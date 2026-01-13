Báo Thái Lan ngợi ca U.23 Việt Nam: 'Thầy trò HLV Kim Sang-sik quá bản lĩnh và hoàn hảo’

Theo Siamsport, trận đấu cuối cùng bảng A diễn ra tối 12.1 trên sân Hoàng tử Abdullah Al Faisal mang ý nghĩa quyết định đến cục diện bảng đấu. U.23 Việt Nam bước vào trận với lợi thế lớn sau hai chiến thắng liên tiếp, trong khi U.23 Ả Rập Xê Út rơi vào thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. “Đội chủ nhà chịu áp lực rất lớn, còn U.23 Việt Nam cho thấy sự tự tin và chủ động trong cách nhập cuộc”, Siamsport nhận xét.

Siamsport mô tả: "Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Nguyễn Đình Bắc. Ngôi sao mang áo số 7 của U.23 Việt Nam đã thể hiện kỹ năng rê bóng điêu luyện trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bàn thắng này không chỉ mang về chiến thắng 1-0, mà còn giúp U.23 Việt Nam chính thức giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối".

Trung Kiên - Đình Bắc xuất sắc, U.23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út giành vé vào tứ kết

Trang báo của Thái Lan cũng đặc biệt nhấn mạnh khả năng phòng ngự và sự tập trung của U.23 Việt Nam trong những thời điểm then chốt. Siamsport dẫn chứng tình huống ở phút 73, khi hậu vệ Abdulrahman Al Obaid của U.23 Ả Rập Xê Út dâng cao đánh đầu nguy hiểm: “Thủ môn Trung Kiên của U.23 Việt Nam đã phản xạ xuất sắc, cản phá cú đánh đầu ở cự ly gần, bảo toàn lợi thế mong manh cho đội nhà”.

U.23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi đầu bảng A ẢNH: TED TRẦN - AFC

U.23 Việt Nam tiếp tục viết nên câu chuyện hoàn hảo

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc U.23 Việt Nam khép lại vòng bảng bằng 3 trận toàn thắng, ghi dấu ấn mạnh mẽ tại giải đấu. Trong khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út chỉ có 3 điểm và bị loại ngay trên sân nhà. Ở trận đấu còn lại của bảng A, U.23 Jordan đánh bại Kyrgyzstan 1-0 để giành 6 điểm và đứng thứ hai, qua đó cùng U.23 Việt Nam đi tiếp.

Trang Jay Worapath nhận định ngắn gọn nhưng đầy thuyết phục: “U.23 Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào vòng tiếp theo bằng cách thắng cả ba trận, giành trọn 9 điểm và loại đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út khỏi vòng bảng. Kết quả này cho thấy sự ổn định đáng nể của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục".

Trang Jay Worapath cũng nhắc lại thành tích trước đây của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á với nhiều lần góp mặt, từng giành ngôi á quân và hai kỳ giải gần nhất đều góp mặt ở tứ kết.

“Việc tiếp tục đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út giúp U.23 Việt Nam viết nên một câu chuyện hoàn hảo. Rõ ràng, thầy trò HLV Kim Sang-sik quá bản lĩnh. Sau vòng bảng thuyết phục, chắc chắn U.23 Việt Nam đang là một trong những đội đáng xem nhất giải", trang Jay Worapath nhấn mạnh.

Highlight U.23 Ả Rập Xê Út 0-1 U.23 Việt Nam: Vé tứ kết xứng đáng, chủ nhà bị loại