Chuyên gia Jordan cảm ơn 'rối rít': U.23 Việt Nam rất mạnh và fair play

Theo đánh giá của chuyên trang Al Nashama, U.23 Việt Nam là đội duy trì được sự ổn định cao nhất bảng A. Không chỉ thắng U.23 Jordan ở trận ra quân, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục vượt qua những thử thách khó khăn khác, trong đó có chiến thắng trước chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

U.23 Jordan ăn mừng sau khi giành vé vào tứ kết U.23 châu Á 2026 với ngôi nhì bảng A

“Điều khiến giới chuyên môn ấn tượng không nằm ở tỷ số, mà ở cách U.23 Việt Nam kiểm soát trận đấu, giữ nhịp độ hợp lý và hiếm khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

U.23 Việt Nam đã tiếp cận giải đấu bằng tư duy rất chín chắn. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik không chơi vội vàng, không sa đà vào những pha bóng rủi ro, mà kiên nhẫn triển khai lối chơi dựa trên sự tổ chức và kỷ luật. Chính điều đó giúp U.23 Việt Nam giữ được sự cân bằng trong cả ba trận đấu – yếu tố vốn rất khó duy trì ở sân chơi U.23 châu Á”, trang Al Nashama bày tỏ.

U.23 Việt Nam (áo trắng) đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út ở lượt đấu thứ 3, qua đó vào tứ kết với thành tích toàn thắng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AFC

Sức mạnh của U.23 Việt Nam thật đáng nể

Nhà báo Khaled Alrfai, người hiện đang là Tổng biên tập trang Ain Al-Saqr Sport đặc biệt nhấn mạnh tinh thần thi đấu của U.23 Việt Nam. Trong bài chia sẻ trên trang cá nhân, ông cũng bất ngờ gửi lời cảm ơn đến U.23 Việt Nam vì luôn “thi đấu với danh dự và tinh thần fair-play”. Theo ông Khaled Alrfai, U.23 Việt Nam không chỉ là đối thủ khó chịu về chuyên môn, mà còn để lại ấn tượng tích cực về thái độ thi đấu, điều rất đáng được trân trọng ở các giải đấu cấp châu lục.

Ông Khaled Alrfai đánh giá: “Sự ổn định của U.23 Việt Nam càng trở nên rõ nét khi nhìn vào cục diện bảng A. Trong khi nhiều đội bóng phải toan tính đến lượt trận cuối, U.23 Việt Nam vẫn giữ được phong độ và sự tập trung cao độ, bất chấp áp lực từ các đối thủ có nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu vượt trội. Chính vì thế, việc họ có 9 điểm, đứng đầu bảng không phải là kết quả của một vài khoảnh khắc bùng nổ, mà là thành quả của cả quá trình chuẩn bị và vận hành lối chơi hiệu quả”.

HLV Kim Sang-sik hài lòng tuyệt đối, HLV U.23 Ả Rập Xê Út thừa nhận Việt Nam xứng đáng thắng

Trong khi đó, chuyên gia Haitham Ahmad đánh giá rất cao cách U.23 Việt Nam giải quyết các trận đấu. Theo ông, việc thắng cả U.23 Jordan lẫn U.23 Ả Rập Xê Út cho thấy U.23 Việt Nam sở hữu bản lĩnh thi đấu hiếm thấy ở một đội trẻ.

“U.23 Việt Nam xứng đáng đứng đầu bảng. Họ không thắng nhờ may mắn, mà nhờ sự ổn định và khả năng kiểm soát thế trận”, ông Haitham Ahmad nhận xét.

U.23 Việt Nam được truyền thông Jordan đánh giá rất cao ẢNH: TED TRẦN

Trang Jordan Sports viết: “Khi vòng bảng chính thức khép lại, nhiều chuyên gia Jordan đồng loạt đưa ra kết luận rõ ràng và dứt khoát rằng U.23 Việt Nam thật sự rất mạnh. Đồng thời, họ không còn xem chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Jordan là cú sốc nữa. Ngược lại, các chuyên gia Jordan cho rằng đó là chiến thắng xứng đáng, mở màn cho hành trình thuyết phục của đội bóng áo đỏ tại giải đấu năm nay”.