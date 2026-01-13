Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam chạm vào một loạt cột mốc lịch sử sau trận thắng U.23 Ả Rập Xê Út

Thiếu Bá
Thiếu Bá
13/01/2026 10:48 GMT+7

Đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0, U.23 Việt Nam không chỉ hoàn tất thành tích toàn thắng ở vòng bảng, mà còn chạm vào một loạt cột mốc lịch sử của bóng đá nội.

Kỷ lục về điểm số, kỷ lục về vị trí

Đây là lần đầu tiên qua các kỳ vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á, đội tuyển U.23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng, giành 9 điểm tuyệt đối. Trước đó, chúng ta từng không có điểm nào ở VCK U.23 châu Á 2016 (thua Jordan 1-3, thua Úc 0-2, thua UAE 2-3). Đến kỳ giải năm 2018, đội tuyển U.23 Việt Nam có 4 điểm (thua Hàn Quốc 1-2, thắng Úc 1-0, hòa Syria 0-0). Năm 2020, chúng ta có 2 điểm sau vòng bảng (hòa UAE 0-0, hòa Jordan 0-0, thua Triều Tiên 1-2). Năm 2022, U.23 Việt Nam có 5 điểm (hòa Thái Lan 2-2, hòa Hàn Quốc 1-1, thắng Malaysia 2-0). Còn ở kỳ giải gần đây nhất năm 2024, U.23 Việt Nam có 6 điểm (thắng Kuwait 3-1, thắng Malaysia 2-0, thua Uzbekistan 0-3).

U.23 Việt Nam chạm vào một loạt cột mốc lịch sử sau trận thắng U.23 Ả Rập Xê Út- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam lần đầu toàn thắng và chiếm ngôi đầu bảng U.23 châu Á

Ảnh: TED Trần

Không chỉ lần đầu toàn thắng, lần đầu giành nhiều điểm như vậy, tại giải U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam còn có lần đầu tiên chiếm được ngôi đầu bảng. Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ giải U.23 châu Á, đội tuyển U.23 Việt Nam đánh bại được đối thủ cực mạnh U.23 Ả Rập Xê Út. Trong lịch sử giải đấu này, chúng ta chỉ mới có 2 lần chạm trán U.23 Ả Rập Xê Út. Lần đầu vào năm 2022, đội bóng xứ Ả Rập thắng đội tuyển U.23 Việt Nam 2-0 ở tứ kết, loại chúng ta khỏi giải đấu này.

FIFA, AFC khen ngợi Đình Bắc - Trung Kiên: Bộ đôi công - thủ hoàn hảo của U.23 Việt Nam

Trả xong 'nợ lịch sử, lần đầu đánh bại Ả Rập Xê Út

Sau trận thắng U.23 Ả Rập Xê Út 1-0 đêm 12.1, đội tuyển U.23 Việt Nam đã trả xong món nợ với đội bóng này. Chưa hết, theo thống kê, đây lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện của bóng đá Việt Nam, cấp độ đội tuyển, thắng đại diện của bóng đá Ả Rập Xê Út ở các giải chính thức tầm cỡ châu Á. Trước đây, cả đội tuyển quốc gia lẫn các đội tuyển trẻ Việt Nam chưa hề thắng các đội tuyển Ả Rập Xê Út. Đây là cột mốc rất đáng chú ý của bóng đá Việt Nam.

U.23 Việt Nam chạm vào một loạt cột mốc lịch sử sau trận thắng U.23 Ả Rập Xê Út- Ảnh 2.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik liên tiếp chinh phục các cột mốc

Ảnh: TED Trần

Ngoài ra, với bàn thắng vào lưới U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam đã bắt kịp kỷ lục về số bàn thắng mà chúng ta ghi được ở vòng bảng của 1 kỳ giải: 5 bàn thắng, ngang với các kỳ VCK U.23 châu Á các năm 2022 và 2024.

Các cột mốc mới tiếp tục chờ đợi đội tuyển U.23 Việt Nam trong những ngày tới, sau khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik giành quyền vào tứ kết. Thế hệ cầu thủ hiện nay khiến nhiều người liên tưởng đến thế hệ từng vào đến trận chung kết giải U.23 châu Á năm 2018, làm nên kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng" chấn động châu lục.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Mời HLV Kim Sang-sik, nước cờ quá sáng suốt của VFF: 'Dụng binh' như thần và con số biết nói

Mời HLV Kim Sang-sik, nước cờ quá sáng suốt của VFF: 'Dụng binh' như thần và con số biết nói

Ở VCK U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng chuyên môn khi giúp đội U.23 Việt Nam giành trọn vẹn 9 điểm sau vòng bảng mà còn bằng sự nhân văn.

23 giờ 30 hôm nay, HLV Kim và U.23 Việt Nam xem Syria đấu UAE: Hồi hộp chờ đối thủ tứ kết

Thú vị hình ảnh U.23 Jordan sang khách sạn U.23 Việt Nam ăn mừng vì cùng vào tứ kết: Quá tuyệt!

