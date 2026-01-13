Chuyên gia Ả Rập Xê Út: 'U.23 Việt Nam đã tiến vượt bậc, bản lĩnh và kỷ luật

Ở lượt đấu cuối cùng bảng A, VCK U.23 châu Á 2026 diễn ra tối 12.1, U.23 Ả Rập Xê Út bại trận 0-1 trước U.23 Việt Nam. Kết quả này khiến đội tuyển trẻ có biệt danh "Chim ưng xanh" chính thức bị loại. Trong khi đó, U.23 Việt Nam (9 điểm) và U.23 Jordan (6 điểm) là 2 đội dẫn đầu, giành quyền vào chơi ở tứ kết.

Trên trang X, nhà bình luận Nawaf Al-Asawi đã dùng những từ ngữ gay gắt hiếm thấy: “Đây là một thảm họa lớn, một thất bại không thể chấp nhận. Đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út bị loại ngay từ vòng bảng sau những màn trình diễn tệ hại, trong một giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Một thế hệ nhận được nhiều sự kỳ vọng nhưng cuối cùng họ phải kết thúc giải trong những cái cúi đầu vì khiến người hâm mộ phẫn nộ”.

U.23 Ả Rập Xê Út thua U.23 Việt Nam (áo trắng), chính thức bị loại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AFC

Thực tế, trước khi VCK U.23 châu Á 2026 diễn ra, U.23 Ả Rập Xê Út được xếp vào nhóm ứng viên vô địch. Đồng thời, HLV Luigi di Biago cũng sở hữu đội hình rất mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu thường xuyên tại giải Saudi Pro League - môi trường có chất lượng cao, giàu thể lực và tốc độ. Dù vậy, sau 3 lượt trận, đội chủ nhà chỉ có 3 điểm, để thua 2 trận trước U.23 Jordan và U.23 Việt Nam, qua đó chỉ xếp thứ 3 và bị loại.

“Ở trận gặp U.23 Việt Nam, U.23 Ả Rập Xê Út lại thể hiện bộ mặt bế tắc, thiếu ý tưởng và mất phương hướng, trái ngược với U.23 Việt Nam chơi chặt chẽ, kỷ luật và hiệu quả”, Nawaf Al-Asawi bày tỏ.

HLV U.23 Ả Rập Xê Út bị chỉ trích vì chiến thuật và cách dùng người

Theo nhiều chuyên gia Ả Rập Xê Út, vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà là cách tiếp cận chiến thuật đầy khó hiểu của HLV Luigi di Biago. Chuyên gia Mnbril cho rằng thất bại lần này là hệ quả tất yếu của những sai lầm kéo dài của ông Luigi di Biago: “Sự thật là chúng ta đã tụt hậu rất xa so với các đội tuyển hàng đầu châu Á. Những đội từng bị coi là yếu hơn như U.23 Việt Nam giờ đây đã ở vị thế khác, cạnh tranh sòng phẳng và thậm chí vượt qua chúng ta”.

Ông Mnbril đặc biệt chỉ ra điểm mấu chốt: “Suốt sự nghiệp huấn luyện, ông Luigi di Biago luôn thành công với sơ đồ 4-4-2 và kết quả rất tốt. Nhưng tại giải này, HLV Luigi di Biago lại bất ngờ sử dụng sơ đồ với chỉ 1 tiền đạo trong hai trận đầu tiên. Hậu quả là lối chơi của U.23 Ả Rập Xê Út trở nên thảm hại và kém hiệu quả. Khi quay lại kế hoạch cũ ở trận gặp U.23 Việt Nam thì mọi thứ đã quá muộn. Tôi không thể hiểu nổi cách làm của HLV Luigi di Biago”.

Trong khi đó, một cây bút thể thao có tiếng ở Ả Rập Xê Út cũng nêu quan điểm: “U.23 Ả Rập Xê Út bị loại ngay từ vòng bảng của một giải đấu được tổ chức trên sân nhà rõ ràng là điều tồi tệ. Chúng ta nằm cùng bảng với U.23 Việt Nam, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan nhưng chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận. Kết quả này không thể bào chữa”.

U.23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi đầu bảng A ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK AFC

Trong nhiều ý kiến chỉ trích, U.23 Việt Nam cũng bất ngờ được nhắc đến như biểu tượng cho sự thay đổi cán cân sức mạnh. Ông Nawaf Al-Asawi nhận xét: “Từ vị thế từng bị đánh giá thấp, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã chơi kỷ luật, bản lĩnh và hiệu quả, qua đó đánh bại chủ nhà Ả Rập Xê Út ngay tại lượt trận quyết định và đứng đầu bảng A. U.23 Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc và họ xứng đáng tiến sâu ở giải năm nay".