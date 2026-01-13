Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam đủ sức tiến sâu vào tận trận chung kết châu Á, tái lập kỳ tích Thường Châu

Quang Tuyến
Quang Tuyến
13/01/2026 08:19 GMT+7

Không còn là bất ngờ nhất thời. U.23 Việt Nam đã tạo địa chấn làm rung chuyển thế giới bằng chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Ả Rập Xê Út ở trận cuối bảng A giải U.23 châu Á, khiến ai cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác.

U.23 Việt Nam chơi kỷ luật, bản lĩnh và lạnh lùng đến đáng nể

Xem những gì mà U.23 Việt Nam đã thể hiện xuyên suốt qua 3 trận vòng bảng vòng chung kết giải U.23 châu Á năm 2026 thì có thể khẳng định tất cả chiến thắng mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đạt được không hề mang màu sắc của sự may mắn. Bởi đó chính là kết quả của một sự chuẩn bị nghiêm túc, của một tập thể biết mình mạnh ở đâu và phải làm gì trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực lẫn kinh nghiệm trên sân cỏ châu Á.

U.23 Việt Nam đủ sức tiến sâu vào tận trận chung kết châu Á, tái lập kỳ tích Thường Châu- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam với thủ môn Trung Kiên chơi tuyệt vời

ẢNH: VFF

Nhìn cách hàng thủ căng mình ra chống đỡ liên tục các pha dồn ép của chủ nhà trong cả 2 hiệp mà không hề hoảng loạn, nhìn cách thủ môn Trần Trung Kiên chơi như "siêu nhân" trong khung thành hay cách mà tuyến giữa với Thái Sơn và Xuân Bắc chạy không biết mệt, chơi lăn xả, bịt từng khoảng trống trên sân. Đặc biệt là sự xuất hiện của người đôn đốc, thúc giục, truyền cảm hứng mạnh mẽ là Đình Bắc ở hiệp 2 đã tạo nên một diện mạo vô cùng xuất sắc cho U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam đủ sức tiến sâu vào tận trận chung kết châu Á, tái lập kỳ tích Thường Châu- Ảnh 2.

Bộ ba hàng thủ quá hay Nhật Minh, Hiểu Minh và Lý Đức

ẢNH: VFF

Xuyên suốt các trận, chúng ta đã chọn cách nhập cuộc khác nhau, mạnh mẽ trước Jordan, từ tốn trước Kyrgyzstan và chặt chẽ trước Ả Rập Xê Út, có lúc chấp nhận nhường thế trận, phòng ngự số đông, giữ cự ly đội hình phù hợp. Đó là một lối đá biết mình biết ta. Thua về tầm vóc, nhưng không thua về sức bật. Thua về sức mạnh hình thể, nhưng không thua về khả năng tranh chấp. Chính thầy Kim đã thổi một luồng sinh khí dữ dội làm cho U.23 Việt Nam đã chơi lạnh lùng, kỷ luật và vô cùng bản lĩnh.

U.23 Việt Nam đủ sức tiến sâu vào tận trận chung kết châu Á, tái lập kỳ tích Thường Châu- Ảnh 3.

Đình Bắc mừng bàn thắng

ẢNH: VFF

Sự kiên định đó đã giúp U.23 Việt Nam luôn đứng vững trên đôi chân của mình và chờ đợi khoảnh khắc quyết định. Điều đó đã được đền đáp xứng đáng ở hiệp hai, khi HLV Kim Sang-sik tung Đình Bắc vào sân. Đó là một pha chuyển trạng thái cực nhanh mang dấu ấn của U.23 Việt Nam. Khát khao mãnh liệt như còn thần mã và độ tinh quái của mình, Đình Bắc khống chế bóng gọn gàng từ pha bật nhả với Ngọc Mỹ, dùng tốc độ xé toang hàng thủ chủ nhà và dứt điểm quyết đoán từ góc sút cực hẹp. Không thể nói khác đó là khoảnh khắc thiên tài, thái độ tự tin, bản lĩnh đủ để định đoạt số phận trận đấu, cũng như tiễn chủ nhà rời giải trong sự sững sờ của nhiều người.

U.23 Việt Nam đủ sức tiến sâu vào tận trận chung kết châu Á, tái lập kỳ tích Thường Châu- Ảnh 4.

Pha đi bóng tốc độ, xé toang hàng thủ chủ nhà của Đình Bắc

ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam đủ sức đi đến trận chung kết, tái lập kỳ tích Thường Châu

Hành trình mà U.23 Việt Nam tạo dựng tại Ả Rập Xê Út lần này khác với 8 năm trước khi chúng ta chơi tuyệt hay ở Thường Châu (Trung Quốc). Khi đó thực lực chúng ta không mạnh hơn đối thủ, nhưng đi từng bước chắc chắn bằng sự chật vật vượt qua vòng bảng và kiên cường chiến đấu mạnh mẽ qua từng trận knock-out để rồi cuối cùng những khoảnh khắc lóe sáng của Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và sự may mắn trên chấm 11m luân lưu, mang lại ngôi á quân.

U.23 Việt Nam đủ sức tiến sâu vào tận trận chung kết châu Á, tái lập kỳ tích Thường Châu- Ảnh 5.

Victok Lê lại là một nét mới trong đội hình xoay tua của thầy Kim

ẢNH: VFF

Còn bây giờ, U.23 Việt Nam đã tạo dựng một tư thế đĩnh đạc, hiên ngang bước vào vòng tứ kết bằng 3 chiến thắng. Điều mà chưa có bất kỳ đội bóng Đông Nam Á nào làm được từ trước đến nay ở sân chơi châu lục. Tư thế đó giúp chúng ta trở thành một "ánh hào quang" của giải đấu, một sự bất ngờ vượt quá kỳ vọng của mọi người. Dù trước giải cũng đã có ý kiến cho rằng nếu may lắm chúng ta chỉ về nhì bảng, thậm chí sau khi thắng 2 trận cũng chưa ai hoàn toàn tin tưởng 100% thầy trò ông Kim sẽ quật ngã chủ nhà. Vậy mà chúng ta đã không chỉ gieo sầu cho đối thủ mà còn chứng minh mình xứng đáng leo lên đầu bảng, là "ngựa ô" của giải đấu.

U.23 Việt Nam đủ sức tiến sâu vào tận trận chung kết châu Á, tái lập kỳ tích Thường Châu- Ảnh 6.

U.23 Việt Nam quá bản lĩnh và lạnh lùng

ẢNH: VFF

Với sự phân nhóm của vòng tứ kết, khả năng đi tiếp của U.23 Việt Nam rất cao khi sẽ gặp một đội Tây Á nữa, có thể là Syria hoặc UAE, những đối thủ cũng cân tài ngang sức với Jordan. Đó sẽ là thử thách lớn cho thầy trò ông Kim để tiếp tục chinh phục mọi người. Nếu thắng thì chúng ta sẽ gặp cặp đấu giữa nhất bảng C và nhì bảng D ở bán kết. Hiện nhất bảng C đang là tranh chấp giữa 3 đội Hàn Quốc, Uzbekistan và Iran, còn nhì bảng D đang còn gay go giữa cả 4 đội Trung Quốc, Úc, Iraq, Thái Lan mà phải đợi ngày mai mới ngã ngũ.

U.23 Việt Nam đủ sức tiến sâu vào tận trận chung kết châu Á, tái lập kỳ tích Thường Châu- Ảnh 7.

Bàn thắng tuyệt vời của Đình Bắc

ẢNH: VFF

Đó đều là những đối thủ mà chúng ta có thể tự tin đối đầu, tự tin tiếp tục chơi như cách mà mình đã thể hiện để lại mang về những nguồn cảm hứng bất tận và cảm xúc dâng trào cho người hâm mộ Việt Nam, hy vọng có thể tái lập hoặc làm hơn thế kỳ tích Thường Châu. Đến giờ này, U.23 Việt Nam đã mang lại một sự chấn động lớn, làm bùng nổ cả châu Á mang lại sự ngất ngây cho hàng chục triệu người theo dõi.

