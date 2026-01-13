Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CĐV Thái Lan thán phục U.23 Việt Nam, Đình Bắc cùng HLV Kim được nhắc đặc biệt

Văn Trình
Văn Trình
13/01/2026 13:08 GMT+7

CĐV Thái Lan tiếp tục dành nhiều lời khen cho U.23 Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé vào tứ kết U.23 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng A.

Ở lượt đấu cuối bảng A, diễn ra tối 12.1, U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út 1-0. Kết quả này giúp U.23 Việt Nam lần đầu có có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, dẫn đầu bảng. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp các cầu thủ trẻ của Việt Nam vào tứ kết U.23 châu Á. Xét rộng ra, U.23 Việt Nam đã 4 lần lượt qua được vòng bảng - thành tích tốt nhất trong các đại diện Đông Nam Á.

Trên nhiều trang mạng, CĐV Thái Lan liên tục khen ngợi màn trình diễn của U.23 Việt Nam. Trang Khod Sanam của Thái Lan bày tỏ: “U.23 Việt Nam vào tứ kết với thành tích vô đối, thắng cả 3 trận một cách hoàn hảo. Họ không cần phô trương nhưng vẫn có ngôi đầu bảng một cách thuyết phục”.

CĐV Thái Lan thán phục U.23 Việt Nam, Đình Bắc cùng HLV Kim được nhắc đặc biệt- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam có lần thứ 4 góp mặt ở tứ kết U.23 châu Á

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK AFC

HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc được khen ngợi

Buriram Prankster v2 - một trang dành cho CĐV Thái Lan để thảo luận về bóng đá, với gần 200.000 người theo dõi, bình luận: “U.23 Việt Nam gây chấn động châu Á, tiếp tục thể hiện sự thống trị bảng A. U.23 Việt Nam đã đánh bại chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út 1-0 ở lượt đấu cuối, qua đó giành trọn 9 điểm sau ba trận và tiến vào vòng loại trực tiếp với vị trí nhất bảng”.

“Chắc chắn CĐV Thái Lan phải công nhận điều này: Màn trình diễn tại VCK châu Á 2026 của U.23 Việt Nam đã chứng minh họ xứng đáng với danh tiếng là bóng đá trẻ mạnh nhất của Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Thành tích của U.23 Việt Nam hiện đã vượt xa Thái Lan khi giành ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33, và nhất bảng tại U.23 châu Á. Những thành tích này chắc chắn không phải là may mắn. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và nền tảng vững chắc”, Buriram Prankster v2 nhấn mạnh.

Trong khi đó, trang Ball Thai với hơn 1,5 triệu người theo dõi đánh giá: “Dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam ngày càng đáng sợ. Họ có chiến thuật hợp lý, chơi kỷ luật và thông minh để thắng cả 3 trận, trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có mặt ở tứ kết U.23 châu Á 2026. U.23 Việt Nam thật sự rất mạnh khi có lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở tứ kết”.

Trang báo của Thái Lan cũng đặc biệt nhắc tên Đình Bắc - cầu thủ đã ghi bàn thắng ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út, giúp U.23 Việt Nam có 3 điểm: “Màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Đình Bắc góp phần rất lớn giúp U.23 Việt Nam có mặt ở tứ kết. Ngôi sao trẻ 21 tuổi đến từ CLB Công an Hà Nội và cũng là thành viên từng tỏa sáng, giúp U.23 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 2025 ở Thái Lan”.

Ball Thai phân tích: “Thống kê của Nguyễn Đình Bắc trong trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út thật sự ấn tượng: thi đấu 45 phút (vào sân thay người trong hiệp hai), ghi 1 bàn, 1 cú sút, 17/21 đường chuyền chính xác (tỷ lệ thành công 81%), 27 lần chạm bóng, 2 lần chạm bóng ở phần sân đối phương, 3/5 đường chuyền chính xác ở khu vực 1/3 sân cuối cùng (60%), 1/6 pha tranh chấp bóng bổng thành công (17%), phạm 3 lỗi, nhận 1 thẻ vàng”.

CĐV Thái Lan thán phục U.23 Việt Nam, Đình Bắc cùng HLV Kim được nhắc đặc biệt- Ảnh 2.
CĐV Thái Lan thán phục U.23 Việt Nam, Đình Bắc cùng HLV Kim được nhắc đặc biệt- Ảnh 3.
CĐV Thái Lan thán phục U.23 Việt Nam, Đình Bắc cùng HLV Kim được nhắc đặc biệt- Ảnh 4.

Đình Bắc nhận được sự chú ý đặc biệt khi tiếp tục tỏa sáng, giúp U.23 Việt Nam có 3 điểm

ẢNH: FACEBOOK AFC

Trang Baball Buriram cũng dành nhiều lời khen cho Đình Bắc: "Cầu thủ số 7 của U.23 Việt Nam thật sự quá tài năng!! Mặc dù Thái Lan và Việt Nam là những đối thủ kình địch gay gắt trong bóng đá khu vực nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan, Đình Bắc thực sự rất giỏi, phải thừa nhận điều đó. Điều này không chỉ được đánh giá qua màn trình diễn hôm nay, mà còn qua những gì chúng ta đã thấy kể từ SEA Games, nơi anh ấy dẫn dắt U.23 Việt Nam giành HCV. Nếu để mô tả anh ấy, chúng ta sẽ dùng 3 yếu tố để đánh giá: thông minh, tốc độ kinh hoàng, khả năng dứt điểm tuyệt vời”.

Chuyên gia Ả Rập Xê Út: 'U.23 Việt Nam đã tiến vượt bậc, bản lĩnh và kỷ luật'

Chuyên gia Ả Rập Xê Út: 'U.23 Việt Nam đã tiến vượt bậc, bản lĩnh và kỷ luật’

Truyền thông, chuyên gia và người hâm mộ Ả Rập Xê Út đồng loạt chỉ trích HLV đội U.23 nước này, ông Luigi di Biago và coi thất bại trước U.23 Việt Nam, bị loại ngay trên sân nhà là ‘một thảm họa không thể tha thứ’.

Chuyên gia Jordan cảm ơn 'rối rít': U.23 Việt Nam rất mạnh và fair play

Báo Thái Lan ngợi ca U.23 Việt Nam: 'Thầy trò HLV Kim Sang-sik quá bản lĩnh và hoàn hảo'

