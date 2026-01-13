Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Thái Lan ngợi ca U.23 Việt Nam: 'Thầy trò HLV Kim Sang-sik quá bản lĩnh và hoàn hảo’

Văn Trình
Văn Trình
13/01/2026 02:46 GMT+7

Truyền thông Thái Lan đánh giá, chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Ả Rập Xê Út ngay trên sân nhà của đối thủ là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, chiều sâu lực lượng và sự ổn định của đội bóng trẻ Việt Nam.

Theo Siamsport, trận đấu cuối cùng bảng A diễn ra tối 12.1 trên sân Hoàng tử Abdullah Al Faisal mang ý nghĩa quyết định đến cục diện bảng đấu. U.23 Việt Nam bước vào trận với lợi thế lớn sau hai chiến thắng liên tiếp, trong khi U.23 Ả Rập Xê Út rơi vào thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. “Đội chủ nhà chịu áp lực rất lớn, còn U.23 Việt Nam cho thấy sự tự tin và chủ động trong cách nhập cuộc”, Siamsport nhận xét.

Siamsport mô tả: "Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Nguyễn Đình Bắc. Ngôi sao mang áo số 7 của U.23 Việt Nam đã thể hiện kỹ năng rê bóng điêu luyện trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bàn thắng này không chỉ mang về chiến thắng 1-0, mà còn giúp U.23 Việt Nam chính thức giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối".

Trung Kiên - Đình Bắc xuất sắc, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út giành vé vào tứ kết

Trang báo của Thái Lan cũng đặc biệt nhấn mạnh khả năng phòng ngự và sự tập trung của U.23 Việt Nam trong những thời điểm then chốt. Siamsport dẫn chứng tình huống ở phút 73, khi hậu vệ Abdulrahman Al Obaid của U.23 Ả Rập Xê Út dâng cao đánh đầu nguy hiểm: “Thủ môn Trung Kiên của U.23 Việt Nam đã phản xạ xuất sắc, cản phá cú đánh đầu ở cự ly gần, bảo toàn lợi thế mong manh cho đội nhà”.

Báo Thái Lan ngợi ca U.23 Việt Nam: 'Thầy trò HLV Kim Sang-sik quá bản lĩnh và hoàn hảo’- Ảnh 1.
Báo Thái Lan ngợi ca U.23 Việt Nam: 'Thầy trò HLV Kim Sang-sik quá bản lĩnh và hoàn hảo’- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi đầu bảng A

ẢNH: TED TRẦN - AFC

U.23 Việt Nam tiếp tục viết nên câu chuyện hoàn hảo

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc U.23 Việt Nam khép lại vòng bảng bằng 3 trận toàn thắng, ghi dấu ấn mạnh mẽ tại giải đấu. Trong khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út chỉ có 3 điểm và bị loại ngay trên sân nhà. Ở trận đấu còn lại của bảng A, U.23 Jordan đánh bại Kyrgyzstan 1-0 để giành 6 điểm và đứng thứ hai, qua đó cùng U.23 Việt Nam đi tiếp.

Trang Jay Worapath nhận định ngắn gọn nhưng đầy thuyết phục: “U.23 Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào vòng tiếp theo bằng cách thắng cả ba trận, giành trọn 9 điểm và loại đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út khỏi vòng bảng. Kết quả này cho thấy sự ổn định đáng nể của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục".

Trang Jay Worapath cũng nhắc lại thành tích trước đây của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á với nhiều lần góp mặt, từng giành ngôi á quân và hai kỳ giải gần nhất đều góp mặt ở tứ kết.

“Việc tiếp tục đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út giúp U.23 Việt Nam viết nên một câu chuyện hoàn hảo. Rõ ràng, thầy trò HLV Kim Sang-sik quá bản lĩnh. Sau vòng bảng thuyết phục, chắc chắn U.23 Việt Nam đang là một trong những đội đáng xem nhất giải", trang Jay Worapath nhấn mạnh.

Highlight U.23 Ả Rập Xê Út 0-1 U.23 Việt Nam: Vé tứ kết xứng đáng, chủ nhà bị loại

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Báo Ả Rập Xê Út ca ngợi: 'U.23 Việt Nam xứng đáng thắng vì quá khôn ngoan và đẳng cấp'

Báo Ả Rập Xê Út ca ngợi: 'U.23 Việt Nam xứng đáng thắng vì quá khôn ngoan và đẳng cấp'

Truyền thông Ả Rập Xê Út tỏ ra thất vọng khi đội U.23 bị loại ngay từ vòng bảng U.23 châu Á 2026. Song song đó, các ký giả nước này cũng dành lời khen cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, đánh giá U.23 Việt Nam xứng đáng giành ngôi đầu bảng.

HLV Ả Rập Xê Út phục tài Trung Kiên, đau đớn vì bị U.23 Việt Nam loại: ‘Chúng tôi đã rất kiên nhẫn…’

HLV Kim Sang-sik: ‘U.23 Việt Nam cực kỳ xuất sắc, sẽ tiếp tục chơi tốt ở tứ kết’

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Thái Lan truyền thông Kim Sang-sik U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận