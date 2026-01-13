Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

23 giờ 30 hôm nay, HLV Kim và U.23 Việt Nam xem Syria đấu UAE: Hồi hộp chờ đối thủ tứ kết

Linh Nhi
Linh Nhi
13/01/2026 09:48 GMT+7

Dù đối thủ ở vòng tứ kết VCK U.23 châu Á là ai, U.23 Việt Nam cũng sẽ bước vào trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao nhất.

Đó là khẳng định của HLV Kim Sang-sik sau khi U.23 Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, cho thấy sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng tiếp tục chinh phục những cột mốc mới tại đấu trường châu lục.

HLV Kim Sang-sik: 'U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để có thể viết tiếp kỳ tích'

Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, khép lại vòng bảng VCK U.23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng và ngôi nhất bảng A, HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, sự tập trung cao độ và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho vòng tứ kết, với mục tiêu viết tiếp hành trình đầy cảm xúc tại đấu trường châu lục.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu được niềm tự hào về tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò. Theo HLV Kim Sang-sik, trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út là thử thách thực sự khi U.23 Việt Nam phải đối mặt với sức ép lớn từ đội chủ nhà cùng nền tảng thể lực và thể hình vượt trội.

“Đây là một trận đấu rất khó khăn, nhưng các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất để giành được chiến thắng mang tính kỳ tích. Tôi xin chúc mừng và cảm ơn toàn đội, đồng thời gửi lời tri ân đến người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ cho U.23 Việt Nam”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik hài lòng tuyệt đối, HLV U.23 Ả Rập Xê Út thừa nhận Việt Nam xứng đáng thắng

Chiến lược gia sinh năm 1976 thừa nhận ngay từ trước khi giải đấu khởi tranh, ông cũng không thể hình dung U.23 Việt Nam có thể giành trọn vẹn 9 điểm sau ba lượt trận vòng bảng. “Các cầu thủ đã hy sinh rất nhiều vì tập thể, chiến đấu không biết mệt mỏi trong suốt 90 phút của mỗi trận đấu. Họ thực sự đã thi đấu quá tuyệt vời. Chúng tôi sẽ theo dõi các trận đấu tiếp theo để xác định đối thủ ở vòng tứ kết. Dù gặp đội bóng nào, nếu toàn đội tiếp tục giữ được sự đoàn kết và thi đấu như một khối thống nhất, tôi tin U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục có những màn trình diễn tích cực”, ông chia sẻ.

23 giờ 30 hôm nay, HLV Kim và U.23 Việt Nam xem Syria đấu UAE: Hồi hộp chờ đối thủ tứ kết- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đã có mặt ở tứ kết U.23 châu Á với kết quả rực rỡ

Ảnh: Ted Trần

Đánh giá về mặt chuyên môn, HLV Kim Sang-sik cho rằng yếu tố thể lực và chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến cả hai đội trong trận đấu cuối vòng bảng. “So với hai trận trước, cả U.23 Việt Nam lẫn U.23 Ả Rập Xê Út đều bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể lực, khiến thế trận không quá cởi mở. Tuy vậy, ban huấn luyện đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho từng hiệp đấu và các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp đã đề ra”, HLV Kim Sang-sik phân tích.

Khép lại vòng bảng với ngôi đầu và thành tích toàn thắng, U.23 Việt Nam đang tạo nên dấu ấn mạnh mẽ tại VCK U.23 châu Á 2026. Phía trước thầy trò HLV Kim Sang-sik là vòng tứ kết đầy thách thức, nhưng với tinh thần kỷ luật, sự tự tin và bản lĩnh đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của mình.

Ở tứ kết, U.23 Việt Nam (nhất bảng A) sẽ gặp đội nhì bảng B (đội thắng trong cặp U.23 Syria gặp U.23 UAE vào 23 giờ tối nay (13.1). Ông Kim sẽ xem trận đấu này để lên kế hoạch ứng phó cho trận tứ kết vào ngày 16.1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel. 


U.23 Việt Nam đủ sức tiến sâu vào tận trận chung kết châu Á, tái lập kỳ tích Thường Châu

U.23 Việt Nam đủ sức tiến sâu vào tận trận chung kết châu Á, tái lập kỳ tích Thường Châu

Không còn là bất ngờ nhất thời. U.23 Việt Nam đã tạo địa chấn làm rung chuyển thế giới bằng chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Ả Rập Xê Út ở trận cuối bảng A giải U.23 châu Á, khiến ai cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác.

