Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ngả mũ thán phục đẳng cấp HLV Kim Sang-sik

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
13/01/2026 06:11 GMT+7

Đẳng cấp cầm quân của HLV Kim Sang-sik khiến tất cả phải ngả mũ thán phục, và có lẽ sẽ không còn nhiều người tranh cãi liệu ông may hay là giỏi nữa.

Ngả mũ thán phục đẳng cấp HLV Kim Sang-sik- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik quá đẳng cấp khi lèo lái U.23 Việt Nam

ảnh: Ted Trần

Pha "xé bài" kinh điển của ông Kim

Sau 2 lượt đầu tiên, cục diện bảng A trở nên vô cùng phức tạp vì cơ hội vẫn mở ra cho cả 4 đội bóng. Đội tuyển U.23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp nhất, nhưng nguy cơ bị loại vẫn hiển hiện trước mặt thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Cái khó nhất, chính là U.23 Việt Nam sẽ xác định tâm thế khi bước vào trận cuối như thế nào: Bung sức kiếm điểm bảo đảm một suất đi tiếp, hay tính toán bước đi dài hơn với viễn cảnh gặp U.23 Nhật Bản nếu xếp nhì bảng.

Trong những dấu hỏi đó, một lần nữa HLV Kim Sang-sik "xé bài" với đáp án nằm ngoài mọi dự đoán. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gây sốc khi thay đến 4 vị trí trong đội hình xuất phát, tung Anh Quân, Lê Viktor, Công Phương và Ngọc Mỹ từ đầu.

Ngả mũ thán phục đẳng cấp HLV Kim Sang-sik- Ảnh 2.

Pha ra chân tuyệt vời của Đình Bắc

ảnh: Ted Trần

Trước đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út dồn hết sức và cả lực để tìm kiếm chiến thắng, bao gồm những khoản thưởng lớn, U.23 Việt Nam với gần một nửa nhân tố ít hoặc chưa thi đấu trước đó đã bản lĩnh chống trả một cách chủ động những đợt tấn công dồn dập như sóng vỗ bờ.

Để rồi những phép thay người trong hiệp 2 của ông Kim đã lại một lần nữa chứng tỏ sự hiệu quả. Những Đình Bắc, Lê Phát được tung vào sân đầu hiệp 2 đều tạo ra dấu ấn rõ nét, đặc biệt là pha dứt điểm không chê vào đâu được của Đình Bắc.

Niềm tin thầy trò ông Kim

Đội tuyển U.23 Việt Nam đang gây ra cú sốc lớn nhất ở VCK U.23 châu Á 2026, tạo lập hàng loạt cột mốc lịch sử như lần đầu tiên toàn thắng cả 3 trận, lọt vào vòng knock-out trong tư cách đội nhất bảng hay đánh bại ông lớn châu Á như Ả Rập Xê Út.

Ngả mũ thán phục đẳng cấp HLV Kim Sang-sik- Ảnh 3.

Đội hình xuất phát không ai ngờ trước U.23 Ả Rập Xê Út

ảnh: Ted Trần

Quan trọng hơn, cách đội bóng của chúng ta bình tĩnh đón nhận và hóa giải các sức ép đang tạo ra niềm tin to lớn về tập thể có sức mạnh đồng đội đáng gờm, bản lĩnh lì lợm và luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc lịch sử.

Sự chắc chắn của hàng thủ với những Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức hay tính cơ động cân bằng tuyệt vời của Thái Sơn, Xuân Bắc; các pha leo biên bền bỉ và hàng công luôn biết cách bùng nổ… tạo ra một lối chơi khôn ngoan đầy chủ động.

Đã đi và thể hiện được bản thân đến đây rồi, có lẽ giới hạn của U.23 Việt Nam chỉ ở chính bản thân mình và cả những tính toán, sự quyết đoán tỉnh táo đầy đẳng cấp của HLV Kim Sang-sik mà thôi.

