớ.

Lần đầu tiên tại một kỳ VCK U.23 châu Á, U.23 Việt Nam giành trọn vẹn 9 điểm sau vòng bảng và lần đầu chiếm ngôi đầu bảng. Đặc biệt, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của U.23 Việt Nam trước U.23 Ả Rập Xê Út trong lịch sử giải đấu, sau 2 lần chạm trán trước đó, trong đó có thất bại 0-2 ở tứ kết năm 2022.

FIFA, AFC khen ngợi Đình Bắc - Trung Kiên: Bộ đôi công - thủ hoàn hảo của U.23 Việt Nam

Bàn thắng của Đình Bắc vào lưới đội chủ nhà cũng giúp U.23 Việt Nam cán mốc 5 bàn thắng ở vòng bảng, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn của chính đội tuyển tại các kỳ VCK U.23 châu Á 2022 và 2024.

Với tấm vé vào tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội tiếp tục viết thêm những dấu mốc mới. Màn trình diễn bản lĩnh, kỷ luật và giàu khát vọng của thế hệ cầu thủ hiện tại khiến nhiều người liên tưởng đến lứa U.23 từng vào chung kết châu Á 2018, tạo nên kỳ tích lịch sử của bóng đá Việt Nam.